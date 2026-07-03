Esta es la figura de Millonarios que vuelve al cuadro azul para jugar la Liga BetPlay, tras breve paso por el extranjero

Daniel Ruiz ganó con Millonarios la Copa Colombia 2022 y la Superliga 2024 en sus pasos anteriores por el club-crédito Catalina Olaya/Colprensa

Daniel Ruiz vuelve a Millonarios tras finalizar su préstamo en CSKA Moscú, según informó el club en un comunicado publicado en su cuenta oficial, el 2 de julio de 2026. El volante de 24 años se incorporará al plantel profesional para iniciar la preparación de la temporada 2026-2.

El regreso llega después de un primer semestre con eliminaciones en la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay y en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, un tramo que llevó al equipo a planificar la parte final de 2026.

El comunicado de Millonarios confirmó que Daniel Ruiz se integrará a la disciplina del equipo profesional para el nuevo semestre-crédito @MillosFCoficial/X

En el anuncio, el cuadro bogotano señaló: “Millonarios FC informa que Daniel Ruiz regresa a la institución tras finalizar su préstamo con el CSKA Moscú de Rusia. El volante se integrará a la disciplina del equipo profesional para afrontar la preparación de la temporada 2026-2. ¡Bienvenido a casa Dani!”.

PUBLICIDAD

Este será el tercer ciclo del jugador con el equipo capitalino, tras sus etapas entre 2021-I y 2022-II, y entre 2023-II y 2025-II. En su paso por el club suma dos títulos: Copa Colombia 2022 y Superliga 2024.

En Rusia, Ruiz no tuvo continuidad y no se ejecutó la opción de compra. En total jugó siete partidos, con cinco titularidades, y no registró goles ni asistencias.

5 de noviembre de 2025 - Copa de Rusia: 90 minutos en el FC Dynamo Majachkalá 2-0 CSKA Moscú

21 de octubre de 2025 - Copa de Rusia: 90 minutos en el CSKA Moscú 3-2 Akron Togliatti

1 de octubre de 2025 - Copa de Rusia: 65 minutos en el Lokomotiv Moscú 0-0 CSKA Moscú

18 de septiembre de 2025 - Copa de Rusia: 81 minutos en el Baltika 1-1 CSKA Moscú

31 de agosto de 2025 - Liga de Rusia: 1 minuto en el CSKA Moscú 1-1 Krasnodar

27 de agosto de 2025 - Copa de Rusia: 90 minutos en el Baltika 0-2 CSKA Moscú

24 de agosto de 2025 - Liga de Rusia: 20 minutos en el CSKA Moscú 3-1 Akron Togliatti

Es importante recordar que Millonarios debutará en la Liga BetPlay 2026-II ante Atlético Bucaramanga en El Campín, el sábado 25 de julio de 2026, a partir de las 6:10 p. m.

Silva seguirá en el plantel para la pretemporada y el arranque de la Liga BetPlay

David Mackalister Silva continuará en Millonarios hasta diciembre de 2026, en su temporada número 12 con el club - crédito Millonarios FC

La continuidad de Mackalister Silva implica que se sumará a la pretemporada que el equipo adelanta en el norte de Bogotá. Allí se preparará para los amistosos ante Colo Colo y Universitario de Lima, antes del debut en la Liga BetPlay frente a Bucaramanga, programado para el sábado 25 de julio.

PUBLICIDAD

Silva es canterano del club y atraviesa su temporada número 12 con el equipo. Entre 2025 y 2026 su rendimiento se vio afectado por las lesiones y por el desgaste propio de la edad, en un período en el que además fue uno de los jugadores señalados por la afición tras la mala campaña del primer semestre, marcada por los fracasos en la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana.

El mediocampista, además de su peso histórico en la plantilla, ha sido una de las figuras más experimentadas del vestuario. Esa trayectoria fue uno de los elementos que respaldaron la decisión de los directivos de mantenerlo para la segunda mitad del año.

PUBLICIDAD

Millonarios iniciará su gira de amistosos ante Universitario de Lima en el estadio Monumental - crédito Millonarios FC

El anuncio coincide con una oferta para comprar el club por USD 70 millones a USD 80 millones

Millonarios avanza en su pretemporada, aunque sin refuerzos confirmados y muchas negociaciones por delante - crédito Millonarios FC

La definición sobre Silva se conoció mientras crecían las versiones sobre un posible cambio de dueño en la institución. El 1 de julio, Caracol Radio y La FM informaron que el club estaría en proceso de venta a un grupo inversor con sede en Estados Unidos, con empresarios qataríes y un colombiano al frente de las gestiones para adquirir el paquete accionario de Amber Capital.

De acuerdo con lo revelado en el programa Mañanas Blu tras una conversación con Gustavo Serpa, representante en Colombia de los máximos accionistas del equipo bogotano, Millonarios solo habría recibido una oferta y se encuentra en negociaciones. El periodista Néstor Morales dijo que, según la respuesta de Serpa, el club no ha sido vendido y que la propuesta apenas está en estudio.

PUBLICIDAD

Esa oferta, citada por el medio, se ubica entre USD 70 millones y USD 80 millones, y todavía estaría lejos de convertirse en un acuerdo cerrado. La versión contradijo lo afirmado por Antonio Casale en la noche del 1 de julio, cuando señaló que la operación ya se había concretado.

Amber Capital llegó a Millonarios en 2012, cuando adquirió acciones por medio de una capitalización y alcanzó el 86% de la institución. Desde entonces, la gestión recibió críticas por los malos resultados en varias temporadas, por la falta de títulos consecutivos en los últimos años y por el rendimiento del equipo en competencias internacionales.

PUBLICIDAD