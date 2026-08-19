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Nuevo puente en Soacha: así será la infraestructura que conectará Transmilenio y mejorará la movilidad en la autopista Sur desde finales de 2026

El gerente de la Empresa Férrea Regional informó que la estructura tendrá rampas, escaleras y plazoletas para un tránsito seguro de personas con discapacidad, adultos mayores y niños

La pasarela sobre la Autopista Sur con calle 5, frente a Uniminuto, está en etapa final y dará acceso directo a la futura parada Ducales del sistema masivo - crédito Gobernación de Cundinarmarca
La pasarela sobre la Autopista Sur con calle 5, frente a Uniminuto, está en etapa final y dará acceso directo a la futura parada Ducales del sistema masivo - crédito Gobernación de Cundinarmarca
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El Puente peatonal Ducales, ubicado sobre la autopista Sur con calle 5, frente a la universidad Uniminuto, en Bogotá, entró en la fase final de su construcción y se proyecta que estará abierto al servicio de la comunidad durante el último trimestre de 2026.

La infraestructura facilitará el acceso directo a la futura estación Ducales de Transmilenio. La estructura del puente cuenta con 3,65 metros de ancho y cerca de 64 metros de longitud, conformada por dos tramos principales de 28 metros cada uno.

El diseño incluye rampas, escaleras y plazoletas de acceso, cumpliendo con parámetros de accesibilidad universal para garantizar la movilidad segura de personas con discapacidad, adultos mayores, niños y peatones en general.

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El Puente peatonal Ducales en Soacha entró en la fase final de construcción y estará al servicio en el último trimestre de 2026 - crédito Gobernación de Cundinamarca
El Puente peatonal Ducales en Soacha entró en la fase final de construcción y estará al servicio en el último trimestre de 2026 - crédito Gobernación de Cundinamarca

“El puente tiene 3,65 metros de ancho e incluye rampas y escaleras que cumplen con los parámetros de accesibilidad universal. Estimamos que estará al servicio de la comunidad en el último trimestre de 2026”, explicó el gerente de la Empresa Férrea Regional, Orlando Santiago Cely.

Para la instalación de la superestructura se utilizaron vigas postensadas de 96 y 107 toneladas, manipuladas mediante grúas telescópicas de hasta 300 toneladas. El sistema estructural está construido en concreto reforzado, con cimentaciones, columnas, apoyos y demás componentes diseñados para asegurar la estabilidad y seguridad del puente.

Tras el montaje de las vigas, las obras avanzan en la colocación de los elementos de la superestructura y los componentes complementarios requeridos para su puesta en servicio.

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La estructura del Puente Ducales tendrá 3,65 metros de ancho, cerca de 64 metros de longitud y accesos con rampas, escaleras y plazoletas - crédito Gobernación de Cundinamarca
La estructura del Puente Ducales tendrá 3,65 metros de ancho, cerca de 64 metros de longitud y accesos con rampas, escaleras y plazoletas - crédito Gobernación de Cundinamarca

Una obra clave para la movilidad y la integración urbana

La construcción del Puente Ducales se integra al avance de las fases II y III de Transmilenio Soacha, que actualmente presentan un 77% de ejecución. Las fases, junto con la puesta en servicio del puente, transformarán la movilidad del municipio, permitiendo conectar de forma directa el sistema de transporte masivo con nuevos pasos peatonales y mejorando la seguridad vial sobre la Autopista Sur.

Entre los principales frentes de obra del proyecto se encuentran:

  • 81% de ejecución del puente vehicular de la calle 22.
  • 100% de ejecución del Patio Portal El Vínculo.
  • 5.536 metros lineales de calzada exclusiva construidos (63%).
  • 3.542 metros lineales de calzada mixta (40%).
  • 3.538 metros lineales de tubería instalados en el Colector Sur (97,15%).

47,20% de ejecución de la Estación Intermedia 3M o Estación Universidad de Cundinamarca, que contará con una plataforma de nueve paradas para integrar rutas alimentadoras, transporte intermunicipal y troncales de Transmilenio.

El Puente Ducales se conectará con la futura estación Ducales de Transmilenio sobre la Autopista Sur con calle 5 - crédito Gobernación de Cundinamarca
El Puente Ducales se conectará con la futura estación Ducales de Transmilenio sobre la Autopista Sur con calle 5 - crédito Gobernación de Cundinamarca

El megaproyecto, valorado en aproximadamente un billón de pesos, está cofinanciado con recursos de vigencias futuras de la Nación (68%), la Gobernación de Cundinamarca (19%) y el municipio de Soacha (13%). El contrato incluye no solo la construcción de infraestructura, sino también la gestión ambiental, social y predial, así como la adecuación de redes y los desvíos requeridos sobre la Autopista Sur.

Características y futuro del sistema TransMilenio en Soacha

Las fases II y III de Transmilenio extienden la troncal NQS en 4,4 kilómetros desde San Mateo hasta El Vínculo, beneficiando a más de 200.000 usuarios diarios y aumentando la capacidad de movilización hasta 400.000 pasajeros día en el futuro. El sistema contará con:

  • Cuatro estaciones sencillas
  • Una estación intermedia (3M)
  • Un patio portal con capacidad para 135 buses biarticulados y 157 articulados
  • Nueve pasos peatonales
  • Tres carriles por sentido en calzadas mixtas
  • Tres intersecciones a desnivel
  • Colector de aguas lluvias para mitigar inundaciones históricas en las comunas 1 y 6

El Patio Portal El Vínculo, el más grande de Transmilenio, iniciará operaciones con una flota de 290 buses eléctricos, fortaleciendo la transición hacia un transporte público más sostenible en la región.

El proyecto, estimado en un billón de pesos, extenderá la troncal NQS 4,4 kilómetros y prevé beneficiar a más de 200.000 usuarios diarios - crédito Gobernación de Cundinamarca
El proyecto, estimado en un billón de pesos, extenderá la troncal NQS 4,4 kilómetros y prevé beneficiar a más de 200.000 usuarios diarios - crédito Gobernación de Cundinamarca

Proyectos estratégicos y transformación urbana

La culminación de las fases II y III de TransMilenio y la próxima operación del Puente Ducales forman parte de una transformación estructural en la movilidad de Soacha. Estos desarrollos reducirán significativamente los tiempos de desplazamiento entre Soacha y Bogotá, mejorarán la seguridad peatonal y permitirán la integración de distintos modos de transporte.

A estas iniciativas se suma el Cable Aéreo para Soacha, que movilizará cerca de 32.000 pasajeros diarios y potenciará la conectividad en sectores con complejidades topográficas. Igualmente, están en estructuración la Línea 3 del Metro y la Fase IV de Transmilenio, que contempla la extensión sobre la Avenida Ciudad de Cali hasta la avenida San Marón.

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