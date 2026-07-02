Selección Colombia: Néstor Lorenzo se molestó porque le preguntaron por la titular que usará ante Ghana en el Mundial 2026

Néstor Lorenzo es el director técnico de la Selección Colombia para el Mundial 2026 y ofrece las ruedas de prensa oficiales del equipo durante el torneo - crédito Paul Childs/Reuters

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, se molestó porque Fabio Poveda, periodista de Blu Radio, le preguntó por la alineación titular del equipo para enfrentar a Ghana. Esto se desarrolló en el marco de la rueda de prensa oficial previa al partido por dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Lorenzo interrumpió a Poveda antes de que terminara su pregunta y le dejó en claro, con evidente gesto de molestia en su rostro, que nunca va a dictar la nómina inicial de un partido antes de cuando lo debe hacer por estipulación de la FIFA.

Esto fue lo que alcanzó a decir Poveda antes de ser interrumpido por Lorenzo: “Profesor, usted anunció algunos cambios para el partido ante Portugal y terminaron siendo tres. Entre ellos el cambio de los dos laterales, con el que terminaron haciendo para muchos el mejor partido de esta Copa del Mundo 2026 por parte de la Selección Colombia. Ahora para este partido, la función o indicación va a cambiar con el ingreso de Daniel Muñoz...”, y ahí fue interrumpido por el técnico Néstor Lorenzo, quien le respondió: “Ustedes siempre me preguntan por la alineación titular y yo nunca se las voy a decir antes de los partidos. No cambia la indicación con la entrada de un lateral u otro, simplemente estoy contento de tener cuatro jugadores en esa posición de primer nivel”, dijo con un gesto de molestia.

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Diez de estos jugadores serían titulares con la Selección Colombia ante Ghana, solo no Luis Javier Suárez - crédito Eloisa Sanchez/Reuters

Posible titular de la Selección Colombia ante Ghana

Caracol Radio volvió a exponer al mediodía del 2 de julio que la nómina titular de la Tricolor ante Ghana sería con Camilo Vargas en la portería; Daniel Muñoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi y Johan Mojica en la defensa; Jefferson Lerma y Gustavo Puerta en la primera línea de volantes; Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz más adelante; y Jhon Córdoba como centro delantero. La primera exposición de que esta sería la nómina, la hizo ese medio el pasado martes 30 de junio.

Esa nómina solo tiene dos cambios respecto al equipo que enfrentó a Portugal en el partido inmediatamente anterior, por la tercera fecha de la fase de grupos y que, como estaba exponiendo Poveda, fue calificado como el mejor partido de la Tricolor en este torneo. Las modificaciones son en los laterales, con la inclusión de Daniel Muñoz para la salida de Santiago Arias, y de Johan Mojica por Deiver Machado.

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Lorenzo dejó claro que el equipo no solo deberá afrontar un rival de alto nivel, sino también el desgaste acumulado que supone la competencia. "El campeonato empieza a ser denso por lo físico y los protocolos. Cambiar de hotel, de ciudad, empieza a ser agotador. Hay que preservar toda la energía porque hay que depositarla mañana“, afirmó el seleccionador.

La Selección de Ghana entrenando en el estadio del Sporting KC, Kansas City - crédito Jay Biggerstaff/Reuters

La táctica de la Selección Colombia para enfrentar a Ghana

Sobre lo que espera del compromiso, Lorenzo advirtió que Ghana exigirá máxima concentración, especialmente en los momentos en los que Colombia no tenga el control del balón. “Hay que prestar mucha atención a las vigilancias porque vamos a estar, en algún momento del partido, con poca gente. Esos espacios ellos los van a querer aprovechar y esperamos manejarlo de la mejor manera”, explicó.

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El entrenador también recordó que, a estas alturas del campeonato, ya no existen rivales sencillos. “Con la práctica se aprende. Ningún equipo es fácil. Queremos pasar la fecha de mañana, pasar a octavos de final”, señaló. En cuanto al planteamiento ofensivo, Lorenzo aseguró que Colombia deberá encontrar distintas alternativas para vulnerar la defensa africana, independientemente del esquema que presente el rival. “Necesitamos tener precisión, movilidad, llegada y remate a distancia. No sé si Ghana va a presentar un bloque así o quiere sorprender”, comentó.

Colombia y Ghana se enfrentarán este 3 de julio a partir de las 8:30 p.m. por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 - crédito AFP

Néstor Lorenzo y su opinión sobre Ghana

Además, destacó la calidad colectiva e individual del conjunto africano, descartando que pueda resumirse en una sola característica. “Es un equipo ordenado y agresivo cuando ataca. Los jugadores de Ghana juegan en los mejores clubes de Europa. No podemos generalizar con alguna característica especial; tienen calidad técnica y juegan muy bien”, manifestó.

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Consultado sobre una eventual definición desde el punto penal, Lorenzo elogió las condiciones de Camilo Vargas, aunque restó importancia a ese escenario. “Vargas tiene buen récord de atajar penales. No lo veía como algo necesario”, dijo.