Cancillería reportó 24 colombianos muertos tras los terremotos en Venezuela: así avanza la misión de rescate en La Guaira

La misión humanitaria colombiana está integrada por 63 rescatistas y cuatro binomios caninos, bajo la coordinación de la Ungrd y con el apoyo de varias entidades del Estado - crédito Ungrd

La Cancillería de Colombia informó que, de acuerdo con un reporte preliminar, 24 ciudadanos colombianos habrían fallecido como consecuencia de los terremotos registrados en Venezuela, una cifra que continúa en proceso de verificación en coordinación con las autoridades de ese país.

El anuncio se dio en medio de las operaciones humanitarias que adelanta Colombia para apoyar las labores de búsqueda y rescate en el estado La Guaira, una de las zonas con mayor afectación por los movimientos telúricos.

Según el Gobierno nacional, el equipo de búsqueda y rescate USAR COL-1 desarrolla operaciones en La Guaira, donde fue asignado por las autoridades venezolanas para intervenir en el área que concentra el mayor número de estructuras colapsadas y personas afectadas.

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La misión colombiana está conformada por 63 rescatistas y cuatro binomios caninos, quienes permanecerán durante diez días en territorio venezolano desarrollando labores de respuesta humanitaria.

Atención consular

La Cancillería habilitó líneas de atención consular permanentes y anunció la apertura de un centro de acopio para apoyar principalmente a la población ubicada en los estados Miranda y La Guaira - crédito Cancillería

Además del despliegue operativo, la Cancillería habilitó líneas de atención para brindar orientación y asistencia a los colombianos que permanecen en Venezuela. El servicio se presta a través del Centro Integral de Atención y Relación con la Ciudadanía (Ciarc), disponible las 24 horas del día.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también informó que pondrá en funcionamiento un centro de acopio destinado a recibir alimentos no perecederos y elementos de primera necesidad. De acuerdo con la entidad, esta iniciativa estará dirigida principalmente a la población correspondiente a la jurisdicción consular de los estados Miranda y La Guaira.

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Las personas que requieran asistencia pueden comunicarse al (+57 601) 382 6999, opción 2; a la línea gratuita nacional 01 8000 938 000; a la línea gratuita habilitada en Venezuela 0800 100 7214; o escribir al correo electrónico contactenos@cancilleria.gov.co.

Así avanza la operación humanitaria

El equipo de búsqueda USAR COL-1 adelanta labores en el sector de La Guaira, uno de los más afectados - crédito Ungrd

Durante la jornada de el sábado 27 de junio, el Gobierno informó que el equipo colombiano logró establecer contacto con un menor que permanecía atrapado bajo los escombros. “En la mañana de este sábado, el equipo USAR COL-1 logró establecer contacto con un menor de 11 años atrapado en un edificio colapsado y, desde entonces, concentra todos sus esfuerzos en su rescate. Mientras avanzan las maniobras, los especialistas le suministran agua para preservar sus condiciones durante la operación”, indicó el comunicado oficial.

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Horas después, los equipos de frescaten anunciaron el rescate con éxito del menor, en una misión coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Bomberos, la Defensa Civil Colombiana, la Cruz Roja Colombiana, la Policía Nacional, la Armada Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El equipo USAR COL-1 de Colombia rescató con vida a Moises, el niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros en La Guaira, Venezuela - crédito Ungrd

De manera paralela, la Sala de Crisis Nacional, liderada por la Ungrd, evalúa la posibilidad de enviar un hospital de campaña junto con personal médico, con el propósito de ampliar la capacidad de atención en salud, dependiendo de las necesidades identificadas por las autoridades venezolanas.

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Como parte de la operación humanitaria, los mismos aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que trasladaron al equipo USAR COL-1 fueron utilizados para repatriar a 47 ciudadanos colombianos que se encontraban en Venezuela. Entre las personas trasladadas se encuentran 19 niños deportistas.

Respecto al balance de connacionales afectados, la Cancillería señaló que “de acuerdo con un reporte preliminar, 24 ciudadanos colombianos habrían fallecido como consecuencia del sismo. La cifra continúa en proceso de verificación, en coordinación con las autoridades venezolanas”.

Coordinación de las ayudas humanitarias

Por otra parte, la Ungrd señaló que el envío de equipos colombianos de búsqueda y rescate hacia Venezuela debe realizarse exclusivamente bajo la coordinación del Gobierno nacional, mediante la articulación entre la entidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Gobierno venezolano.

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La entidad advirtió que toda misión internacional de búsqueda y rescate debe responder a solicitudes oficiales del país afectado y desarrollarse mediante los canales diplomáticos establecidos entre ambos gobiernos, con el fin de garantizar una respuesta organizada y conforme a los protocolos internacionales.

Las autoridades hicieron un llamado a gobernaciones, alcaldías y organismos de socorro para abstenerse de movilizar equipos de manera independiente hacia Venezuela, con el fin de evitar riesgos y duplicidad de esfuerzos - crédito Ungrd

Asimismo, explicó que el desplazamiento de grupos de manera independiente puede ocasionar dificultades en la organización de las operaciones, generar duplicidad de esfuerzos, incrementar los riesgos para los rescatistas y limitar su incorporación a las labores oficiales de búsqueda y rescate.

En ese contexto, la Ungrd hizo un llamado a gobernaciones, alcaldías, organismos de socorro y demás entidades con capacidades de búsqueda y rescate para abstenerse de movilizar equipos de manera autónoma hacia Venezuela. Además, informó que con Colombia ya son 24 los equipos internacionales de búsqueda y rescate desplegados o en proceso de movilización hacia el vecino país.

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En materia de ayudas, el Gobierno nacional reiteró que no está recibiendo donaciones en especie. De acuerdo con el comunicado oficial, quienes deseen contribuir con la atención de la emergencia podrán hacerlo únicamente mediante aportes económicos que serán canalizados a través de la campaña habilitada por la Cruz Roja Colombiana.

La decisión, según el Ejecutivo, busca concentrar los recursos en la atención de las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas.