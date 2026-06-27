Remesas a Colombia subieron en mayo, pero acumulado del año sigue en descenso: llevan 24 meses creciendo más de USD 1.000 millones

Colombia recibió USD 1.189 millones en remesas en mayo, con un alza de 8,5% frente al mismo mes de 2025 - crédito Luis Torres/Reuters

Colombia recibió en mayo USD 1.189 millones en remesas, un alza de 8,5% frente al mismo mes de 2025, pero el repunte mensual no alcanzó para revertir la caída acumulada del año, en un contexto en el que estos giros ya superan a la inversión extranjera directa como principal fuente de divisas del país.

Entre enero y mayo, las remesas sumaron USD 4.449 millones, un descenso de 16,4% frente a los USD 5.323 millones del mismo periodo del año pasado, según el Banco de la República.

El mejor registro mensual de 2026 se produjo en marzo, cuando los envíos desde el exterior alcanzaron USD 1.225 millones.

El informe del emisor mostró que mayo también significó una mejora frente a abril. En ese mes habían ingresado USD 1.102 millones, apenas 0,5% más que un año antes.

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El Banco de la República informó que las remesas completaron 24 meses consecutivos por encima de USD 1.000 millones - crédito José Miguel Gomez/Reuters

Las cifras del banco central indican que los flujos enviados por colombianos en el exterior completaron 24 meses consecutivos por encima de la barrera de USD 1.000 millones. Ese umbral se volvió constante incluso en un año en el que el acumulado todavía se mantiene por debajo del nivel de 2025.

El mismo reporte muestra que las remesas se consolidaron por encima de la inversión extranjera directa, IED, en la entrada de divisas al país. En los primeros cinco meses del año, esos giros totalizaron USD 5.637 millones, mientras la IED llegó a USD 3.625 millones.

La relación entre ambos flujos deja una proporción precisa: por cada USD 1 que entró en IED, ingresaron USD 1,56 en remesas. De acuerdo con la serie histórica del Banco de la República, además, las remesas llevan 13 meses consecutivos por encima del monto de la IED.

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La última vez que esa tendencia no se presentó fue en abril de 2025. En ese momento, la IED se ubicó en USD 1.010 millones y las remesas en USD 1.097 millones.

El informe define las remesas como transferencias corrientes que los emigrantes realizan hacia su país de origen, en dinero o en especie. Esos recursos forman parte de las transferencias corrientes registradas en la balanza de pagos de Colombia.

Por cada USD 1 que ingresó por inversión extranjera directa, Colombia recibió USD 1,56 en remesas, según la serie del Banco de la República - crédito Europa Press

En lo corrido del año, los flujos de remesas han sido casi el doble que las ventas externas de café y carbón. Ese desempeño explica por qué el ingreso de dinero enviado por migrantes gana peso dentro de la estructura externa del país.

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Para Diego Montañez Herrera, analista económico del Grupo de Coyuntura de la Universidad Eafit, “las remesas han ganado relevancia porque otras fuentes de divisas han perdido dinamismo o muestran una mayor volatilidad”, dijo a La República.

Montañez añadió que “mientras las exportaciones de petróleo, carbón o café dependen de precios internacionales y ciclos externos, las remesas han mostrado una tendencia más estable en los últimos años”.

El texto del Banco de la República también advierte que, aunque las remesas son un flujo clave para corregir el nivel del déficit de cuenta corriente, la dependencia creciente de estas divisas ha encendido alertas sobre la necesidad de fortalecer otros ingresos externos que impulsen el aparato productivo del país.

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Las remesas se consolidan como una fuente de divisas que impulsa el consumo en Colombia

Las remesas en Colombia se consolidaron como una fuente de divisas con impacto en el consumo, el ahorro, la vivienda, la educación y la actividad empresarial - crédito Sebastiao Moreira/EFE

El papel creciente de las remesas en Colombia como fuente de divisas, se destaca por su impacto en consumo, ahorro, vivienda, educación y actividad empresarial.

El aumento en el valor total recibido no implica necesariamente más beneficiarios, ya que puede deberse a la variación en la tasa de cambio o a mayores montos enviados por persona.

Las remesas, que provienen principalmente de migrantes en Estados Unidos, España, Chile y Reino Unido, ya no se restringen a familias con parientes en el exterior y afectan decisiones de gasto en distintas regiones del país.

Las zonas con mayor recepción de remesas son Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Atlántico, Antioquia, Cundinamarca y Bogotá, donde se observan patrones de consumo y oportunidades para empresas locales.

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Entre los receptores predominan mujeres cabeza de hogar, adultos mayores y familias con hijos, quienes suelen destinar los fondos a necesidades básicas.

En el plano macroeconómico, las remesas contribuyen a la balanza de pagos y sostienen el consumo, pero no sustituyen empleo formal ni inversión pública, lo que limita su impacto en la estructura productiva.

Los analistas recomiendan monitorear el mercado laboral en los países emisores, la volatilidad cambiaria y la formalización de los receptores, además de evitar la sobredependencia de estos ingresos en los hogares.

Además, las remesas constituyen un soporte clave para millones de familias, aunque su efecto y distribución presentan diferencias marcadas según la región y el perfil de los beneficiarios.

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