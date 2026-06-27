Juan Fernando Quintero analiza el partido entre la Selección Colombia y Portugal en el Mundial 2026: “Estar a la altura”

El volante de River Plate analizó el juego ante el equipo de Cristiano Ronaldo en Miami-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El 27 de junio de 2026, Colombia y Portugal se verán las caras por primera vez en la historia, y será en uno de los duelos que definirá el liderato del grupo K del Mundial de Norteamérica.

Durante la previa del juego se despertaron las expectativas de lo que será el duelo entre el equipo de Cristiano Ronaldo y James Rodríguez, y ante ello, Juan Fernando Quintero (una de las cartas en el mediocampo de Néstor Lorenzo) se refirió a la calidad del cuadro luso, vigente campeón de la UEFA Nations League.

Juan Fernando Quintero elogió a Portugal, aunque asumió esto como una prueba importante para la "Tricolor"-crédito Paul Childs/REUTERS

En la atención a medios, Quintero describió a la selección lusa como un rival de jerarquía y asumió el duelo de la fecha 3 del Mundial 2026 con ambición, pese a que la Tricolor ya aseguró su clasificación.

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Quintero dijo que el partido entre Colombia y Portugal por la fecha tres del Mundial 2026 representa una motivación especial por el nivel del rival. También sostuvo que la selección colombiana quiere hacer las cosas bien, estar a la altura, buscar el primer lugar del grupo y no relajarse pese a haber avanzado de ronda tras dos partidos.

Ante la pregunta sobre cómo se prepara para un encuentro que define el grupo, Quintero puso el foco en la exigencia del adversario, y reconoció que espera que el cuadro “Cafetero” esté a la altura, dijo en la atención a medios en la cual estuvo Infobae Colombia.

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“Bien, yo creo que es una linda motivación poder enfrentar un equipo importante, una selección con jugadores de mucha jerarquía. Creo que hemos jugado dos partidos y hemos tenido la oportunidad de ganar. En eso nos enfocamos. Nuestro juego se basa en prepararnos para enfrentar a un gran rival ahora. Tenemos una buena oportunidad para estar a la altura”.

Néstor Lorenzo y su concepto del juego ante Portugal: la importancia de Cristiano Ronaldo y Vitinha

El director técnico de Colombia se distanció de la creencia de que el mayor peligro de Portugal es el "Bicho" y aseguró que no pueden marcar solo a uno para dejar descuidados otros tres jugadores del cuadro luso - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El entrenador evitó reducir la amenaza portuguesa a Cristiano Ronaldo. Para Lorenzo, el riesgo está distribuido en toda la estructura ofensiva del rival y concentrarse en un solo futbolista puede abrir espacios decisivos en otras zonas del campo.

“Es un equipo completo que hay que tener especial atención en todos los jugadores. Creo que son todos jugadores peligrosos. Lo que no podemos es descuidar dos o tres jugadores para un jugador, porque te quedan espacios por otro lado”, advirtió.

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En esa misma línea, precisó dos focos tácticos concretos: el inicio del juego que aporta Vitinha y las definiciones de Ronaldo dentro del área.

“Tenemos que tener una disciplina táctica especial en el día de mañana para poder contrarrestar los inicios y el juego que le da Vitinha al equipo, como las terminaciones de Ronaldo. Tener especial atención en el área con él”.

Sobre la formación, Lorenzo no adelantó demasiadas variantes. No muchos, de pronto algunos. Es una situación distinta en cuanto al futuro del campeonato, en cómo se proyecta la fase posterior”, respondió, al marcar distancia con la rotación total que Colombia aplicó ante Japón en Brasil 2014 tras ganar sus dos primeros partidos. La consulta por Juan Fernando Quintero tampoco dejó una definición cerrada.

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“Quintero, cuando se considere, va a ser parte del partido. Las posibilidades están para todos”.

Lorenzo reconoció que el margen de recuperación tras la victoria 1-0 frente a la República Democrática del Congo, el martes en Guadalajara, fue corto por el traslado inmediato a Miami. Explicó que el entrenamiento del viernes sería el primero para los jugadores que actuaron ese día, luego de una jornada previa centrada en movilidad y recuperación.

“Tuvimos muy poquito tiempo, llegamos anoche. Nos falta el entrenamiento de hoy, que en realidad es el primero que van a tener los que jugaron el 23 de junio de 2026, porque ayer hicieron movilidad y siguieron recuperando. Esperemos llegar bien con lo mejor”

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El cuerpo técnico también sigue de cerca la situación de Johan Mojica, Jhon Lucumí y Jefferson Lerma, amonestados en el torneo. Lorenzo admitió la preocupación, aunque aclaró que no pretende condicionar su estrategia por ese factor y cuestionó el criterio arbitral del partido anterior.

“Las amarillas por supuesto que preocupan. Creo que fueron exageradas de parte del árbitro italiano. Creo que Congo hizo muchísimos más faltas que nosotros y recibió menos amarillas. Pero no quiero condicionarme a un partido como este por las amarillas tampoco”.

Así va la tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026