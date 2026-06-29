Tres colombianos integraron el once ideal de sudamericanos en el Mundial 2026: vea quiénes son

La Selección Colombia fue uno de los equipos más destacados en la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Marco Bello/REUTERS

La Selección Colombia superó la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como primera de la zona K, un logro para el combinado nacional porque terminó por encima de nada menos que Portugal, con la que empató sin goles en la última jornada en Miami.

Gracias a ese rendimiento, tres jugadores de la Tricolor fueron destacados entre los mejores sudamericanos del campeonato, uno de ellos fue pieza clave para la clasificación a los dieciseisavos de final y otro se convirtió en bastión de la defensa por sus actuaciones.

De esta manera, Colombia llega motivada al encuentro de la siguiente ronda contra Ghana en Kansas, donde el combinado cafetero no podrá parpadear porque los africanos demostraron que pueden ser una escuadra combativa y capaz de dar la sorpresa en el Mundial 2026, como pasó con el empate sin goles frente a Inglaterra.

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Colombia en el once ideal de sudamericanos

Terminada la primera ronda del campeonato del mundo, cinco de las seis escuadras representantes de la Conmebol pasaron de ronda: tres como primeras de su grupo, dos como parte de las ocho terceras y la única eliminada fue Uruguay, por sumar apenas dos puntos en tres partidos.

Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz y Luis Díaz fueron destacados como tres de los mejores sudamericanos del Mundial 2026, pues gracias a ellos es que la Tricolor consiguió siete de los nueve puntos disputados a lo largo de la fase inicial y apenas recibió un tanto, por el momento.

Daniel Muñoz demostró todo su talento en la fase de grupos y es figura de la Selección Colombia - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Los cafeteros fueron reconocidos por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol, al anunciar el once ideal de deportistas del continente en la ronda de grupos, cuya curiosidad es que Paraguay, que pasó tercera en el grupo A, solo tiene a un jugador y es Julio Enciso.

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La Selección Colombia, por su parte, es uno de los equipos con más jugadores, con un total de tres, los mismos de Brasil (Vinicius Júnior, Bruno Guimaraes y Alisson) y uno más que Argentina, la campeona defensora en el Mundial 2026.

Este es el XI ideal de sudamericanos en el Mundial 2026, con tres colombianos en el equipo - crédito Conmebol

Como dato a resaltar, Daniel Muñoz es el actual goleador de los cafeteros con dos tantos, contra Uzbekistán y la República Democrática del Congo, y le siguen Luis Díaz y Jáminton Campaz, ambos en el compromiso debut en Ciudad de México el miércoles 17 de junio.

“No hay rivales fáciles”

En rueda de prensa, el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, habló acerca de lo que será el encuentro de los dieciseisavos de final, pues reconoce que tendrá un nivel alto de dificultad en comparación a lo que disputó en la fase de grupos: “Hoy conozco poco de Ghana, porque había 48 equipos y podía tocar cualquiera”

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“Pero sé que es un buen equipo, conozco algunos jugadores que están en buenos clubes de Europa y va a ser un rival difícil. No hay rivales fáciles, así que tomaremos las precauciones del caso, siempre manteniendo también nuestra identidad”, agregó el entrenador.

Néstor Lorenzo no se confía del rendimiento de Ghana en el Mundial 2026 y prepara de la mejor manera a la Selección Colombia - crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES vía Reuters

Lorenzo también elogió a James Rodríguez, pese a que aún no hace gol ni asistencia: “Es un gran jugador, es un símbolo en la selección. Da todo. Se enoja cuando no juega. No me olvido del primer partido que dirigimos con José Pekerman… tenía 18 o 19 años y ya mostraba esa ambición por jugar, esa competitividad que tiene. Es lo que lo mantiene ahí, vivo y con buenas presentaciones.

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“Es un buen capitán para el equipo. Jugará lo que veamos que está para jugar y que le siga dando al equipo, pero él tiene un compromiso superior desde siempre con la selección y eso se lo tenemos que agradecer todos”, finalizó.