Colombia vs. Ghana: hinchas se citaron en Monserrate, en Bogotá, para orar y pedir que no influya el “brujo ghanés” en el partido del Mundial 2026

La cita será el jueves 2 de julio, un día antes del encuentro decisivo en el Mundial 2026 - créditos @nanakwakubonsam/IG | archivo Colprensa / Camila Díaz

A menos de tres días del encuentro por dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 entre las selecciones de Colombia y Ghana, creció la expectativa entre los hinchas de la Tricolor que alentarán a los dirigidos por Néstor Lorenzo en el juego que se disputará a las 20:30 del viernes 3 de julio de 2026.

El partido se jugará en Kansas City, pero en Bogotá varios seguidores, entre ellos Felipe Molina, se tomaron en serio a Nana Kwaku Bonsam, un curandero tradicional ghanés que se hizo visible en el torneo por atribuirse trabajos espirituales contra figuras como Harry Kane y Cristiano Ronaldo.

PUBLICIDAD

Por ese motivo, Molina creó un evento en la red social Facebook: hasta el momento, más de 30 personas se darán cita en el centro de Bogotá para ascender a pie el cerro de Monserrate el jueves 2 de julio de 2026 a partir de las 6:00 a. m. con un objetivo: unirse en una cadena de oración para contrarrestar las acciones del “brujo ghanés”, como fue señalado en redes sociales el hincha africano.

“Aferrémonos a lo que podamos para que gane nuestra selección. Ellos tiene al brujo, Lorenzo tiene a la Virgen Luján, a los Mamos de la Sierra y a todo un país que cree en la victoria”, menciona el mensaje en la red social.

PUBLICIDAD

Así aparece el evento en la red social Facebook- crédito Facebook

La imagen de Nana Kwaku Bonsam se popularizó en el juego inaugural ante Panamá en el grupo L, y en la segunda fecha su nombre se tomó más en serio, puesto que Kane no logró anotar con los ingleses en el empate a cero goles ante los africanos, que sellaron su clasificación de manera agónica en la derrota 2 a 1 ante Croacia.

Ese recorrido la dejó frente a una selección colombiana que terminó líder del grupo K, por delante de Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

Será la segunda vez que Colombia enfrente a un equipo africano en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo, después de la derrota 2-1 ante Camerún en octavos de final en 1990.

PUBLICIDAD

Nana Kwaku Bonsam se volvió una figura paralela de la campaña de Ghana

El hincha que concentra parte de la atención alrededor de Ghana se presenta como curandero tradicional y sacerdote.

Su nombre de nacimiento es Stephen Osei Mensah: nació en 1973 en la región de Ashanti, y el tratamiento “Nana” es honorífico en Ghana, mientras que “Bonsam” suele traducirse como “diablo” o “demonio” en la lengua local.

El curandero se convirtió en el hincha más famoso de Ghana durante el Mundial 2026 - crédito @nanakwakubonsam/IG

Antes del empate sin goles entre Inglaterra y Ghana, el hincha ghanés aseguró que estaba actuando contra Harry Kane.

“Estoy trabajando en Harry Kane. He demostrado de lo que soy capaz antes, así que sé qué trabajo debo hacer para detenerlo”, dijo al medio Daily Star.

PUBLICIDAD

Durante ese partido, una jugada del delantero del Bayern Múnich alimentó la reacción en redes sociales: controló la pelota dentro del área y remató por encima del arco. Para muchos usuarios, esa acción quedó ligada a las declaraciones previas del curandero.

Después del encuentro, Bonsam sostuvo que ya no pesaba ninguna maldición sobre el atacante inglés y agregó que prometía llamar por su nombre a su hijo recién nacido, según declaró al canal británico LBC.

El propio sacerdote también dijo a esa señal, doce años después de su episodio con Portugal, que ve con buenas opciones a los lusos para quedarse con la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

La fama internacional de Bonsam no empezó en esta edición. El portal Deia recordó que su historia personal dio un giro tras sufrir graves quemaduras en una explosión de gas durante la adolescencia; desde entonces, contó en varias entrevistas, dejó la fe cristiana en la que había sido educado y pasó a convertirse en sacerdote tradicional.

El curandero ghanés afirmó que le hizo un rezo al delantero inglés Harry Kane para que no anotara en el duelo entre Ghana e Inglaterra, que quedó empatado sin goles - crédito @nanakwakubonsam/IG

En el Mundial de Brasil 2014 volvió noticia su nombre cuando afirmó haber hecho trabajos espirituales contra Cristiano Ronaldo antes del partido entre Portugal y Ghana.

El curandero llegó a sostener que el problema físico del portugués era una “lesión espiritual” imposible de detectar o curar por los médicos.

Los hechos no acompañaron esa versión, puesto que Ronaldo jugó los tres partidos de la fase de grupos y marcó contra Ghana, mientras la publicación recordó que el atacante había llegado a aquel torneo con una tendinitis rotuliana en la rodilla izquierda documentada por los servicios médicos de su club y de la selección portuguesa.

PUBLICIDAD