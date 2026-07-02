Revelan qué pasará con Cristiano Ronaldo al terminar el Mundial 2026: “El último baile”

Cristiano Ronaldo disputa la sexta Copa del Mundo de su carrera con Portugal y busca salir campeón en 2026 - crédito Jeenah Moon/REUTERS

La Selección de Portugal dejó atrás el mal momento de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y afrontará los dieciseisavos de final ante Croacia, un equipo fuerte y al que conoce muy bien por los duelos previos en la Liga de Naciones de la UEFA y la Eurocopa.

Cristiano Ronaldo es el líder de los lusos para llegar lejos en el Mundial, pero hay expectativa por lo que pasará con el atacante al acabar su participación en el certamen, debido a sus 41 años, que lo tienen al borde del retiro como futbolista profesional.

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Es el mismo caso de Luka Modric, el volante y capitán de los croatas que disputó cinco Copas del Mundo, finalista en Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022, pero con 40 años a sus espaldas, ya contempla seriamente la opción de dejar el deporte, solo que no se ha confirmado el momento exacto.

El futuro de Cristiano Ronaldo

El jugador de Al Nassr ha llevado una carrera tranquila los últimos tres años, pues desde el momento en que eligió jugar en la liga de Arabia Saudita no se cambia por nadie, dejó atrás el alto nivel de Europa para ser la cara del fútbol en Medio Oriente y en un campeonato en crecimiento constante.

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Con respecto a la Selección de Portugal, la hermana de Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro, reveló que el jugador se retirará de la escuadra después del Mundial 2026, una de las noticias más importantes del deporte en los últimos años porque marcaría el final de una era para los lusos.

Cristiano Ronaldo se retiraría de la Selección de Portugal si es eliminado por Croacia en el Mundial 2026 - crédito John E Sokolowski/IMAGN IMAGES vía Reuters

“Lo más importante es disfrutar de estos veinte y tantos años que hemos vivido. Estoy increíblemente orgullosa. Estuve en Qatar, estoy aquí. Es un enorme motivo de orgullo. Tengo confianza y sonreiremos al final. Ronaldo tiene confianza, está menos nervioso que nosotros”, dijo Aveiro, citada por Diario AS.

La mujer, que acompaña al jugador en la Copa del Mundo, explicó que “según la información que tengo, pueden decir adiós. No hoy, pero creo que esta es la despedida. Me refiero a la selección nacional. Lo digo de fuente fiable, es el ‘último baile’, el Mundial”.

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Uno de los récords de Cristiano Ronaldo es ser el primer jugador en marcar gol en seis mundiales - crédito Nathan Ray Seebeck/IMAGN IMAGES vía Reuters

Kátia Aveiro también respondió a las críticas contra su hermano por el rendimiento en la fase de grupos: “Para la gente inteligente, a quienes les gusta el fútbol, les tiene que gustar Cristiano. Son ellos los que salen perdiendo. Lleva arrasando durante más de 20 años. Miren dónde estamos, la familia Aveiro, y de dónde venimos. Miren el sufrimiento que pasó mi madre... ¿Creen que las críticas van a afectar nuestra felicidad? ¡Jamás!“.

¿El fin de una era?

En caso de que se confirme la despedida de CR7 del conjunto luso tras la Copa Mundial de la FIFA, el fútbol internacional perderá a uno de sus mayores animadores en los últimos 20 años, cuando comenzó como una promesa y terminó siendo el líder de todo un país.

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Cristiano Ronaldo juega para Portugal desde 2003, cuando debutó el 20 de agosto de ese año ante Kazajistán en un amistoso, con triunfo 1-0, y a partir de allí apareció en 232 encuentros, marcó 145 goles, récord en el seleccionado nacional, y 46 asistencias en mundiales, Eurocopa, Liga de Naciones y amistosos.

Cristiano Ronaldo logró la Eurocopa 2016 con Portugal, el premio más importante del jugador con su Selección - crédito Reuters

Más allá, Cristiano se volvió leyenda por darle a su país los primeros dos trofeos a nivel de selecciones: empezó con la Eurocopa 2016 en Francia, donde venció al anfitrión por la mínima diferencia, aunque se lesionó en la final, y las dos Ligas de Naciones de la UEFA en las ediciones de 2019 y 2025.

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