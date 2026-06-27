Dayro Moreno mostró su tristeza por no jugar con la Selección Colombia una Copa del Mundial: “Esa ilusión ya se fue”

Dayro Moreno fue convocado a la Selección Colombia para los últimos partidos de las eliminatorias contra Bolivia y Venezuela - crédito Luisa González/REUTERS

La Selección Colombia ha tenido una buena presentación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 después de dos jornadas, por los triunfos sobre Uzbekistán por 3-1 y ante la República Democrática del Congo por la mínima diferencia, lo que demuestra el nivel de la plantilla.

En esa nómina de la Tricolor, Dayro Moreno soñó durante toda su carrera con disputar un certamen de la FIFA de mayores, pues la única experiencia que tuvo fue el torneo Sub-20 de 2005 en los Países Bajos, donde llegó a los octavos de final.

Pese a ser el máximo goleador histórico de Once Caldas, de la Liga BetPlay y el colombiano con más anotaciones en el deporte, Néstor Lorenzo lo dejó afuera y el jugador reveló lo que siente cada vez que ve un partido por no ser parte de esa fiesta.

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“Da tristeza”

El atacante de 40 años pasa por un excelente momento en el final de su carrera, pues desde 2024 que marcó récords históricos en el deporte y se consolidó como un artillero letal en Once Caldas, conjunto que, gracias a sus goles, volvió a la pelea por el campeonato.

Durante una charla con El País, Dayro Moreno afirmó que cada vez que ve a la Selección en el Mundial 2026 “da tristeza, pero fuerza Colombia”, pues estaba ilusionado con ser parte de la convocatoria de 26 hombres, la cual fue presentada a finales de mayo.

Dayro Moreno fue el centro de atención en la Selección Colombia en 2025 ppor su convocatoria luego de 9 años - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El goleador hizo parte de la prelista de 55 futbolista, que era un grupo provisional de los seleccionados participantes para elegir a quienes irán a la Copa del Mundo, pero el técnico Néstor Lorenzo eligió a Jhon Córdoba, Luis Javier Suárez y Juan Camilo “Cucho” Hernández para el ataque.

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Más allá de la tristeza y la decepción por su ausencia en el Mundial 2026, Dayro Moreno afirmó que “la humildad es lo más importante”, así que no siente rencor por la decisión del timonel argentino y le entrega toda su energía y ánimo al combinado nacional.

James Rodríguez, capitán, junto al delantero del Once Caldas, Dayro Moreno, durante una práctica en Barranquilla - crédito FCF

“Como todo jugador, tenía la ilusión de estar allá. ¿Quién no quisiera representar a su país? Tuve la oportunidad de estar en la lista de 55 jugadores. Finalmente, no fui convocado y lo asumí con profesionalismo. Ahora estoy haciéndoles fuerza a los que representan a Colombia. El Mundial lo veo apoyando a los muchachos para que nos traigan esa Copa", añadió.

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“No tengo una espina”

Más allá de que perdió, seguramente, la última oportunidad que tenía de jugar una Copa del Mundo de mayores, el atacante de Once Caldas se siente tranquilo y agradecido por los logros a lo largo de su carrera, en especial porque, a su edad, es uno de los mejores delanteros de la Liga BetPlay.

“Obvio. ¿Quién no quiere estar en un Mundial? Gracias a Dios tengo todos los récords en Colombia. Claro, respetando a nuestros delanteros, porque tenemos muchos y muy buenos, yo hubiera querido estar allá, pero no se dio la oportunidad", afirmó.

Dayro Moreno aspira a llegar a los 400 goles en su carrera y salir campeón con Once Caldas - crédito Colprensa

Dayro añadió que “no tengo una espina, pero sí estoy un poco triste por no haber recibido la convocatoria. He trabajado durante 22 años de carrera futbolística para hacer cosas grandes, muchas de las cuales he logrado, y sentía que podía estar en el Mundial. No se dio, así que lo que queda es hacerle mucha fuerza a la Selección. Estoy tranquilo”.

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Finalmente, el delantero reveló cuáles serán sus próximos objetivos: “La meta, Dios quiera, es salir campeón con mi equipo en diciembre, con Once Caldas, y llegar a los 400 goles. Estoy a 14. Me estoy preparando para alcanzar esos dos nuevos logros”.