James, Quintero y el dilema de Lorenzo: ¿Tiene Colombia con qué competirles a los favoritos?

La Selección Colombia ya aseguró su paso a los dieciseisavos de final en el Mundial 2026. Ahora, el gran reto es el partido contra Portugal en Miami, una prueba clave para demostrar si el equipo tiene el nivel para enfrentar a las potencias del torneo - crédito Carolina Castellanos/Infobae Colombia

Llegó el momento, Selección Colombia. Y sí, ya se tiene el boleto a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero ¿tendrá con qué realmente la tricolor competirle a las selecciones importantes, protagonistas y favoritas de esta edición del mundial? Se viene el partido Colombia vs. Portugal en el estadio de Miami, uno de los escenarios que más aficionados tendrá, entendiendo además que este, desde que se confirmó el duelo, es uno de los partidos más solicitados por entradas, de las boletas más costosas y que obviamente genera mucha más expectativa por el nivel que están mostrando estas dos selecciones. Por eso va a ser un primer momento, una primera oportunidad para los dirigidos por Néstor Lorenzo de demostrar de qué están hechos para enfrentar esta edición de la Copa del Mundo.

Después de las dos primeras victorias ante Uzbekistán y República Democrática del Congo, el gran mensaje que deja esta tricolor es que va de menos a más, que supo mejorar esos aspectos que dejaron en el primer partido para en el segundo demostrar que hay carácter, que hay condiciones y que, por supuesto, con una responsabilidad atrás de cincuenta millones de colombianos, se puede hacer una muy buena presentación.

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La pregunta es: para este duelo, ¿se tendrán cambios en la nómina titular? Y lo digo porque de Uzbekistán a Congo los mismos once salieron al campo de juego. Pero en conferencia de prensa el entrenador Lorenzo sí dijo que habrá modificaciones en este once titular. ¿Se tendrán en cuenta las amarillas de Lucumí, Lerma y Mojica? ¿Esto importará? Recordemos que para esta edición de la Copa del Mundo las amonestaciones tendrán dos ventanas para limpiar. La primera, la fase de grupos, que sería esta, y la segunda, la ronda de cuartos de final, como antes estaba estipulado. Por eso, si estos tres jugadores reciben amonestación, no estarían suspendidos para el duelo de dieciseisavos de final. Pero este será un aspecto a tener en cuenta para modificar y ver a algunos otros hombres en estas posiciones.

¿James Rodríguez o Juan Fernando Quintero?

La Selección Colombia busca asegurar el primer lugar de su grupo para evitar traslados agotadores y trazar un camino más favorable en el torneo. Con un empate le basta para lograrlo, pero el objetivo es demostrar su capacidad y competir al más alto nivel.

Esta es otra de las grandes preguntas, entendiendo el rendimiento que han tenido estos dos jugadores. Y es que sí, lastimosamente no hemos visto la mejor cara de James Rodríguez. Se le ve la temporada que tuvo en el Minnesota United con bajo rendimiento, con pocos minutos, con poco fútbol y eso se está viendo reflejado lastimosamente en el jugador, que sí, puede tener mucho amor por la camiseta, pero también necesita una dosis de fútbol, ese fútbol que en algún momento le vimos, sobre todo recientemente en la Copa América del 2024.

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Ahora, Juan Fernando Quintero, pues cuando ingresó en el duelo ante los africanos —que además fue la cuarta victoria de la tricolor ante un equipo de esta confederación en una copa del mundo—, pues dio movilidad, pase filtrado, posibilidad de gol y participó en la anotación de Daniel Muñoz. Mucho se habla de refrescar ese mediocampo. Además, entendiendo que puede haber un cambio de módulo táctico al cuatro-dos-tres-uno, que implicaría tener a un hombre detrás del nueve. Y ese hombre sería Juan Fernando Quintero, el número veinte.

Y el delantero...

Un análisis detallado sobre las posibles modificaciones tácticas y de jugadores que podría implementar el técnico Néstor Lorenzo. Se destaca el rol de Juan Fernando Quintero y las opciones en el ataque tras la lesión de Luis Javier Suárez y la buena actuación de Jhon Córdoba.

Por supuesto, otra de las grandes incógnitas: adelante, ¿quién va a ser ese delantero? Y es que recordemos que Luis Javier Suárez terminó con algunas molestias en su hombro derecho, tuvo que salir del último encuentro y recibir atención médica. Y mientras tanto, Jhon Córdoba, jugador que milita en la liga rusa, entró, jugó, lo hizo muy bien y las participaciones obviamente le ayudaron a sumar minutos para un duelo que será definitivo. Estas tres son las posibilidades de cambios que podría presentar el técnico Néstor Lorenzo, los argumentos mejor para generar esos cambios en la selección tricolor.

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Pero volvemos al inicio. Colombia tiene una oportunidad de demostrarle al mundo si tiene las capacidades para volver a llegar a una ronda definitiva de una Copa del Mundo. No estuvo en Catar, quedó eliminado en octavos en Rusia y su mejor presentación llega hasta Brasil 2014, cuando llegó hasta los cuartos de final. Ahora, con Néstor Lorenzo, que en su momento era el asistente técnico de José Néstor Pekerman, se tiene otra nueva oportunidad. Pero es que además de ir de menos a más en el campeonato, se puede llegar a una cúspide ante cientos de colombianos que van a estar en ese estadio musicalizando, luchando porque realmente tengamos una selección que pueda llegar a demostrar, a ser protagonista, a ser una de las representantes de CONMEBOL que verdaderamente entregue buen fútbol y que demuestre que hay muchas posibilidades. En la táctica podemos hablar de varios cambios, de garra podemos hablar de otras cosas más, pero hoy la Selección Colombia tiene que tener en la mente que puede ser un equipo protagonista.

La Selección Colombia en Miami

Un empate le bastará a la Tricolor para asegurar el primer puesto y evitar un trayecto más desgastante hacia la siguiente ronda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además, no se imaginan el banderazo que hubo en el hotel de concentración de Dalmar, en Fort Lauderdale, en donde cientos de colombianos llegaron a animar a los jugadores de la selección Colombia. Este debe ser un ingrediente adicional. Sí, muchos dicen el jugador número doce, pero ¿realmente van a aprovechar a los jugadores de la Selección Colombia esta posibilidad que tienen con los hinchas que van a estar en el estadio de Miami? Es una nueva oportunidad, es una nueva forma y es una nueva manera de poder jugar este partido, que va a definir además el camino que se tendrá para las definiciones.

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Recordemos, si termina primero la selección Colombia jugará en Kansas City, mientras que si va segundo estará disputando su duelo de dieciseisavos en Toronto. Un trayecto un poco más desgastante hablando de vuelos, hablando de traslados. Por eso Colombia podría buscar ese primer lugar, porque con un empate le bastará para poder llegar a lo más alto y poder definir un camino, un camino que en cuartos de final podría enfrentarnos a nada más y nada menos que a la selección de Argentina, otra de las grandes favoritas, la siempre selección de Lionel Messi, que puede llegar a ser bicampeona, que buscará esa posibilidad.

Colombia, ahora, en el momento en el que están sus jugadores, necesita demostrar qué capacidad y qué manera tiene de las herramientas que brindan sus jugadores, esos que sean los elegidos por el entrenador para verdaderamente buscar la forma de anotar, de marcar la diferencia. Y es que nuestro goleador, nada más y nada menos que Daniel Muñoz, con dos anotaciones en el Mundial, lateral por el costado derecho, se suma a una larga lista de seis jugadores que llevan esta misma marca. Ahora quiere superarla. Ahora quiere con la rapidez y con la salida por la banda demostrar que es uno de los máximos referentes hoy de la tricolor y buscando, obviamente, que no solamente sea con él, sino también con el resto de sus compañeros, el protagonismo para poder estar en estas rondas definitivas para llegar a competir.

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Colombia quiere competir en esta Copa del Mundo. Tiene con qué. Presenta herramientas. Lo demostró ante la República Democrática del Congo con presión alta, con juego limpio, con pases a primera intención, con esos grandes jugadores, como Gustavo Puerta. Este jugador de veintidós años, que supo ganar ese lugar, que supo ganar con jerarquía esa posición al lado de nada más y nada menos que Jefferson Lerma, que es uno de los líderes de la tricolor para ser estandartes en el mediocampo. Yo creo que él sí tiene que ser uno de los fijos, además de Davinson Sánchez y, por supuesto, Luis Díaz. Lucho, este es tu momento. Demuestra por qué estás vistiendo la camiseta de la selección.