Así fue el banderazo de los hinchas de la Selección Colombia previo al duelo ante Portugal en el Mundial 2026

Aficionados colombianos llenan las calles de Miami con banderas y camisetas tricolor antes del partido decisivo ante Portugal-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Los hinchas de la Selección Colombia colmaron el 26 de junio de 2026 el hotel de concentración en Fort Lauderdale (Florida) para alentar a los 26 jugadores antes del partido contra Portugal, en una movilización que buscó trasladar al equipo una recarga de ánimo de cara a uno de los encuentros más atractivos de la primera ronda de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

La concentración se realizó frente al hotel Dalmar (ubicado en Fort Lauderdale, Florida), lugar de hospedaje del plantel, y reunió a una multitud convocada por redes sociales para apoyar al equipo de Néstor Lorenzo en el partido del cuadro “Cafetero” en el grupo K del Mundial de la FIFA de Norteamérica.

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La selección Colombia tuvo el apoyo de los fanáticos "Cafeteros" de forma masiva tanto en Ciudad de México y Guadalajara, y se espera que en Miami ocurra lo mismo-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Desde familias, bebés, coches y camisetas amarillas para ver, aunque fuera a la distancia, a figuras como Luis Díaz, Daniel Muñoz, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

La dificultad para avanzar entre la gente, encontrar un lugar con vista al balcón y soportar los empujones marcaron buena parte de la jornada. Aun así, en la crónica que realizó la periodista Jenny Gámez para El Tiempo, se remarcó que el clima general fue de celebración y no de enfrentamiento: abrazos entre desconocidos, cantos continuos y una euforia compartida por el equipo nacional.

Miles de fanáticos estuvieron apoyando en Miami, y la bandera de Colombia se ondeó en la capital del sol-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Cuando los jugadores aparecieron en el balcón, la reacción fue inmediata. Hubo voladores, tambores, trompetas, bengalas amarillas, azules y rojas, además de los cánticos habituales de tribuna, entre ellos “ole, ole, ole, cada día te quiero más, soy colombiano, es un sentimiento, no puedo parar” y “vamos Colombia que esta noche tenemos que ganar”.

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La presencia de los futbolistas duró menos de 30 minutos. Durante ese lapso, saludaron desde lo alto con gestos hacia la multitud, mientras abajo se repetían los gritos dedicados a Luis Díaz y James Rodríguez, en medio del humo de pólvora y del ruido constante de los instrumentos.

El colorido de la hinchada colombiana se hace sentir en Miami a pocas horas del partido por la fecha 3 del Mundial 2026 ante Portugal-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El banderazo funcionó además como una antesala para el ambiente que Colombia encontrará en el estadio de Miami frente a Portugal, además de que los miles de colombianos que acompañaron en el hotel de concentración no estarán presentes para el duelo en el estadio de Miami.

La jornada dejó además imágenes de salsa sonando en una estación de gasolina, mujeres bailando entre amigas y familias enteras registrando el momento con sus teléfonos. El cierre de la convocatoria se resumió en una canto que unificó el sentimiento de los hinchas presentes: “¡Míralo eh, míralo eh… somos locales otra vez!”, según lo que detalló Jenny Gámez en la crónica titulada “En el corazón del banderazo de los hinchas de la Selección Colombia en Fort Lauderdale: ríos de aguardiente, amor y fe”, de El Tiempo.

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La euforia de los hinchas "Cafeteros" se hizo notar el 26 de junio de 2026 en las calles de Miami-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

También la presencia del cantante Juan Duque en medio del banderazo de los hinchas de la Tricolor fue importante, quien en diálogo con Infobae Colombia habló de la siguiente manera:

“Esto es una locura con toda la gente. Vinimos a meter presión para mañana y, bueno, para la selección: parceros, descansen, duerman bien. Aquí estamos. Nosotros celebramos por ustedes y mañana toca apretar con honor, ¿oyó? Que estén bien, Dios los bendiga y un saludo para todos".

Jhon Lucumí y la confianza que existe de cara al duelo ante Portugal

El defensor central afirmó que conoce de antemano al rival, su juego y jugadores, pero la Tricolor apelará a su mejor versión para ganar - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Jhon Lucumí aseguró en Miami que Colombia está preparada para hacerle daño a Portugal este sábado 27 de junio en el Mundial 2026, un partido que puede definir el pulso por el liderato del grupo y confirmar si la selección de Néstor Lorenzo está en condiciones de pelear por el título.

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El defensor central sostuvo que la Tricolor no modificará su idea de juego para enfrentar a los lusos, pese a que el rival llega con el peso de figuras como Cristiano Ronaldo.

Según el defensor del Bolonia de Italia, el plan pasa por mantener el libreto que el equipo mostró ante Uzbekistán y la República Democrática del Congo: control de la pelota y salidas rápidas por las bandas con Luis Díaz y Daniel Muñoz.

“La idea es seguir manteniendo nuestro nivel, lo cual es muy importante porque nosotros queremos seguir confirmando nuestro juego, sabemos la selección que es Portugal, la clase de jugadores que tiene, se trata de usar lo que el cuerpo técnico nos diga y minimizar los errores. Después de eso también tenemos un fútbol extraordinario, con futbolistas de muy buen pie para poder hacerles daño y ganar el partido”, dijo.

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El central explicó que la clave estará en la estructura colectiva más que en la respuesta individual ante las figuras portuguesas. En su descripción del partido ideal, el equipo debe sostenerse corto, con ayudas cercanas y una línea defensiva compacta para impedir que Portugal progrese con comodidad.

“Se trata de tener buen funcionamiento, estar compactos, juntos, tener el respaldo siempre cerca, eso va a ser importante para que ellos no puedan progresar tanto y nosotros tener esa solidez defensiva que pudimos demostrar contra RD Congo y Uzbekistán”, explicó.