Ayuda a Néstor Lorenzo a armar el once titular de la selección Colombia ante Portugal en el Mundial 2026

Néstor Lorenzo quiere asegurar el primer puesto del grupo K en el Mundial de Norteamérica 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección Colombia juega el sábado 27 de junio de 2026, a partir de las 6:30 p. m., ante la selección de Portugal en el estadio de Miami, en Estados Unidos.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará cerrar en forma perfecta la fase de grupos tras vencer a Uzbekistán por 3-1 en Ciudad de México, el 17 de junio de 2026, y derrotar a RD Congo en Guadalajara, el 23 de junio de 2026.

Por eso, entre los fanáticos de la Tricolor surge la siguiente pregunta: ¿cuál debe ser el once inicial que debe salir a la cancha? En el siguiente link podrá armar su propio once inicial con el cual usted, como amante del fútbol, cree que deban ser los jugadores ideales para el juego de la Tricolor ante Portugal.

PUBLICIDAD

Luis Javier Suárez ha sido titular en los dos partidos de la selección Colombia en el Mundial 2026-crédito Francisco Guasco/EFE

La previa también marca una diferencia de escenarios para ambos: el equipo de Néstor Lorenzo depende de sí mismo para conservar la cima, mientras que el conjunto de Roberto Martínez está obligado a imponerse si quiere quedarse con el liderato.

Colombia construyó su campaña en la fase de grupos con un 3-1 ante Uzbekistán y un 1-0 frente a República Democrática del Congo. En esos dos partidos mostró solidez defensiva y una producción ofensiva repartida entre varias piezas, con Daniel Muñoz como una de las apariciones más decisivas.

El lateral derecho del Crystal Palace ya convirtió dos goles en el torneo. A su alrededor, la zaga formada por Davinson Sánchez y Jhon Lucumí aparece como uno de los puntos firmes del equipo, mientras que en la mitad de la cancha se destacan Jefferson Lerma y Gustavo Puerta.

PUBLICIDAD

En ataque, la formación colombiana reúne a James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz. La previa del medio señala que ese frente ofensivo pondrá a prueba a una selección portuguesa que también busca amplitud y profundidad por las bandas.

Por su parte, Portugal comenzó con un 1-1 ante República Democrática del Congo, pero en la segunda jornada reaccionó con un 5-0 sobre Uzbekistán. En ese partido, Cristiano Ronaldo firmó un doblete y el equipo mostró una versión mucho más agresiva en campo rival.

También el peso de João Cancelo y Nuno Mendes en los costados será clave para el equipo dirigido por Roberto Martíinez. Cancelo asistió a Ronaldo en el primer gol frente a Uzbekistán, y Mendes marcó de tiro libre directo.

PUBLICIDAD

En el centro del campo, Portugal se apoya en João Neves y Vitinha, con Bruno Fernandes como enlace. La duda principal aparece en una de las posiciones ofensivas: Pedro Neto podría salir del once y Rafael Leão, autor de un gol en la segunda fecha, surge como alternativa, con Bernardo Silva también entre los candidatos a ser titular.

Las alineaciones probables combinan nombres consolidados y una duda en el ataque portugués

Bernardo Silva sería duda para los lusos ante Colombia-crédito Paul Childs/REUTERS

La formación probable de Colombia es con Camilo Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Suárez, Díaz. En el caso de Portugal, la alineación prevista es con Diogo Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Silva, Fernandes, Leão; Ronaldo.

PUBLICIDAD

Colombia todavía no confirmó el equipo ni informó lesiones o sanciones. Portugal tampoco anunció en forma definitiva su alineación ni comunicó bajas por lesión o suspensión.

En la lista colombiana de arqueros figuran Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina. Entre los defensores están Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica y Deiver Machado.

La convocatoria portuguesa en el mediocampo reúne a Rubén Neves, Samu Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes y Bernardo Silva (duda hasta el último minuto). En ataque están Cristiano Ronaldo, João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes y Gonçalo Ramos.

PUBLICIDAD

Los antecedentes recientes muestran a dos selecciones en racha positiva

Colombia debutó con victoria ante Uzbekistán en Ciudad de México-crédito Eloísa Sánchez/REUTERS

Colombia ganó tres de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el 3-1 sobre Uzbekistán en el Mundial, y en esa serie también venció a Jordania por 2-0 y a Costa Rica por 3-1.

En ese mismo tramo, perdió ante Francia por 3-1 y ante Croacia por 2-1. En total, marcó nueve goles y recibió seis.

Portugal llega con tres victorias y un empate en sus últimos cuatro encuentros, aunque el 1-1 inicial frente a República Democrática del Congo alteró una preparación que incluía triunfos ante Nigeria y Chile, ambos por 2-1, y frente a Estados Unidos por 2-0. También empató 0-0 con México.

PUBLICIDAD

Ahora es tu turno: entra a la aplicación de Infobae y arma el equipo que quieres ver en cancha este sábado. Luego, compártelo en redes sociales y arma el debate con tus seguidores.

Así va el grupo K del Mundial 2026