Colombia

María Fernanda Cabal estalló contra Petro por viajar a Italia en plena crisis de seguridad en Cauca: “4 años con este charlatán”

La salida del país del mandatario para cumplir una agenda diplomática en el Vaticano y visitar al papa León XIV generó una nueva polémica política, en medio de la crítica situación de orden público que atraviesan varias regiones del país

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- crédito Joel González/Presidencia - Cristian Bayona/Colprensa
María Fernanda Cabal criticó que Petro viajara a Italia en medio de la ola de violencia en Cauca por las disidencias de las Farc - crédito Joel González/Presidencia - Cristian Bayona/Colprensa

La exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal lanzó una fuerte crítica contra el presidente Gustavo Petro tras confirmarse su llegada a Roma (Italia), con el fin de adelantar una agenda de trabajo en el Vaticano en medio de la violencia que azota a las diferentes regiones del territorio colombiano y la fuerza pública.

La lideresa de la oposición utilizó sus redes sociales para cuestionar con severidad lo que considera un desinterés del Gobierno nacional frente a los graves problemas de seguridad que golpean, sobre todo, a Cauca, que debido a un combate de fuego cruzado registrado el 29 de junio quedó en medio de la población civil.

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Desde su cuenta en X, la excongresista compartió dos imágenes para respaldar su crítica; en una aparecía la llegada del presidente Gustavo Petro al país europeo y en la otra un reporte periodístico sobre la compleja situación de seguridad que enfrentaban comunidades del suroccidente del país debido a fuertes hostigamientos armados.

- crédito Juan Diego Cano/Presidencia
La llegada de Gustavo Petro a Italia provocó una nueva controversia política debido a la ola de violencia en Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

María Fernanda Cabal posteó su indignación por el gasto de recursos públicos en misiones diplomáticas internacionales mientras diversas poblaciones enfrentan la presión constante de las organizaciones ilegales.

La exsenadora escribió: “Esta fue la constante en 4 años con este charlatán, vago. El país en manos del terrorismo por omisión y él gastando a manos llenas en viajes que nos cuestan a cada colombiano”.

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Con ese mensaje, la líder política de derecha y opositora del Gobierno cuestionó que, mientras el país enfrenta una compleja situación de seguridad por acciones atribuidas a las disidencias de las Farc contra la población y la fuerza pública, el presidente Petro emprendiera su viaje a Italia para cumplir una agenda diplomática que incluye una visita al papa León XIV en el Vaticano.

María Fernanda Cabal aseguró que el Gobierno debería concentrar sus esfuerzos en atender la situación de orden público que afecta a varias regiones del país - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal aseguró que el Gobierno debería concentrar sus esfuerzos en atender la situación de orden público que afecta a varias regiones del país - crédito @MariaFdaCabal/X

Y es que el presidente Petro compartió en sus redes sociales imágenes de su llegada a Italia, donde permanecerá hasta el 2 de julio para cumplir una agenda oficial que incluye una reunión con el papa. En su publicación, el mandatario no se refirió a la situación de orden público que atraviesa el Cauca; en cambio, habló de las críticas que, según él, recibe en el exterior por su postura frente a la ofensiva militar de Israel en Gaza y su denuncia de un genocidio contra el pueblo palestino.

Combates de alta intensidad y pánico en el casco urbano de Tacueyó, Cauca

Los intensos combates en el corregimiento de Tacueyó se desarrollaron tanto en las inmediaciones como dentro del propio casco urbano, obligando a comerciantes, estudiantes y residentes a buscar refugio de inmediato para proteger sus vidas de las balas.

Las operaciones militares se intensificaron cuando unidades del Ejército Nacional adelantaban acciones ofensivas contra presuntos integrantes del frente Dagoberto Ramos, una estructura de las disidencias de las Farc con alta influencia en la zona que se movilizaba cerca de las áreas habitadas.

La comunidad de Tacueyó reportó que la operación del Ejército se intensificó cuando perseguía a presuntos integrantes del frente Dagoberto Ramos cerca del centro poblado - crédito @sucesoscauca/X

Durante el despliegue de las tropas se vivieron momentos de mucha tensión cuando un proyectil impactó contra una camioneta en la que presuntamente se transportaban los miembros del grupo armado al margen de la ley.

El ataque provocó un incendio en el vehículo y encendió las alarmas de los pobladores locales, quienes manifestaron su preocupación debido a que el vehículo se encontraba muy cerca de varias viviendas familiares y de civiles que transitaban por el sector en ese instante.

La angustia colectiva aumentó cuando un helicóptero militar comenzó a sobrevolar el casco urbano para brindar apoyo aéreo a las operaciones terrestres que sostenían los soldados en los callejones del pueblo.

En el corregimiento de Tacueyó, Cauca, se registraban intensos combates entre el Ejército y las disidencias de las Farc - crédito @sucesoscauca/X
En el corregimiento de Tacueyó, Cauca, se registraban intensos combates entre el Ejército y las disidencias de las Farc - crédito @sucesoscauca/X

En los videos difundidos por los mismos habitantes a través de plataformas digitales se escuchan las constantes ráfagas de fusil y las detonaciones que se extendieron durante varios minutos, al dejar en evidencia el riesgo inminente al que se expone la población civil atrapada en la disputa de estos corredores estratégicos.

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