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Partidos del Mundial 2026, hoy sábado 27 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo

La tercera fecha de la fase de grupos cerrará con las definiciones de las zonas L, K y J

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Cristiano Ronaldo es el capitán de la Selección de Portugal, James Rodríguez lo es de la de Colombia, equipos que se enfrentarán en la tercera jornada de la fase de grupos - crédito Reuters/EFE
Cristiano Ronaldo es el capitán de la Selección de Portugal, James Rodríguez lo es de la de Colombia, equipos que se enfrentarán en la tercera jornada de la fase de grupos - crédito Reuters/EFE

El Mundial 2026 dará cierre a la última fecha de la fase de grupos en la jornada del sábado 27 de junio con la definición de las tres últimas zonas. El día se iniciará con los duelos entre Panamá-Inglaterra y Croacia-Ghana por el Grupo L. Más tarde, por la zona K, Colombia se enfrentará a Portugal, mientras que República Democrática del Congo hará lo propio contra Uzbekistán. La última en cerrarse será la zona J con los partidos entre Argelia-Austria y Jordania-Argentina.

La jornada del sábado se abrirá con el choque entre Panamá e Inglaterra. Los Canaleros cerrarán su participación sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, mientras los Tres Leones buscarán asegurar el liderato del Grupo L, tras una deslucida segunda salida ante Ghana que terminó en empate sin goles.

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Por su parte, las Estrellas Negras se medirán ante la Croacia de Luka Modric, sabiendo que un empate les aseguraría quedar por encima de los balcánicos en la clasificación. Como contrapartida, los subcampeones de 2018 necesitan ganar para evitar la situación de esperar a ser un mejor tercero y enfrentarse a los rivales más complicados desde el inicio de una potencial segunda ronda.

Luego, una Colombia ya clasificada se jugará el liderato de la zona K ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. Un empate le basta a los cafeteros para asegurar el liderato, en uno de los duelos más esperados de la primera fase de la Copa del Mundo.

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En simultáneo, la República Democrática del Congo sueña con una victoria ante Uzbekistán que le meta en la conversación de los mejores terceros y la oportunidad de avanzar por primera vez a las rondas de eliminación.

En el cierre de la jornada y, por ende, de la fase de grupos, Argelia y Austria se disputan en Kansas City un puesto fijo de clasificación y la posibilidad de ser mejor tercero. En paralelo, una Jordania ya eliminada se medirá ante la Argentina de Lionel Messi, ya clasificada.

Argentina cerrará su participación en fase de grupos ante Jordania, con la clasificación a dieciseisavos de final asegurada - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES via Reuters
Argentina cerrará su participación en fase de grupos ante Jordania, con la clasificación a dieciseisavos de final asegurada - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES via Reuters

Todos los partidos del Mundial 2026 hoy domingo 21 de junio

Grupo L

  • Panamá vs. Inglaterra

Hora: 18:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 17:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 16:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 15:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 23:00 (España).

Estadio: Nueva York

  • Croacia vs. Ghana

Hora: 18:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 17:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 16:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 15:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 23:00 (España).

Estadio: Filadelfia

Grupo K

  • Colombia vs. Portugal

Hora: 20:30 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 19:30 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 18:30 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 17:30 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 01:30 (España).

Estadio: Miami

  • República Democrática del Congo vs. Uzbekistán

Hora: 20:30 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 19:30 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 18:30 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 17:30 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 01:30 (España).

Estadio: Atlanta

Grupo J

  • Argelia vs. Austria

Hora: 23:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 23:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 22:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 21:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 05:00 (España).

Estadio: Kansas City

  • Jordania vs. Argentina

Hora: 23:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 22:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 21:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 20:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 04:00 (España).

Estadio: Dallas

Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026

Grupo L

  • Panamá vs. Inglaterra

Televisación: DSports y DGO (Sudamérica) / DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+ y Paramount+ (Argentina) / DAZN, Movistar+ y RTVE Play (España) / ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports y DGO (Ecuador) / DSports, DGO y Win Sports (Colombia) / DSports y DGO (Perú) / DSports y DGO (Venezuela) / FOX, FS1, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

  • Croacia vs. Ghana

Televisación: DSports y DGO (Sudamérica) / DSports, TyC Sports y Paramount+ (Argentina) / DAZN, Movistar+, RTVE Play (España) / ViX, Canal 5 y Azteca 1 (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports y DGO (Ecuador) / DSports, DGO y Win Sports (Colombia) / DSports y DGO (Perú) / DSports y DGO (Venezuela) / FOX, FS1 y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

Grupo K

  • Colombia vs. Portugal

Televisación: DSports y DGO (Sudamérica) / DSports, TyC Sports y Paramount+ (Argentina) / DAZN, Movistar+ y RTVE Play (España) / ViX, Canal 5 y Azteca 1 (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports y DGO (Ecuador) / DSports, Disney +, Canal RCN y Caracol (Colombia) / DSports y DGO (Perú) / DSports y DGO (Venezuela) / FOX, FS1, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

  • República Democrática del Congo vs. Uzbekistán

Televisación: DSports y DGO (Sudamérica) / DSports, TyC Sports y Paramount+ (Argentina) / DAZN y Movistar+ (España) / ViX (México) / DSports (Uruguay) / DSports y DGO (Ecuador) / DSports, DGO y Win Sports (Colombia) / DSports y DGO (Perú) / DSports y DGO (Venezuela) / FOX, FS1 y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

Grupo J

  • Argelia vs. Austria

Televisación: DSports y DGO (Sudamérica) / DSports, TyC Sports y Paramount+ (Argentina) / DAZN y Movistar+ (España) / ViX (México) / DSports (Uruguay) / DSports y DGO (Ecuador) / DSports, DGO y Win Sports (Colombia) / DSports y DGO (Perú) / DSports y DGO (Venezuela) / FOX, FS1 y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

  • Jordania vs. Argentina

Televisación: DSports y DGO (Sudamérica) / DSports, Telefe, TyC Sports, TV Pública, Disney+ y Paramount+ (Argentina) / DAZN, Movistar+ y RTVE Play (España) / ViX (México) / DSports (Uruguay) / DSports y DGO (Ecuador) / DSports, DGO y Win Sports (Colombia) / DSports y DGO (Perú) / DSports y DGO (Venezuela) / FOX, FS1, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

Todos los resultados de los partidos del Mundial 2026 hasta ahora

Grupo A

México - Sudáfrica: 2-0

Corea del Sur - República Checa: 2-1

República Checa - Sudáfrica: 1-1

México - Corea del Sur: 1-0

República Checa - México: 0-3

Sudáfrica - Corea del Sur: 1-0

Grupo B

Canadá - Bosnia y Herzegovina: 1-1

Catar - Suiza: 1-1

Suiza - Bosnia y Herzegovina: 4-1

Canadá - Catar: 6-0

Suiza - Canadá: 2-1

Bosnia y Herzegovina - Catar: 3-1

Grupo C

Brasil - Marruecos: 1-1

Haití - Escocia: 0-1

Escocia - Marruecos: 0-1

Brasil - Haití: 3-0

Escocia - Brasil: 0-3

Marruecos - Haití: 4-2

Grupo D

Estados Unidos - Paraguay: 4-1

Australia - Turquía: 2-0

Estados Unidos - Australia: 2-0

Turquía - Paraguay: 0-1

Turquía - Estados Unidos: 3-2

Paraguay - Australia: 0-0

Grupo E

Alemania - Curazao: 7-1

Costa de Marfil - Ecuador: 1-0

Alemania - Costa de Marfil: 2-1

Ecuador - Curazao: 0-0

Curazao - Costa de Marfil: 0-2

Ecuador - Alemania: 2-1

Grupo F

Países Bajos - Japón: 2-2

Suecia - Túnez: 5-1

Países Bajos - Suecia: 5-1

Túnez - Japón: 0-4

Túnez - Países Bajos: 1-3

Japón - Suecia: 1-1

Grupo G

Bélgica - Egipto: 1-1

Irán - Nueva Zelanda: 2-2

Bélgica - Irán: 0-0

Nueva Zelanda - Egipto: 1-3

Grupo H

España - Cabo Verde: 0-0

Arabia Saudí - Uruguay: 1-1

España - Arabia Saudí: 4-0

Uruguay - Cabo Verde: 2-2

Noruega - Francia: 1-4

Senegal - Irak: 5-0

Grupo I

Francia - Senegal: 3-1

Irak - Noruega: 1-4

Francia - Irak: 3-0

Noruega - Senegal: 3-2

Grupo J

Argentina - Argelia: 3-0

Austria - Jordania: 3-1

Argentina - Austria: 2-0

Jordania - Argelia: 1-2

Grupo K

Portugal - RD Congo: 1-1

Uzbekistán - Colombia: 1-3

Portugal - Uzbekistán: 5-0

Colombia - RD Congo: 1-0

Grupo L

Inglaterra - Croacia: 4-2

Ghana - Panamá: 1-0

Inglaterra - Ghana: 0-0

Panamá - Croacia: 0-1

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