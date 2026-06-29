Indígena de 83 años muere tras caer accidentalmente en un basurero que él mismo había incendiado en El Bagre

El hombre prendió el fuego sin pensar que terminaría consumiéndolo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En lo que va de 2026, se han registrado varias muertes en el país debido a quemaduras graves sufridas en accidentes con fuego. Uno de los casos más impactantes se conoció este 29 de junio, luego de que un ciudadano indígena perdiera la vida al caer accidentalmente a una fosa con basura a la que él mismo le había prendido fuego.

La víctima fue identificada como José de la Rosa Toribio Velásquez, de 83 años. El hecho ocurrió el 27 de junio en el resguardo El 90, situado en la zona rural del municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, cuando el adulto mayor arrojó desechos en un barranco cubierto de hierbas e inició la quema; sin embargo, en un pequeño descuido, resbaló en el terreno y cayó hacia las llamas que ya habían tomado fuerza.

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Al percatarse de la situación, el hombre comenzó a gritar, lo que alertó a un vecino que corrió al lugar junto a su hijo para auxiliarlo. A pesar de sus esfuerzos por ayudarlo, no lograron evitar el fatal desenlace. Según la reconstrucción de los hechos publicada por el diario El Colombiano, la gravedad de las quemaduras le provocó la muerte en el mismo sitio.

Ante este suceso, las autoridades hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para que extremen las precauciones y mantengan un control estricto sobre el fuego, advirtiendo que este tipo de incidentes no solo ponen en riesgo vidas humanas, sino que también pueden desencadenar incendios forestales de gran magnitud.

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Cualquier riesgo puede ocasionar una quema en las zonas rurales y desatar una tragedia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Médica falleció tras sufrir quemaduras en Quibdó

El caso del miembro de la comunidad indígena que murió quemado no es el único conocido en los últimos días del mes, pues Julia Edilma Orjuela Henry, médica homeópata, murió el domingo 28 de junio de 2026 en el pabellón de quemados del Hospital San Vicente Fundación, en Medellín, después de un mes y medio de haber sufrido un accidente relacionado con fuego.

El lamentable hecho ocurrió el 13 de mayo en la zona urbana de Quibdó, en el momento en el que la mujer sufrió quemaduras en 64% de su cuerpo al acercarse a una vela mientras se limpiaba con alcohol.

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Según el reporte judicial citado por El Colombiano, Orjuela Henry realizaba esta práctica de forma regular y el día de la tragedia lo hizo mientras hablaba por teléfono con su hija en México. En un descuido, se acercó a una vela que iluminaba el lugar y el fuego se extendió por las zonas donde había aplicado el líquido y luego por su ropa.

En medio del temor generado, la mujer apagó las llamas y volvió a comunicarse con su hija: “Luego de apagarse el fuego por sus propios medios, se comunicó de nuevo con su hija y le manifiesta que se había quemado con una vela, pero que se encontraba bien”.

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Con el paso de las horas, el ardor aumentó y 3 horas después del accidente acudió al Hospital Departamental San Francisco de Asís, de Quibdó, donde determinaron que tenía lesiones de segundo grado y tres días después la remitieron a Medellín porque su estado empeoró.

La mujer creyó que las lesiones no eran graves, por lo que tardó en ir al médico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Quién era Julia Edilma Orjuela Henry

La mujer estaba radicada en México desde hacía más de una década. Sin embargo, viajaba a Quibdó entre dos y tres veces al año para atender a pacientes que solicitaban sus servicios.

Además de la homeopatía, también ejercía la acupuntura. Según El Colombiano, se había hecho un nombre entre sus clientes en la capital chocoana, por lo que era reconocida entre la comunidad.

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Al primer contacto con el fuego no dude en consultar con un médico - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Cuando llegó a Medellín, los especialistas concluyeron que la extensión de las quemaduras reducía al mínimo las posibilidades de recuperación y su muerte fue confirmada en la jornada del domingo.