José Manuel Restrepo pidió suspender nombramientos diplomáticos hasta la posesión del nuevo Gobierno: “Pretenden dejar amarrado el Estado”

Restrepo aseguró que las decisiones sobre el servicio exterior deben ser adoptadas por el Gobierno elegido en las urnas y no durante los últimos días de la administración saliente - crédito @jrestrp/X

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, quien fue designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella como coordinador del proceso de empalme con el Gobierno saliente, solicitó formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores abstenerse de realizar nuevos nombramientos en provisionalidad en cargos de la carrera diplomática y consular de la planta externa hasta la posesión del nuevo Gobierno, prevista para el 7 de agosto de 2026.

La petición fue presentada mediante una carta dirigida a la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, y posteriormente divulgada por Restrepo a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que explicó las razones de la solicitud y afirmó que el equipo de empalme también requirió información sobre los procesos de nombramiento que actualmente adelanta la Cancillería.

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“Los últimos días de un gobierno no pueden convertirse en una carrera contrarreloj para repartir cargos, ni para dejar amarradas decisiones que corresponden exclusivamente al gobierno de los colombianos que ellos eligieron”, expresó Restrepo al referirse a las decisiones administrativas que, según indicó, se estarían adelantando durante el período de transición presidencial.

Solicitud en medio del proceso de empalme

La petición fue realizada por instrucción del presidente electo Abelardo de la Espriella, en el marco del proceso oficial de empalme entre el Gobierno saliente y la administración entrante - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

En la comunicación fechada el 26 de junio de 2026, Restrepo señaló que actúa por solicitud del presidente electo Abelardo de la Espriella, dentro del proceso formal de transición iniciado tras la declaración de los resultados electorales del 21 de junio.

En la carta, explicó que el equipo de empalme conoció, a través de información pública y de cubrimiento periodístico, que el Ministerio de Relaciones Exteriores estaría adelantando la designación de varios funcionarios vinculados a cargos directivos de confianza de esa cartera para ocupar cargos de la carrera diplomática y consular en embajadas y consulados colombianos en el exterior.

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El documento sostiene que el régimen especial de la carrera diplomática y consular, establecido en el Decreto Ley 274 de 2000, dispone que los nombramientos en provisionalidad únicamente proceden cuando no sea posible designar funcionarios escalafonados.

Asimismo, la comunicación señala que utilizar la provisionalidad para reubicar funcionarios de confianza del Gobierno saliente, ante la finalización de sus cargos, “compromete los principios de mérito, moralidad e igualdad que deben orientar toda decisión de gestión del empleo público”, conforme a lo previsto en el artículo 209 de la Constitución Política.

La carta también hace referencia a decisiones adoptadas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que, según el documento, han declarado la nulidad de algunos nombramientos en el servicio exterior durante el actual período de gobierno. En ese sentido, advierte que mantener esa práctica durante los últimos días del mandato podría generar nuevas controversias jurídicas.

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Petición de información sobre los nombramientos

La comunicación enviada a la Cancillería solicita un informe detallado sobre todos los nombramientos en trámite, incluyendo los funcionarios involucrados, los destinos previstos, el estado de cada proceso y su sustento jurídico - crédito Cancillería

Además de solicitar la suspensión temporal de nuevas designaciones, Restrepo pidió a la Cancillería que entregara al equipo de empalme un informe detallado sobre los procesos que actualmente se encuentran en curso.

En particular, requirió la relación de los nombramientos en provisionalidad que están en trámite para cargos de la carrera diplomática y consular en la planta externa, la etapa en la que se encuentra cada proceso, los cargos actuales de los funcionarios involucrados, los destinos previstos y las razones jurídicas y fácticas que respaldan esas decisiones durante el período de transición.

Durante su declaración en video, el vicepresidente electo indicó que el objetivo es conocer el alcance de esas actuaciones administrativas antes del cambio de gobierno. “Por eso, también he solicitado conocer la totalidad de los nombramientos que hoy están en trámite, los funcionarios involucrados, los destinos previstos y las razones jurídicas que pretenden justificar esas decisiones en pleno periodo de transición”, manifestó.

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En la misma intervención aseguró que “como vicepresidente electo y como coordinador del empalme, ejerceré todas las competencias que me corresponden para garantizar una transición transparente, respetuosa de la ley y de la voluntad expresada por millones de colombianos en las urnas”.

Argumentos sobre la transición presidencial

La solicitud también plantea que los nombramientos realizados sin una necesidad acreditada del servicio podrían generar obligaciones presupuestales y eventuales controversias jurídicas para la nueva administración - crédito @jrestrp/X

En la carta remitida a la ministra de Relaciones Exteriores, Restrepo señala que el proceso de transmisión del mando presidencial representa uno de los momentos de mayor relevancia institucional y sostiene que las decisiones adoptadas durante los últimos días del mandato pueden condicionar el ejercicio de las competencias constitucionales del nuevo Gobierno.

El documento afirma que la dirección de las relaciones internacionales corresponde al Presidente de la República y recuerda que la Constitución le atribuye la facultad de dirigir la política exterior y proveer los empleos del servicio exterior.

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Según la comunicación, los nombramientos en provisionalidad que se realicen durante el período de transición, cuando no exista una necesidad inmediata del servicio, podrían afectar el margen de decisión del Gobierno entrante respecto de la conformación del equipo encargado de ejecutar la política exterior.

Al finalizar la comunicación, Restrepo reiteró la disposición del equipo de empalme para desarrollar el proceso de transición “en un marco de colaboración, transparencia y respeto recíproco por las competencias de cada administración”, con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio exterior.