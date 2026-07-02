Carlos Carrillo llamó “lavaperros de la mafia” a De la Espriella y aseguró que su Gobierno no podrá “destripar a media Colombia”

El exdirector de la Ungrd Carlos Carrillo criticó la ausencia de Abelardo de la Espriella en reuniones de alto nivel realizadas antes de su posesión -crédito Juan Diego López/EFE

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo cuestionó la ausencia de Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, en reuniones que se han llevado a cabo para dar inicio a su Gobierno. En los encuentros ha estado presente el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

Una de las reuniones que lideró el economista fue con los banqueros del país, entre ellos, el presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Jonathan Malagón. De acuerdo con algunas fotografías del encuentro que fueron divulgadas en redes sociales y por los medios de comunicación, De la Espriella no participó en ese espacio de diálogo.

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Por eso, el exdirector de la Ungrd aseguró que la persona que verdaderamente gobernará el país es José Manuel Restrepo, que fue ministro de Hacienda y Crédito Público, y no el presidente electo. “El presidente será @jrestrp, alias el Tigre tiene un nuevo emprendimiento con 600 billones anuales de presupuesto, se va a dedicar a lo de siempre, a hacer plata”, aseveró el exfuncionario en una publicación en su cuenta de X.

El exdirector de la Ungrd Carlos Carrillo aseguró que José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, será la persona que ejerza la Presidencia de Colombia, y no el mandatario electo, Abelardo de la Espriella - crédito @CarlosCarrilloA/X

El exrepresentante a la Cámara Jaime Felipe Lozada rechazó las declaraciones de Carrillo en redes sociales y calificó sus señalamientos como una señal de desesperación que surgió, a su juicio, cuando De la Espriella triunfó en las urnas con casi 13 millones de votos.

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Además, advirtió que el exfuncionario estaría preocupado por supuestas anomalías que pudieron haberse presentado en la Ungrd durante su dirección, que fue posterior a la de Olmedo López, investigado por hechos de corrupción.

“Carlos Carrillo está desesperado. Desde la victoria de @ABDELAESPRIELLA no ha dejado de publicar estupideces. Parece que no solo le pesa la pérdida del poder, sino que también teme que salgan a la luz las irregularidades y la corrupción que pudieron haberse presentado en la UNGRD durante su paso por la dirección”, señaló.

El exrepresentante Jaime Felipe Lozada criticó a Carlos Carrillo por cuestionar al Gobierno entrante, liderado por el presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @jaimeflozada/X

Lozada concluyó su crítica acusando a Carlos Carrillo de representar a una ideología de izquierda que cuestiona el capitalismo y la corrupción y que, al mismo tiempo, disfruta de los recursos públicos y de los privilegios.

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El exdirector de la Ungrd respondió a las declaraciones del excongresista en una publicación en la que tildó de “lavaperros de la mafia” a Abelardo de la Espriella, al parecer, por el trabajo como abogado litigante que ejerció durante años.

“Descarados, eligieron presidente a un lavaperros de la mafia, a uno de los tipos más oscuros de la fauna nacional y van a venir a posar de adalides anticorrupción”, aseveró Carrillo.

El exdirector de la Ungrd Carlos Carrillo llamó "lavaperros de la mafia" al presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @CarlosCarrilloA/X

El exfuncionario recordó que más de 12 millones de personas votaron por el excandidato presidencial Iván Cepeda Castro, de la izquierda, para evitar “devolverles el poder a los de siempre”. En consecuencia, aseguró que desde el Gobierno de Abelardo de la Espriella se debería tener en cuenta que buena parte de la población colombiana piensa diferente.

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“Deberían valorar con más sindéresis la realidad política del país, por más mandaderos que sean de Trump no van a lograr destripar a media Colombia”, precisó.

En otra publicación que hizo en X, el exdirector de la Ungrd criticó la reunión que lideró el vicepresidente electo José Manuel Restrepo con los banqueros. Afirmó que durante el encuentro “hablaron de cómo volver a lo mismo que hicieron en todos los gobiernos de derecha”.

El exdirector Carlos Carrillo criticó reunión de José Manuel Restrepo con banqueros - crédito @CarlosCarrilloA/X

Asimismo, enlistó los factores que, a su juicio, contribuyeron a que Abelardo de la Espriella y su equipo de trabajo estén próximos a llegar al poder en Colombia el 7 de agosto de 2026. “La inteligencia artificial, la difamación sistemática y la manipulación fascista de las masas les devolvieron el control del país”, señaló.

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