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Gobierno ascendió a exedecán de Petro investigado por presunto acoso sexual y llamado a juicio por la Procuraduría

La decisión quedó oficializada mediante un decreto firmado por el Ministerio de Defensa, mientras continúa abierto el proceso por hechos denunciados por una oficial del Ejército en Bucaramanga

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El Gobierno oficializó el ascenso de Sammy Ernesto Rodríguez a teniente coronel mediante el Decreto 0553 del 1 de junio de 2026 - crédito Visuales IA Infobae / Captura de pantalla
El Gobierno oficializó el ascenso de Sammy Ernesto Rodríguez a teniente coronel mediante el Decreto 0553 del 1 de junio de 2026 - crédito Visuales IA Infobae / Captura de pantalla

El Gobierno nacional ascendió al exedecán presidencial Sammy Ernesto Rodríguez al grado de teniente coronel del Ejército Nacional, pese a que enfrenta un proceso disciplinario en la Procuraduría General de la Nación por un caso de presunto acoso sexual denunciado por una oficial de la institución.

De acuerdo con el medio Semana, la decisión quedó oficializada mediante el Decreto 0553 del 1 de junio de 2026, firmado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El nombre de Rodríguez habría aparecido dentro del listado de oficiales promovidos al nuevo grado, hecho que generó cuestionamientos y malestar en distintos sectores de las Fuerzas Militares, debido a la investigación que continúa abierta en su contra.

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El caso cobró relevancia luego de que la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública decidiera llamar a juicio disciplinario al oficial por hechos ocurridos el 13 de mayo de 2025 en Bucaramanga, durante una actividad institucional desarrollada en la sede de la Segunda División del Ejército.

De acuerdo con la investigación, Rodríguez, que para la época se desempeñaba como edecán del presidente Gustavo Petro, habría incurrido en conductas constitutivas de acoso sexual contra una oficial del Ejército.

Sammy Hernesto Rodríguez hacer parte de investigación por acoso sexual contra una oficial del Ejército y su hijo - crédito captura de pantalla / Presidencia
Sammy Hernesto Rodríguez hacer parte de investigación por acoso sexual contra una oficial del Ejército y su hijo - crédito captura de pantalla / Presidencia

La denuncia fue presentada inicialmente ante la Defensoría del Pueblo en Bucaramanga. Según el relato de la militar, los hechos ocurrieron cuando accedió a transportar al entonces mayor Rodríguez en su vehículo particular, mientras se encontraba acompañada por su hijo de 12 años.

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La oficial aseguró que el comportamiento del uniformado comenzó con comentarios de carácter personal e insinuaciones verbales que posteriormente derivaron, según su versión, en acercamientos físicos no consentidos.

En su testimonio, la denunciante sostuvo que Rodríguez le manifestó expresiones de contenido sexual y, posteriormente, la habría tocado sin su consentimiento. La militar afirmó que reaccionó de inmediato y detuvo el vehículo para exigir respeto.

Además, señaló que el oficial habría intentado realizar acercamientos inapropiados hacia su hijo menor de edad, situación que, aseguró, generó temor y desconcierto tanto en ella como en el niño.

Tras el incidente, la denunciante relató que la situación escaló a una discusión en la que Rodríguez presuntamente profirió insultos y amenazas relacionadas con su carrera militar. Entre las expresiones consignadas dentro del expediente disciplinario, la oficial afirmó que el entonces mayor le advirtió que impediría su ascenso dentro de la institución debido a su cercanía con el presidente de la República.

Más de 101 expertos en normativa electoral y ética pública brindan atención ininterrumpida durante las elecciones legislativas - crédito Procuraduría General de la Nación
La Procuraduría General adelanta un proceso disciplinario contra el oficial por presuntos hechos de acoso sexual ocurridos en 2025 - crédito Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría abrió formalmente la investigación el 10 de septiembre de 2025 y, tras la recolección de pruebas y testimonios, concluyó que existían elementos suficientes para formular cargos y avanzar hacia la etapa de juicio disciplinario.

El Ministerio Público indicó que el proceso debe analizarse bajo un enfoque de género y teniendo en cuenta la relación jerárquica existente entre las partes involucradas.

En una de las decisiones adoptadas dentro del expediente, la Procuraduría destacó que Rodríguez cuenta con más de 18 años de trayectoria en el Ejército Nacional y que, además, desempeñó funciones relacionadas con el área de Talento Humano, circunstancias que, según el organismo, implican un amplio conocimiento de los estándares normativos y éticos relacionados con la protección de los derechos de las mujeres.

Asimismo, la entidad precisó que la formulación de cargos no se sustentó únicamente en el testimonio de la denunciante, sino en la valoración integral del material probatorio recaudado durante la investigación.

La oficial también aseguró que, después de denunciar los hechos, recibió llamadas y acercamientos de personas que se identificaron como integrantes de la Casa Militar, quienes, según su versión, le solicitaron retractarse, ofrecer disculpas y dejar el caso en el olvido. La denunciante manifestó que estas personas aseguraron actuar bajo instrucciones directas del presidente de la República.

Una mujer con ropa oscura levanta una mano con la palma hacia el frente; su otra mano cubre su rostro en un ambiente oscuro con luz sobre la mano levantada.
La investigación se originó tras la denuncia presentada por una oficial del Ejército por presuntos actos de acoso sexual en Bucaramanga - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sin embargo, dichas afirmaciones hacen parte de las denuncias presentadas por la oficial y continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Por su parte, Sammy Ernesto Rodríguez ha rechazado de manera reiterada las acusaciones. A través de su defensa, el ahora teniente coronel aseguró que nunca realizó actos de naturaleza sexual ni incurrió en conductas de acoso.

El oficial sostuvo que lo ocurrido correspondió a una discusión derivada de la pérdida de un teléfono celular institucional y negó haber ejercido presiones o amenazas contra la denunciante.

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