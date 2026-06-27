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Exfigura de la selección Colombia habló del juego ante Portugal en el Mundial 2026: “Tienen la oportunidad de competir”

El equipo de Néstor Lorenzo tendrá la posibilidad de terminar como líder del grupo K en el estadio de Miami, cuando enfrente al combinado liderado por Cristiano Ronaldo

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Córdoba habló sobre el buen momento a nivel deportivo duna de las figuras de la Liga BetPlat y comentó que lo ve como portero de la selección Colombia en la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas - crédito Jesús Aviles / Infobae
El partido de la selección Colombia ante Portugal acapara la atención de los amantes del fútbol en el Mundial 2026- crédito Jesús Aviles/Infobae

Llegó la hora de la verdad: el 27 de junio de 2026, Colombia y Portugal se verán las caras por primera vez en las Copas del Mundo, cuando a partir de las 6:30 p. m. (hora local) se enfrenten por la fecha 3 de la fase de grupos en el estadio de Miami.

El juego entre la “selección de los Escudos” y los “Cafeteros” a lo largo de la semana despertó interés y expectativa, y los análisis surgen a medida que se acerca.

Córdoba afirmó que el juego entre Colombia y Portugal es una oportunidad importante para la Tricolor de mostrar su buen juego-crédito Daniel Becerril/REUTERS
Córdoba afirmó que el juego entre Colombia y Portugal es una oportunidad importante para la Tricolor de mostrar su buen juego-crédito Daniel Becerril/REUTERS

El 26 de junio de 2026, en el programa Espn Mundial, Óscar Córdoba analizó el juego como una posibilidad de que la “Tricolor” muestre todo su potencial ante uno de los candidatos para ganar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá:

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“Muchachos, esta es una buena oportunidad para competir, porque el hecho de que Portugal tenga que vencerlos implica que deberá exigirse y abrirse dentro de su propio estilo de juego. Portugal siempre juega así, de esa manera. Siento que Portugal es muy... Nos comparan con Bélgica, pero en este caso creo que Portugal viene siendo el “Colombia de Europa”.

Y añadió: “Si se dan cuenta, siempre están ahí, cerca de lograr algo en el ámbito internacional: quedan cuartos, sextos, quintos. Este Portugal es ese equipo que no te golpea, que compite, que juega. Es un partido interesante”.

Para el exportero de la selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos 1994, el juego que se disputará en Miami es la ocasión para que la Tricolor muestre el buen juego que viene mostrando en el Mundial de 2026:

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“A lo que voy es que Portugal representa una buena oportunidad para competir con el equipo jugando abierto. No es un rival que se va a replegar ni que va a limitarse a especular, sino que será un partido de ida y vuelta, donde ambos equipos intentarán jugar bien. Créame que el partido será para sentarse y disfrutarlo”.

Más conceptos de exfiguras de la Selección Colombia: Adolfo Valencia explicó lo que debe cuidar la “Tricolor” ante los lusos

Premio entregado al Tren Valencia por su legado en el fútbol colombiano - crédito Acolfutpro
Por otra parte, el "Tren" Valencia destacó que en el fútbol actual ya no se gana por los nombres, y que los juegos están diseñados para el equipo que tenga mejor estrategia a la hora de competir en la cancha- crédito Acolfutpro

Adolfo “Tren” Valencia sostuvo que Colombia puede competir con las selecciones favoritas del Mundial 2026 e incluso pelear por el título, siempre que haga un buen planteamiento ante Portugal y corrija, sobre todo, la demora en los cambios, un aspecto que el exdelantero señaló como una de las principales debilidades del equipo de Néstor Lorenzo.

En su diálogo con Caracol Radio, el 26 de junio de 2026, el exfutbolista afirmó que la Selección tiene plantel para aspirar al campeonato en la vigésima tercera edición del torneo. Su evaluación partió del nivel que observó en cada puesto y de la forma en que el equipo ha venido jugando durante la competencia.

Adolfo "El Tren" Valencia" destacó que Colombia puede competirle a Portugal-crédito Annegret Hilse/REUTERS
Adolfo "El Tren" Valencia" destacó que Colombia puede competirle a Portugal-crédito Annegret Hilse/REUTERS

Valencia habló del partido ante Portugal, correspondiente a la fecha tres del grupo K, y planteó que Colombia debe afrontarlo con calma. Según explicó al medio, el antecedente de enfrentamientos entre ambos equipos hace que las dos selecciones conozcan sus formas de juego.

“Colombia ya ha jugado con Portugal, ellos ya se conocen, tenemos que jugar un partido tranquilo (...) De nombre y de la historia ya no se vive el fútbol; ahora es el que más corra, el que más se prepara, el que mejor haga las cosas, ese es el que va a sacar el mejor resultado (...) Portugal tiene muy buenos jugadores, como también nosotros los colombianos sabemos que nosotros también tenemos buenos jugadores, entonces va a ser un partido donde el que menos errores cometa es el que va a ganar el compromiso”.

Para el exjugador, una de las principales fortalezas del conjunto portugués está en su manejo de balón y en la experiencia de sus futbolistas. Por eso, remarcó que el equipo colombiano deberá minimizar los errores defensivos en el encuentro previsto en Miami.

“Colombia tiene que tener cuidado porque Portugal es un equipo que toca muy bien el balón, transporta muy bien, tiene jugadores de mucha experiencia, de mucho recorrido, que a la hora que ellos le den un espacio, que le lleguen a dar, ellos nos van a marcar. Y así sucesivamente también va a pasar con nuestra selección. Nosotros tenemos jugadores que arriba pueden estar contundentes".

El exfutbolista también consideró que la Tricolor está en condiciones de medirse con equipos señalados como candidatos, entre ellos Francia y Argentina. A su juicio, la base para lograrlo está en la calidad individual de la nómina y en una elección acertada de los jugadores por parte del entrenador.

“Uno se pone a ver en cada puesto y están los mejores jugadores; ya si el técnico no mete a los jugadores, ya es otra cosa, pero yo mirando esa selección, cómo está jugando, por la gama que está jugando, si nosotros nos paramos bien y él metiendo los jugadores que él tiene que meter, Colombia está para grandes cosas (...) Ya una cosa es que el técnico (Néstor Lorenzo) de pronto a veces se demora para hacer los cambios, y está mirando, a veces la falencia, y espera, espera, espera, entonces, ahí ese es un error que él tiene que ir tratando de corregir, para que cuando encontremos un rival de alto nivel, pues nosotros podamos tener ventaja, porque a veces la suerte nos ayuda”.

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