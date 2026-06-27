Caso alias Araña : Dudas y tensiones detrás de la reunión con el “Narco VIP” en La Picota

Siete camionetas blindadas ingresaron al pabellón de máxima seguridad en Bogotá con Otty Patiño, Armando Novoa y garantes internacionales para un encuentro con Geovany Andrés Rojas, requerido por Estados Unidos - crédito redes sociales

La reunión con alias Araña volvió al centro de la discusión pública este jueves 25 de junio, cuando siete camionetas blindadas llegaron al pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota, en Bogotá, con el alto comisionado para la paz Otty Patiño, el jefe de la mesa de negociación del Gobierno con la llamada Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano Armando Novoa y garantes internacionales para reunirse con Geovany Andrés Rojas, pedido en extradición por Estados Unidos.

La cita genera controversia porque involucró a altos funcionarios del Gobierno y a un hombre cuya extradición a Estados Unidos ya tiene aval de la Corte Suprema de Justicia, aunque el trámite sigue suspendido por la negociación.

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Según la revista Semana, el debate pasa por si Rojas puede entrar a una Zona de Ubicación Temporal pese a una directriz oficial que excluye a quienes tienen un pedido de extradición vigente.

La visita reunió a Patiño, Novoa y a garantes internacionales de los diálogos con esa disidencia de las Farc. La reunión fue con Geovany Andrés Rojas, alias Araña, apodado “narco VIP”, en el pabellón de extraditables de La Picota. Según Semana, generó preocupación por un posible traslado de Araña a una zona de concentración. El temor, de acuerdo con la revista, es una eventual fuga.

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La delegación oficial llegó con vehículos protegidos y se reunió en el área de internos solicitados por otro país con Geovany Andrés Rojas, en medio de diálogos con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

El obstáculo de la extradición para un eventual traslado

En medio de las negociaciones y de la instalación de una Zona de Ubicación Temporal para las disidencias de las Farc, denominadas Los Comandos de Frontera, el nombre de Araña aparece entre los que generan polémica.

Según el medio mencionado, Rojas podría ser incluido entre los 99 integrantes del grupo que serían agrupados en la zona rural de Valle de Guamuez.

Su situación judicial es la principal barrera

Su extradición ya recibió el aval de la Corte Suprema de Justicia y solo falta la firma del presidente Gustavo Petro, aunque el trámite permanece suspendido por la negociación y, si cambia el criterio sobre su inclusión en esa zona, la decisión final quedará en manos de la Casa de Nariño.

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Fuentes del Gobierno consultadas por Semana aseguraron que la instrucción vigente mantiene por fuera de esa zona a cualquier persona con solicitud de extradición activa.

- crédito Álvaro Tavera/Colprensa/Colombia+20/Facebook/PresidenciaLa autorización judicial para enviarlo a Estados Unidos ya está lista y solo resta la firma presidencial, aunque el proceso continúa detenido por la negociación con la disidencia y la decisión final depende de la Casa de Nariño

La fuente comparó el caso con el de Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, jefe del Clan del Golfo. Según ese antecedente, también se le cerró la opción de una concentración con sus hombres por tener activa una solicitud de extradición.

Las alertas por un posible riesgo de fuga

La preocupación, según la revista, apunta al escenario hipotético en el que alias Araña entre a la Zona de Ubicación Temporal.

Según el medio citado, la hipótesis es que ese traslado abriría una ruta de escape si el proceso de paz termina y un nuevo Gobierno reactiva de inmediato la extradición. La zona prevista coincide, según la fuente, con el territorio donde históricamente ha delinquido “Araña”.

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Además, queda cerca de la frontera con Ecuador, un punto desde el que podría escapar con facilidad. La comparación que recoge Semana es la de Jesús Santrich. Tras recuperar la libertad por orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue hacia la frontera con Venezuela y luego desapareció.

El plan en discusión prevé agrupar en una zona rural a miembros de Los Comandos de Frontera, mientras el caso de Geovany Andrés Rojas genera debate por su situación judicial y una solicitud internacional vigente - crédito JEP

A ese antecedente se suma otro episodio citado por la revista sobre la captura de Araña. Según lo conocido por Semana, recibió trato de “narco VIP” y Armando Novoa hizo todo lo posible por evitar su captura.

La revista agregó que primero lo llevaron a un hotel de cinco estrellas, luego al Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) y, por último, al pabellón de extraditables de La Picota.

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