Colombia

A Abelardo De la Espriella le tocará solucionar los malos cálculos que hizo Gustavo Petro con nueva reforma: “Como La estrategia del caracol”

Expertos consideran que el panorama para el sucesor presidencial requerirá acuerdos y un diagnóstico exhaustivo sobre el estado de las cuentas públicas

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Para 2025 el país experimentará una elevada inflación de acuerdo a informe mensual del Banco de la República - crédito Colprensa
El Gobierno Petro dice que dejaría saneada las finanzas con una nueva reforma tributaria que buscaría recauda #30 billones - crédito Colprensa

El proyecto de reforma tributaria que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público prevé radicar el 20 de julio en el Congreso de la República llega en medio de cuestionamientos sobre su capacidad para corregir el deterioro fiscal de Colombia, sobre todo, por el alcance real de la iniciativa.

Expertos sostienen que la iniciativa no resolvería la situación fiscal porque el Gobierno calcula un recaudo de $30 billones que el Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf) no incorporó al escenario base ante la falta de un texto oficial, y porque las proyecciones ya apuntan a un déficit de 7,4% del Producto Interno Bruto (PIB) y a una deuda neta de 61% del PIB en 2026.

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Por ejemplo, el exsubdirector de Fiscalización del a Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Christian Quiñonez dijo que las proyecciones oficiales están mal estructuradas y que la propuesta retoma elementos de reformas anteriores que no prosperaron.

Y es que el anuncio oficial plantea que el proyecto sentaría las bases del presupuesto del próximo año. A su vez, el Carf emitió una de sus advertencias más severas desde su creación al revisar los supuestos con los que el Gobierno sustenta el ajuste. Para el Comité, el problema no se limita al contenido aún no revelado de la reforma. El organismo cuestionó el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026 porque se apoya en proyecciones económicas y fiscales que considera difíciles de cumplir.

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Germán Ávila, ministro de Hacienda, es gran responsable de las finanzas del Gobierno nacional - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Germán Ávila, ministro de Hacienda, es gran responsable de las finanzas del Gobierno nacional - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Las cifras con las que el Carf cuestiona la reforma

El Gobierno de Gustavo Petro calcula que la nueva reforma tributaria aportaría $30 billones, equivalentes al 1,4% del PIB. El Carf excluyó ese ingreso del escenario base porque el proyecto no ha sido presentado de manera oficial y, por tanto, no hay forma de evaluar de dónde saldrían esos recursos.

Advirtió en su concepto técnico que “el simple anuncio de medidas, sin decisiones de política concretas, no permite restablecer la confianza”. Con esa base, proyectó para 2026 un balance fiscal de 7,4% del PIB en rojo y una deuda neta de 61% del PIB.

Añadió que ese nivel de endeudamiento sería el más alto de la historia reciente del país. El mismo medio indicó que, bajo las condiciones actuales, las opciones de nuevos ajustes presupuestales serían cada vez menores.

Críticas a las proyecciones oficiales

Christian Quiñónez cuestionó los cálculos del Ejecutivo. “El Gobierno nacional definitivamente ha hecho unas proyecciones muy mal estructuradas técnicamente, casi sacadas del sombrero. Esas proyecciones erróneas nos pusieron en una situación de riesgo económico contundente”, dijo.

El Carf adviertió que el escenario fiscal planteado por el Gobierno Petro es difícil de alcanzar - crédito Carf
El Carf adviertió que el escenario fiscal planteado por el Gobierno Petro es difícil de alcanzar - crédito Carf

Añadió que esa ha sido la situación durante cuatro años y que la reforma que se radicaría el 20 de julio, por lo que se mencionó de forma verbal, recoge puntos de iniciativas anteriores que no tuvieron buen trámite en el Congreso de la República. Para el analista, por esa razón es poco probable que la propuesta estabilice fiscalmente al país.

Quiñónez también relacionó esa lectura con un mayor recurso a la deuda. Cuestionó la política económica del Gobierno nacional al señalar que el Ejecutivo tuvo tres oportunidades para corregir el rumbo, pero las soluciones implementadas no lograron revertir el escenario adverso. “Esas proyecciones erróneas nos pusieron en una situación de riesgo económico contundente que vimos, vivimos, con todos los resultados que se han dado”, resaltó.

Reforma repite los elementos anteriores

Advirtió que la nueva propuesta de reforma tributaria, que el Gobierno planea radicar el 20 de julio, repite los elementos de reformas anteriores que no prosperaron en el Congreso. Según él, “lo que ha mencionado verbalmente el Gobierno contiene lo que ha contenido gran parte de las anteriores reformas presentadas que no surtieron buen trámite en el Congreso”.

Christian Quiñonez fue escogido como mejor servidor público del nivel directivo Dian en 2023 - crédito Christian Quiñonez
Christian Quiñonez, exsubdirector de Fiscalización de la Dian, dice que el Gobierno Petro perdió cuatro años de gestión financiera - crédito Christian Quiñonez

Recordó que el Carf también se pronunció sobre la situación, lo que indica que las proyecciones oficiales continúan siendo inadecuadas. Citó la postura del Comité al decir que “ese no es el camino’, pero de una vez mandando la alerta que con urgencia se requieren esos acuerdos”. El Comité advirtió que, de aprobarse la reforma en los términos actuales, lejos de estabilizar la economía, “lo que va a hacer es agudizar el gasto”.

Otro punto destacado por Quiñonez es la advertencia sobre el incremento de la deuda pública. “Vamos a terminar el año con una deuda superior al 61%”, sostuvo. Además, recalcó que si el gasto aumenta sin obtener los ingresos proyectados, será necesario recurrir a más endeudamiento.

Finalmente, el exdirector de Fiscalización de la Dian señaló que la solución al desafío fiscal quedará en manos del próximo Gobierno. “Ya lo que está haciendo el Gobierno Petro con esto es, es decir: ‘Ahí dejo su casa pintada’, como la estrategia del caracol, que el próximo gobierno solucione, pero además agudizándole de cierre la crisis, enviando unos mensajes erróneos de clara inestabilidad, para que aún sea más complejo para el gobierno que entra”.

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