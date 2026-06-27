Deportes

Dayro Moreno mostró su tristeza por no jugar con la Selección Colombia una Copa del Mundial: “Esa ilusión ya se fue”

El delantero de Once Caldas se quedó con las ganas de disputar su primer certamen porque, pese a ser parte de la prelista de 55 jugadores, no fue convocado por Néstor Lorenzo

Guardar
Google icon
Dayro Moreno fue convocado a la Selección Colombia para los últimos partidos de las eliminatorias contra Bolivia y Venezuela - crédito Luisa González/REUTERS
Dayro Moreno fue convocado a la Selección Colombia para los últimos partidos de las eliminatorias contra Bolivia y Venezuela - crédito Luisa González/REUTERS

La Selección Colombia ha tenido una buena presentación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 después de dos jornadas, por los triunfos sobre Uzbekistán por 3-1 y ante la República Democrática del Congo por la mínima diferencia, lo que demuestra el nivel de la plantilla.

En esa nómina de la Tricolor, Dayro Moreno soñó durante toda su carrera con disputar un certamen de la FIFA de mayores, pues la única experiencia que tuvo fue el torneo Sub-20 de 2005 en los Países Bajos, donde llegó a los octavos de final.

Pese a ser el máximo goleador histórico de Once Caldas, de la Liga BetPlay y el colombiano con más anotaciones en el deporte, Néstor Lorenzo lo dejó afuera y el jugador reveló lo que siente cada vez que ve un partido por no ser parte de esa fiesta.

PUBLICIDAD

“Da tristeza”

El atacante de 40 años pasa por un excelente momento en el final de su carrera, pues desde 2024 que marcó récords históricos en el deporte y se consolidó como un artillero letal en Once Caldas, conjunto que, gracias a sus goles, volvió a la pelea por el campeonato.

Durante una charla con El País, Dayro Moreno afirmó que cada vez que ve a la Selección en el Mundial 2026 “da tristeza, pero fuerza Colombia”, pues estaba ilusionado con ser parte de la convocatoria de 26 hombres, la cual fue presentada a finales de mayo.

El delantero tolimense fue el centro de atención en la semana por su convocatoria luego de 9 años- crédito Federación Colombiana de Fútbol
Dayro Moreno fue el centro de atención en la Selección Colombia en 2025 ppor su convocatoria luego de 9 años - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El goleador hizo parte de la prelista de 55 futbolista, que era un grupo provisional de los seleccionados participantes para elegir a quienes irán a la Copa del Mundo, pero el técnico Néstor Lorenzo eligió a Jhon Córdoba, Luis Javier Suárez y Juan Camilo “Cucho” Hernández para el ataque.

PUBLICIDAD

Más allá de la tristeza y la decepción por su ausencia en el Mundial 2026, Dayro Moreno afirmó que “la humildad es lo más importante”, así que no siente rencor por la decisión del timonel argentino y le entrega toda su energía y ánimo al combinado nacional.

James Rodríguez, capitán, junto a la gran novedad de la convocatoria, el delantero del Once Caldas, Dayro Moreno - crédito FCF
James Rodríguez, capitán, junto al delantero del Once Caldas, Dayro Moreno, durante una práctica en Barranquilla - crédito FCF

“Como todo jugador, tenía la ilusión de estar allá. ¿Quién no quisiera representar a su país? Tuve la oportunidad de estar en la lista de 55 jugadores. Finalmente, no fui convocado y lo asumí con profesionalismo. Ahora estoy haciéndoles fuerza a los que representan a Colombia. El Mundial lo veo apoyando a los muchachos para que nos traigan esa Copa", añadió.

“No tengo una espina”

Más allá de que perdió, seguramente, la última oportunidad que tenía de jugar una Copa del Mundo de mayores, el atacante de Once Caldas se siente tranquilo y agradecido por los logros a lo largo de su carrera, en especial porque, a su edad, es uno de los mejores delanteros de la Liga BetPlay.

Obvio. ¿Quién no quiere estar en un Mundial? Gracias a Dios tengo todos los récords en Colombia. Claro, respetando a nuestros delanteros, porque tenemos muchos y muy buenos, yo hubiera querido estar allá, pero no se dio la oportunidad", afirmó.

Dayro Moreno
Dayro Moreno aspira a llegar a los 400 goles en su carrera y salir campeón con Once Caldas - crédito Colprensa

Dayro añadió que “no tengo una espina, pero sí estoy un poco triste por no haber recibido la convocatoria. He trabajado durante 22 años de carrera futbolística para hacer cosas grandes, muchas de las cuales he logrado, y sentía que podía estar en el Mundial. No se dio, así que lo que queda es hacerle mucha fuerza a la Selección. Estoy tranquilo”.

Finalmente, el delantero reveló cuáles serán sus próximos objetivos: “La meta, Dios quiera, es salir campeón con mi equipo en diciembre, con Once Caldas, y llegar a los 400 goles. Estoy a 14. Me estoy preparando para alcanzar esos dos nuevos logros”.

Temas Relacionados

Dayro MorenoMundial 2026Selección Colombia Mundial 2026Dayro Moreno Selección ColombiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Portugal EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo

El cuadro “Cafetero” buscará cerrar como líder del grupo K, mientras que los dirigidos por Cristiano Ronaldo tendrán la obligación de ganar en el estadio de Miami

Colombia vs. Portugal EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Atlético Nacional anunció la llegada de Lucas González a la dirección técnico del equipo

La institución presenta su fichaje como una “vuelta que tiene historia” tras su paso por las menores en 2021 y subraya una idea de juego moderno y atrevido, respaldada por análisis y datos

Atlético Nacional anunció la llegada de Lucas González a la dirección técnico del equipo

Este sería el 11 inicial de Portugal ante Colombia en el Mundial 2026: Roberto Martínez tomaría precaución con Luis Díaz

El cuerpo técnico liderado por Roberto Martínez analiza reforzar el sector con Diogo Dalot o Nélson Semedo, ante la amenaza del extremo colombiano, sin renunciar al plan de dominar el juego que dejó sensaciones de noche perfecta

Este sería el 11 inicial de Portugal ante Colombia en el Mundial 2026: Roberto Martínez tomaría precaución con Luis Díaz

Sebastián Montoya rozó su primera victoria en la sprint de Fórmula 2 en Austria, pero fue superado en la última vuelta y terminó segundo

El colombiano mostró un ritmo sólido durante toda la competencia y estuvo al frente en gran parte del sprint, confirmando su progresión en la categoría y el buen momento de Prema en el trazado de Spielberg

Sebastián Montoya rozó su primera victoria en la sprint de Fórmula 2 en Austria, pero fue superado en la última vuelta y terminó segundo

Exasistente técnico de la Selección Colombia recordó su paso por la Tricolor y elogió a James Rodríguez: “Top 5 del mundo”

Oceano da Cruz aseguró desde Lisboa que el seleccionado de Néstor Lorenzo se acerca al nivel europeo y ya cumplió el primer objetivo tras clasificar a la siguiente ronda

Exasistente técnico de la Selección Colombia recordó su paso por la Tricolor y elogió a James Rodríguez: “Top 5 del mundo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Estiwar G denunció uso de publicaciones sin autorización en redes sociales apoyando a Abelardo de la Espriella y señaló a José Manuel Restrepo

Estiwar G denunció uso de publicaciones sin autorización en redes sociales apoyando a Abelardo de la Espriella y señaló a José Manuel Restrepo

El Día del Orgullo también cuenta la historia de Colombia: del matrimonio igualitario a la primera marcha en Bogotá

El presentador Santiago Vargas se despidió oficialmente de su trabajo en el Canal RCN: estas fueron las declaraciones que dio

Historiadora explicó por qué es importante revisar las conexiones entre Colombia y África, tras la polémica de Cristina Hurtado y Lumumba Vea

Creadora de contenido reveló la situación que vivió con su mamá, famosa actriz colombiana, durante los terremotos de Venezuela: “El peor susto de mi vida”

Deportes

Colombia vs. Portugal EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Colombia vs. Portugal EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Atlético Nacional anunció la llegada de Lucas González a la dirección técnico del equipo

Este sería el 11 inicial de Portugal ante Colombia en el Mundial 2026: Roberto Martínez tomaría precaución con Luis Díaz

Sebastián Montoya rozó su primera victoria en la sprint de Fórmula 2 en Austria, pero fue superado en la última vuelta y terminó segundo

Exasistente técnico de la Selección Colombia recordó su paso por la Tricolor y elogió a James Rodríguez: “Top 5 del mundo”