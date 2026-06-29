Colombia

Indígena de 83 años muere tras caer accidentalmente en un basurero que él mismo había incendiado en El Bagre

El accidente ocurrió en la zona rural del Bajo Cauca antioqueño. Testigos intentaron rescatar al adulto mayor del terreno de difícil acceso, pero las llamas ya habían tomado demasiada fuerza, provocando su deceso antes de recibir atención médica

Guardar
Google icon
Sueños con fuego, simbolismo onírico, emociones intensas, transformación, interpretación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El hombre prendió el fuego sin pensar que terminaría consumiéndolo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En lo que va de 2026, se han registrado varias muertes en el país debido a quemaduras graves sufridas en accidentes con fuego. Uno de los casos más impactantes se conoció este 29 de junio, luego de que un ciudadano indígena perdiera la vida al caer accidentalmente a una fosa con basura a la que él mismo le había prendido fuego.

La víctima fue identificada como José de la Rosa Toribio Velásquez, de 83 años. El hecho ocurrió el 27 de junio en el resguardo El 90, situado en la zona rural del municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, cuando el adulto mayor arrojó desechos en un barranco cubierto de hierbas e inició la quema; sin embargo, en un pequeño descuido, resbaló en el terreno y cayó hacia las llamas que ya habían tomado fuerza.

PUBLICIDAD

Al percatarse de la situación, el hombre comenzó a gritar, lo que alertó a un vecino que corrió al lugar junto a su hijo para auxiliarlo. A pesar de sus esfuerzos por ayudarlo, no lograron evitar el fatal desenlace. Según la reconstrucción de los hechos publicada por el diario El Colombiano, la gravedad de las quemaduras le provocó la muerte en el mismo sitio.

Ante este suceso, las autoridades hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para que extremen las precauciones y mantengan un control estricto sobre el fuego, advirtiendo que este tipo de incidentes no solo ponen en riesgo vidas humanas, sino que también pueden desencadenar incendios forestales de gran magnitud.

PUBLICIDAD

Una colilla de cigarrillo parcialmente quemada con filtro naranja y blanco descansa sobre tierra seca con hierba. Al fondo, una botella de plástico y papel arrugado.
Cualquier riesgo puede ocasionar una quema en las zonas rurales y desatar una tragedia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Médica falleció tras sufrir quemaduras en Quibdó

El caso del miembro de la comunidad indígena que murió quemado no es el único conocido en los últimos días del mes, pues Julia Edilma Orjuela Henry, médica homeópata, murió el domingo 28 de junio de 2026 en el pabellón de quemados del Hospital San Vicente Fundación, en Medellín, después de un mes y medio de haber sufrido un accidente relacionado con fuego.

El lamentable hecho ocurrió el 13 de mayo en la zona urbana de Quibdó, en el momento en el que la mujer sufrió quemaduras en 64% de su cuerpo al acercarse a una vela mientras se limpiaba con alcohol.

Según el reporte judicial citado por El Colombiano, Orjuela Henry realizaba esta práctica de forma regular y el día de la tragedia lo hizo mientras hablaba por teléfono con su hija en México. En un descuido, se acercó a una vela que iluminaba el lugar y el fuego se extendió por las zonas donde había aplicado el líquido y luego por su ropa.

En medio del temor generado, la mujer apagó las llamas y volvió a comunicarse con su hija: “Luego de apagarse el fuego por sus propios medios, se comunicó de nuevo con su hija y le manifiesta que se había quemado con una vela, pero que se encontraba bien”.

Con el paso de las horas, el ardor aumentó y 3 horas después del accidente acudió al Hospital Departamental San Francisco de Asís, de Quibdó, donde determinaron que tenía lesiones de segundo grado y tres días después la remitieron a Medellín porque su estado empeoró.

Primer plano de manos encendiendo una vela blanca en un recipiente de vidrio esmerilado con un fósforo, sobre una mesa de madera. Se ve humo de la llama.
La mujer creyó que las lesiones no eran graves, por lo que tardó en ir al médico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Quién era Julia Edilma Orjuela Henry

La mujer estaba radicada en México desde hacía más de una década. Sin embargo, viajaba a Quibdó entre dos y tres veces al año para atender a pacientes que solicitaban sus servicios.

Además de la homeopatía, también ejercía la acupuntura. Según El Colombiano, se había hecho un nombre entre sus clientes en la capital chocoana, por lo que era reconocida entre la comunidad.

Peligro de fuegos artificiales Consecuencias de quemaduras Escenarios de riesgo Prevención de accidentes pirotécnicos (Imagen ilustrativa Infobae) - visualesIA
Al primer contacto con el fuego no dude en consultar con un médico - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Cuando llegó a Medellín, los especialistas concluyeron que la extensión de las quemaduras reducía al mínimo las posibilidades de recuperación y su muerte fue confirmada en la jornada del domingo.

Temas Relacionados

IncendioEl BagreQuemadurasFuegoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nicolas Mejía clasificó a la segunda ronda de Wimbledon, Emiliana Arango no pudo avanzar

La antioqueña cayó eliminada ante Anastasia Gasanova, mientras que el bogotano dio la sorpresa venciendo al paraguayo Daniel Vallejo, Top 100 del ranking ATP

Nicolas Mejía clasificó a la segunda ronda de Wimbledon, Emiliana Arango no pudo avanzar

A Abelardo De la Espriella le tocará solucionar los malos cálculos que hizo Gustavo Petro con nueva reforma: “Como La estrategia del caracol”

Expertos consideran que el panorama para el sucesor presidencial requerirá acuerdos y un diagnóstico exhaustivo sobre el estado de las cuentas públicas

A Abelardo De la Espriella le tocará solucionar los malos cálculos que hizo Gustavo Petro con nueva reforma: “Como La estrategia del caracol”

Tres colombianos integraron el once ideal de sudamericanos en el Mundial 2026: vea quiénes son

Gracias a la clasificación de la Tricolor a los dieciseisavos de final, y como primera del grupo K, algunos de sus jugadores se convirtieron en figuras durante la fase de grupos

Tres colombianos integraron el once ideal de sudamericanos en el Mundial 2026: vea quiénes son

Petro aterriza en Roma con fuertes críticas al gobierno de Meloni y denuncia “veto” en su agenda

Esta visita, prevista a solo 39 días del relevo presidencial, ya está marcada por las declaraciones críticas del jefe de Estado hacia la dirigente local y otras extensas reflexiones sobre el contexto político de ambos países

Petro aterriza en Roma con fuertes críticas al gobierno de Meloni y denuncia “veto” en su agenda

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 29 de junio

La moneda europea experimentó un leve avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 29 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Ana Karina Soto se refirió a la salida del aire de ‘Mañana Express’ y lo difícil que fue despedirse de sus compañeros

Ana Karina Soto se refirió a la salida del aire de ‘Mañana Express’ y lo difícil que fue despedirse de sus compañeros

Los lujos que presumió Juliana Guerrero, funcionaria del gobierno Petro, en su paso por el Fan Fest de la FIFA en Miami

Hernán Orjuela y otras figuras del entretenimiento se pronunciaron sobre la publicación de Karol G

Jorge Barón tuvo calle de honor en Miami en el Fan Fest de la FIFA previo al encuentro de Colombia vs. Portugal

“Me siento destruida”: Karina García comparte la experiencia de su tercer embarazo

Deportes

Nicolas Mejía clasificó a la segunda ronda de Wimbledon, Emiliana Arango no pudo avanzar

Nicolas Mejía clasificó a la segunda ronda de Wimbledon, Emiliana Arango no pudo avanzar

Tres colombianos integraron el once ideal de sudamericanos en el Mundial 2026: vea quiénes son

Tour de Francia 2026: tres colombianos ya fueron confirmados para la ‘Grande Boucle’

Estos son los partidos de los dieciseisavos del Mundial que se podrán ver por señal abierta en Colombia

Colombia vs. Portugal: Lorenzo acertó, el VAR falló y la hinchada cumplió