Empresas piden reglas a Abelardo de la Espriella para la etapa que viene tras el terremoto: “Trámites pueden tardar más de 100 días”

Camacol, en alianza con otras organizaciones del sector, puso en marcha una convocatoria para consolidar una comisión técnica conformada por profesionales voluntarios para apoyar actividades relacionadas con la evaluación de edificaciones - crédito Alcaldía Cali

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Ante las consecuencias del sismo del 10 de agosto de 2026, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) propuso una hoja de ruta nacional para avanzar en la recuperación de las zonas afectadas y así ordenar la reconstrucción habitacional. Esto, teniendo en cuenta que el presidente del gremio, Guillermo Herrera, vinculó la reconstrucción con la recuperación económica de los hogares y de pequeños negocios.

“Hay que hacer todo lo posible para que esas personas puedan volver a trabajar”, anotó. “Los empresarios están acompañando al Gobierno y a las autoridades locales en una labor tan difícil y dolorosa”, anotó.

Cinco acciones para una hoja de ruta nacional de reconstrucción

Esas cinco acciones de la hoja de ruta son las siguientes:

Unificar la metodología y la información sobre hogares y edificaciones afectadas: se necesita saber exactamente qué pasó, dónde pasó y qué requiere cada hogar: cuáles viviendas pueden repararse, cuáles deben reconstruirse y cuáles obligan a una reubicación. Camacol sostiene que sin una cifra oficial, única y técnicamente sólida no se puede estructurar la reconstrucción. Esa información, según la propuesta, permitirá definir prioridades, recursos, metas y mecanismos de intervención.

Camacol puso las capacidades del sector al servicio de la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026 - crédito Camacol

Crear un régimen especial de reconstrucción habitacional: hay que definir desde ahora las modalidades de atención —reparación, reconstrucción, adquisición o reubicación—, los montos de apoyo y las reglas de concurrencia entre subsidios, seguros, crédito, cajas de compensación, recursos territoriales y capacidad propia de los hogares.

Definir quién conduce y quién ejecuta la reconstrucción: la gerencia debe estar claramente articulada con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), los ministerios y las entidades territoriales. Camacol plantea que la experiencia colombiana demuestra que la reconstrucción necesita una conducción reconocible, responsabilidades precisas y capacidad de ejecutar.

Organizar territorialmente la reconstrucción: este no es un desastre concentrado en una sola ciudad. Por eso el gremio propone establecer brazos territoriales de reconstrucción, con responsabilidades, metas, cronogramas y mecanismos de seguimiento definidos, que permitan responder a las particularidades y necesidades de cada zona.

Definir desde el inicio las modalidades y fuentes de financiación: determinar las fuentes y mecanismos mediante los cuales concurrirán los recursos del Gobierno nacional, las entidades territoriales, las aseguradoras, las cajas de compensación, el sector financiero y los hogares, entre otros actores. Según la propuesta, ese esquema permitirá dimensionar las necesidades de inversión y garantizar la viabilidad financiera de la reconstrucción.

Ejecución y reglas son urgentes

En la discusión sobre la conducción institucional, Herrera pidió medidas extraordinarias para que la reconstrucción arranque con rapidez. “Le hemos dicho al Gobierno nacional que es urgente el decreto declaratorio de la emergencia”, anotó el dirigente. Reclamó reglas especiales para la etapa posterior a la atención inicial. “Hemos hecho un llamado sobre la necesidad de generar un régimen especial para la reconstrucción”, señaló.

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Guillermo Herrera es el presidente de Camacol - crédito Colprensa

Sobre el denominado “Fondo Milagro”, mecanismo financiero creado por el Gobierno para captar, administrar y canalizar recursos nacionales e internacionales para financiar el plan de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, Herrera dijo que “en esta ocasión no se conversó puntualmente sobre su funcionamiento, pero insistió en la necesidad de definir con claridad su operación, sus capacidades de decisión y su esquema de inversión”. También planteó aprovechar aprendizajes de procesos anteriores sin sumar burocracia.

Dentro de esas referencias citó al Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec), entidad creada por el Gobierno colombiano en 1999 para manejar los recursos y liderar la recuperación física, social y económica tras el devastador terremoto del Eje Cafetero, y la ola invernal. “El Forec nos enseñó a tener estructuras muy sencillas, sin burocracia, con capacidad de decisión, con gerencias zonales en territorio que permite articular con las comunidades las decisiones para reconstruir”, anotó.

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Dicho paquete, según expuso, también debe incluir la revisión de planes de ordenamiento territorial, suelo habilitado y normas especiales para licencias de construcción. Advirtió que “esos trámites hoy pueden tardar más de 100 días y defendió incentivos para promover la oferta de vivienda en las zonas afectadas”.

Dentro de esos incentivos, planteó una exención del IVA para materiales de construcción durante los próximos años en los territorios golpeados por el sismo. “No deberíamos cobrar IVA para materiales durante los próximos años en las zonas afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto”, apuntó.

Con el apoyo de Camacol, 30 ingenieros viajaron de Bogotá a Chocó e inspeccionaron 387 edificaciones de los municipios más afectados por el terremoto - crédito Santiago Álvarez/colprensa/dpa

Cifras de la reconstrucción y la presión sobre su financiación

En el frente presupuestal, Camcol citó un planteamiento del Centro de Pensamiento Económico Anif para revisar partidas no ejecutadas del presupuesto de inversión de 2026. “Lo primero es revisar el presupuesto de inversión del 2026 y las partidas que no se han ejecutado (unos $20 billones). Además, hay que ajustar el presupuesto del 2027 y priorizar las inversiones para las entidades que atenderán la gestión de riesgo y la inversión”, precisó Herrera.

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En la mesa técnica también se planteó ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos, que hoy cubre solo municipios incluidos en Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), para aplicarlo en los lugares afectados por la tragedia. Según el planteamiento, el sector privado podría reconstruir escuelas y hospitales con cargo a la declaración de renta de las empresas.

Herrera ubicó el desafío financiero en una escala mayor. “Esperamos y tenemos al frente un reto muy grande que nos puede costar por lo menos $30 billones”, anotó. Añadió que el sector viene de cuatro años muy malos, con la pérdida de por lo menos 400 empresas que ya no construyen vivienda en el país. También dijo que en más del 50% de las empresas los márgenes de utilidad están por debajo del 2,5%.

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La dimensión social de la emergencia, según Camacol, supera la recuperación física de las viviendas y afecta pobreza, empleo, actividad económica y desarrollo territorial. El gremio habla de más de 290.000 personas y 160.000 viviendas afectadas, una escala que exige coordinar al sector público, las regiones, las empresas y la comunidad internacional.

En el corto plazo, también mira la oferta disponible para apoyar soluciones habitacionales, mientras avanzan subsidios de arrendamiento anunciados por la Ungrd. El presidente del gremio dijo que el sector cuenta con más de 1.000 unidades terminadas en los cuatro departamentos, Valle y el eje cafetero, y con más de 1.200 viviendas que se entregarán en los próximos 12 meses.

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