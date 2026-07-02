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Colombia vs. Ghana: el dato que ilusiona a James Rodríguez y compañía para clasificar a los octavos de final del Mundial

Siete de las diez selecciones africanas han recibido gol después de un minuto en específico durante esta Copa del Mundo 2026. La Tricolor ha marcado dos de sus cuatro goles en ese lapso de tiempo

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Resumen y goles del partido entre Croacia y Ghana, el segundo compromiso donde el equipo africano recibió gol después del minuto 75' - crédito TyC Sports

Costa de Marfil, Túnez, Senegal, Argelia, República Democrática del Congo, Ghana y Sudáfrica, siete de las diez selecciones africanas que clasificaron al Mundial 2026, han recibido un gol o más después del minuto 75. Solo Marruecos, Cabo Verde y Egipto no tienen ese registro. Ese es el dato que podría ilusionar a la Selección Colombia, que ha marcado el 50% de sus goles en este torneo después de ese minuto, de cara al partido contra Ghana, el próximo 3 de julio a las 8:30 p.m. hora colombiana.

Ese dato demuestra que la solidez defensiva que han mostrado las selecciones africanas se destruye al final de los partidos. Así lo expuso el director técnico de Bélgica, Rudi García, después de eliminar a Senegal el pasado 1 de julio en la segunda ronda del Mundial 2026: “Conocemos a estos equipos; pierden su estructura táctica hacia el final del partido. También sabíamos que con el 0-2 harían todo lo posible por proteger su portería, lo cual en mi opinión es un grave error. Recuérdenme que, cuando vayamos ganando 0-2, no hagamos eso. Porque cuando encajas un gol como el que encajaron con el 1-2, el partido cambia por completo”, dijo el seleccionador.

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Resumen y goles del partido entre Uzbekistán y Colombia, en el que Colombia anotó su primer gol después del minuto 75 en la Copa del Mundo 2026 - crédito TyC Sports

Listado completo de las selecciones africanas que recibieron gol después del minuto 75

Este es el listado completo de los partidos en los que las selecciones africanas han recibido un gol o más en el último cuarto de hora del tiempo regular:

Fase de grupos

  • Costa de Marfil 1-2 Alemania: (90+4) gol de la victoria.
  • Túnez 1-5 Suecia: (90+6).
  • Túnez 0-4 Japón: (83’).
  • Senegal 1-3 Francia: (82’) aquí le remontaron (90+6).
  • Argelia 0-3 Argentina: (76’).
  • Argelia 3-3 Austria: (90+6) gol del empate.
  • República Democrática del Congo 0-1 Colombia: (76’) gol de la victoria.
  • Ghana 1-2 Croacia: (83’) gol de la victoria.

Ronda de dieciseisavos

  • Sudáfrica 0-1 Canadá: (90+2) gol de la victoria.
  • Costa de Marfil 1-2 Noruega: (86’) gol de la victoria.
  • Senegal 2-3 Bélgica: (86’, 89’, 120’) gol de la victoria.
  • República Democrática del Congo 1-2 Inglaterra: (75’, 86’) gol de la victoria.
Fotografía que muestra a Siabari, de Marruecos, una de las tres selecciones africanas que no ha recibido gol después del minuto 75 - crédito Brett Davis/Reuters
Fotografía que muestra a Siabari, de Marruecos, una de las tres selecciones africanas que no ha recibido gol después del minuto 75 - crédito Brett Davis/Reuters

Las razones de ese registro estadístico

La explicación al dato la hizo el analista de rendimiento del fútbol profesional Carlos Antonio Vélez: “Hay dos razones de ese dato. El primero es que los equipos africanos corren detrás del balón y no con el balón y el que corre detrás del balón se cansa más rápido. Eso genera una fatiga física porque no administran el resultado desde la tenencia de la pelota. Ellos hacen densidad, amontonamiento atrás”, dijo en Win Sports.

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No solo dio una razón para ese registro de las selecciones africanas, también dijo: “Los niveles de concentración también se trabajan. Si hay algo que trabajar en el fútbol de hoy para que la intensidad sea eficiente es la cabeza. Hay que juntar el cuerpo, la respuesta física y la concentración. Eso no es solo de ahora, ya se reveló anteriormente que hay que entrenar con situaciones reales del partido para llegar a esos niveles de concentración”, agregó.

Daniel Muñoz, de la selección de Colombia, festeja tras anotar ante Congo en un duelo del Mundial disputado el martes 23 de junio de 2026 en Guadalajara. El segundo gol que marcó la Tricolor en el Mundial después del minuto 75' - crédito Ricardo Mazalan/AP Foto
Daniel Muñoz, de la selección de Colombia, festeja tras anotar ante Congo en un duelo del Mundial disputado el martes 23 de junio de 2026 en Guadalajara. El segundo gol que marcó la Tricolor en el Mundial después del minuto 75' - crédito Ricardo Mazalan/AP Foto

Hora y dónde ver Colombia vs. Ghana

Ese registro ilusiona a James Rodríguez y compañía, porque dos de los cuatro goles que han marcado en este torneo, los hicieron precisamente después de ese minuto, el 75. El primero ante Uzbekistán al 90+3 y el segundo ante República Democrática del Congo al 76′. Incluso, el gol que le anularon a los dirigidos por Néstor Lorenzo, que había marcado Dávinson Sánchez ante Portugal, fue al 85′.

De forma tal que el próximo 3 de julio, a las 8:30 p.m. hora colombiana, la Tricolor se enfrentará a la posibilidad de estar entre las selecciones que le han marcado gol a una selección africana después del minuto 75, cuando enfrente a Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido se podrá seguir a través de Caracol Televisión, RCN Televisión y DSports.

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