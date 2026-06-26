Deportes

Ayuda a Néstor Lorenzo a armar el once titular de la selección Colombia ante Portugal en el Mundial 2026

El cuadro “Cafetero” busca el liderato del grupo K cuando enfrente a los ”Lusos” en Miami, Estados Unidos

Guardar
Google icon
Néstor Lorenzo quiere asegurar el primer puesto del grupo K en el Mundial de Norteamérica 2026
Néstor Lorenzo quiere asegurar el primer puesto del grupo K en el Mundial de Norteamérica 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección Colombia juega el sábado 27 de junio de 2026, a partir de las 6:30 p. m., ante la selección de Portugal en el estadio de Miami, en Estados Unidos.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará cerrar en forma perfecta la fase de grupos tras vencer a Uzbekistán por 3-1 en Ciudad de México, el 17 de junio de 2026, y derrotar a RD Congo en Guadalajara, el 23 de junio de 2026.

Por eso, entre los fanáticos de la Tricolor surge la siguiente pregunta: ¿cuál debe ser el once inicial que debe salir a la cancha? En el siguiente link podrá armar su propio once inicial con el cual usted, como amante del fútbol, cree que deban ser los jugadores ideales para el juego de la Tricolor ante Portugal.

PUBLICIDAD

Luis Javier Suárez ha sido titular en los dos partidos de la selección Colombia en el Mundial 2026-crédito Francisco Guasco/EFE
Luis Javier Suárez ha sido titular en los dos partidos de la selección Colombia en el Mundial 2026-crédito Francisco Guasco/EFE

La previa también marca una diferencia de escenarios para ambos: el equipo de Néstor Lorenzo depende de sí mismo para conservar la cima, mientras que el conjunto de Roberto Martínez está obligado a imponerse si quiere quedarse con el liderato.

Colombia construyó su campaña en la fase de grupos con un 3-1 ante Uzbekistán y un 1-0 frente a República Democrática del Congo. En esos dos partidos mostró solidez defensiva y una producción ofensiva repartida entre varias piezas, con Daniel Muñoz como una de las apariciones más decisivas.

El lateral derecho del Crystal Palace ya convirtió dos goles en el torneo. A su alrededor, la zaga formada por Davinson Sánchez y Jhon Lucumí aparece como uno de los puntos firmes del equipo, mientras que en la mitad de la cancha se destacan Jefferson Lerma y Gustavo Puerta.

PUBLICIDAD

En ataque, la formación colombiana reúne a James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz. La previa del medio señala que ese frente ofensivo pondrá a prueba a una selección portuguesa que también busca amplitud y profundidad por las bandas.

Por su parte, Portugal comenzó con un 1-1 ante República Democrática del Congo, pero en la segunda jornada reaccionó con un 5-0 sobre Uzbekistán. En ese partido, Cristiano Ronaldo firmó un doblete y el equipo mostró una versión mucho más agresiva en campo rival.

También el peso de João Cancelo y Nuno Mendes en los costados será clave para el equipo dirigido por Roberto Martíinez. Cancelo asistió a Ronaldo en el primer gol frente a Uzbekistán, y Mendes marcó de tiro libre directo.

En el centro del campo, Portugal se apoya en João Neves y Vitinha, con Bruno Fernandes como enlace. La duda principal aparece en una de las posiciones ofensivas: Pedro Neto podría salir del once y Rafael Leão, autor de un gol en la segunda fecha, surge como alternativa, con Bernardo Silva también entre los candidatos a ser titular.

Las alineaciones probables combinan nombres consolidados y una duda en el ataque portugués

Bernardo Silva sería duda para los lusos ante Colombia-crédito Paul Childs/REUTERS
Bernardo Silva sería duda para los lusos ante Colombia-crédito Paul Childs/REUTERS

La formación probable de Colombia es con Camilo Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Suárez, Díaz. En el caso de Portugal, la alineación prevista es con Diogo Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Silva, Fernandes, Leão; Ronaldo.

Colombia todavía no confirmó el equipo ni informó lesiones o sanciones. Portugal tampoco anunció en forma definitiva su alineación ni comunicó bajas por lesión o suspensión.

En la lista colombiana de arqueros figuran Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina. Entre los defensores están Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica y Deiver Machado.

La convocatoria portuguesa en el mediocampo reúne a Rubén Neves, Samu Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes y Bernardo Silva (duda hasta el último minuto). En ataque están Cristiano Ronaldo, João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes y Gonçalo Ramos.

Los antecedentes recientes muestran a dos selecciones en racha positiva

Colombia debutó con victoria ante Uzbekistán en Ciudad de México-crédito Eloísa Sánchez/REUTERS
Colombia debutó con victoria ante Uzbekistán en Ciudad de México-crédito Eloísa Sánchez/REUTERS

Colombia ganó tres de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el 3-1 sobre Uzbekistán en el Mundial, y en esa serie también venció a Jordania por 2-0 y a Costa Rica por 3-1.

En ese mismo tramo, perdió ante Francia por 3-1 y ante Croacia por 2-1. En total, marcó nueve goles y recibió seis.

Portugal llega con tres victorias y un empate en sus últimos cuatro encuentros, aunque el 1-1 inicial frente a República Democrática del Congo alteró una preparación que incluía triunfos ante Nigeria y Chile, ambos por 2-1, y frente a Estados Unidos por 2-0. También empató 0-0 con México.

Ahora es tu turno: entra a la aplicación de Infobae y arma el equipo que quieres ver en cancha este sábado. Luego, compártelo en redes sociales y arma el debate con tus seguidores.

Así va el grupo K del Mundial 2026

Temas Relacionados

Colombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Senegal vs. Irak, EN VIVO: siga el partido clave del Grupo I en el Mundial 2026

Los “Leones de Teranga” y los “Leones de Mesopotamia” buscarán su primera victoria en Norteamérica, en un duelo que contará con la presencia de figuras como Sadio Mané y Nicolás Jackson en el cuadro africano, y la de Aymen Hussein en el combinado asiático

Senegal vs. Irak, EN VIVO: siga el partido clave del Grupo I en el Mundial 2026

Noruega vs. Francia, EN VIVO: alineaciones confirmadas en el partido que define el liderato en el grupo I del Mundial 2026

“Les Bleus” y los “Vikingos Rojos” llegan a este duelo con el objetivo de terminar primeros en su zona, y para ello contarán con Kylian Mbappé en el cuadro galo y con Erling Halaand en el combinado escandinavo

Noruega vs. Francia, EN VIVO: alineaciones confirmadas en el partido que define el liderato en el grupo I del Mundial 2026

Jonathan ‘Momo’ Romero, excampeón mundial colombiano, permanece en custodia migratoria en Miami, Estados Unidos: qué se sabe

En medio de la incertidumbre legal y el aislamiento, el excampeón enfrenta desafíos personales y estructurales que afectan a miles de migrantes en centros de detención norteamericanos

Jonathan ‘Momo’ Romero, excampeón mundial colombiano, permanece en custodia migratoria en Miami, Estados Unidos: qué se sabe

Mundial 2026 | Bayern Múnich lanzó en Miami un concurso para encontrar al doble de Luis Díaz y premiarlo con boletas para Colombia vs. Portugal

El concurso se llevará a cabo en el Amphitheatre Doral Central Park, punto donde está ubicado el fan fest oficial de la Federación Colombiana de Fútbol

Mundial 2026 | Bayern Múnich lanzó en Miami un concurso para encontrar al doble de Luis Díaz y premiarlo con boletas para Colombia vs. Portugal

Así reaccionó la prensa de Costa de Marfil tras la histórica clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026: “Histórica”

Los “Elefantes” consiguieron su segunda victoria en la presente cita de selecciones y clasificó a la segunda ronda por primera vez en su historia

Así reaccionó la prensa de Costa de Marfil tras la histórica clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026: “Histórica”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

ENTRETENIMIENTO

Creadora de contenido reveló la situación que vivió con su mamá, famosa actriz colombiana, durante los terremotos de Venezuela: “El peor susto de mi vida”

Creadora de contenido reveló la situación que vivió con su mamá, famosa actriz colombiana, durante los terremotos de Venezuela: “El peor susto de mi vida”

El humorista Lokillo Flórez no volverá al ‘freestyle’ y contó qué pasará con esa faceta de su vida

Emiro Navarro se moviliza por Venezuela y convoca en Barranquilla a recolectar ayudas para damnificados: este es punto de encuentro

Andrea Valdiri envió mensaje de apoyo a los venezolanos por la tragedia que dejaron los recientes terremotos y anunció que les llevará ayudas

“Dai Dai” de Shakira tendrá versión en portugués: así suena el adelanto y estos fueron los cambios a la letra

Deportes

Croacia vs. Ghana: hora y dónde ver en Colombia el duelo decisivo del grupo L del Mundial 2026

Croacia vs. Ghana: hora y dónde ver en Colombia el duelo decisivo del grupo L del Mundial 2026

Senegal vs. Irak, EN VIVO: siga el partido clave del Grupo I en el Mundial 2026

Mundial 2026 | Los detalles del banderazo de la Tricolor cerca a Miami, en la previa del partido contra Portugal: “A hacernos sentir”

Noruega vs. Francia, EN VIVO: alineaciones confirmadas en el partido que define el liderato en el grupo I del Mundial 2026

Jonathan ‘Momo’ Romero, excampeón mundial colombiano, permanece en custodia migratoria en Miami, Estados Unidos: qué se sabe