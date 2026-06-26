Gustavo Petro afirmó que será el jefe de la oposición tras reunión con Iván Cepeda: así reaccionó el excandidato tras ser preguntado sobre el tema

Gustavo Petro e Iván Cepeda sostuvieron una reunión en la Casa de Nariño para analizar el futuro del sector progresista tras las elecciones presidenciales - crédito @IvanCepedaCast/X

El presidente Gustavo Petro y el excandidato presidencial Iván Cepeda sostuvieron este viernes 26 de junio una reunión en la Casa de Nariño para abordar el futuro del sector progresista tras la derrota en las elecciones presidenciales de 2026.

Durante el encuentro, mientras ambos se asomaban a una de las ventanas de la sede presidencial, el periodista Mateo Piñeros les preguntó quién será el jefe de la oposición frente al gobierno de Abelardo de la Espriella. La reacción de Cepeda llamó la atención y abrió el debate sobre quién liderará ese bloque político durante el próximo cuatrienio.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran el momento en que Piñeros les pregunta quién asumirá la jefatura de la oposición frente al próximo gobierno, que se posesionará el 7 de agosto, tras la victoria de De la Espriella en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

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Ante el interrogante, Cepeda señaló al presidente Gustavo Petro y, cuando el periodista insistió, el senador hizo un gesto de aprobación. La escena fue interpretada por distintos sectores como una señal del papel que podría desempeñar el mandatario saliente en la oposición.

Periodista Mateo Piñeros captó el momento en que preguntó a Gustavo Petro e Iván Cepeda quién liderará la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Rircardo Ospina/X

Sin embargo, al final del intercambio, el propio Petro respondió a la pregunta y aseguró que “el jefe de la oposición es el pueblo”, sin hacer referencia a una figura política en particular.

La reunión entre Petro y Cepeda se produjo en un momento clave para el progresismo colombiano. Tras los resultados electorales, el Pacto Histórico anunció que se declarará en oposición al nuevo gobierno y que ejercerá control político desde el Congreso.

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La bancada del movimiento estará conformada por 26 senadores y 44 representantes a la Cámara, incluida la excandidata vicepresidencial Aida Quilcué. Desde el Legislativo, el bloque buscará hacer seguimiento a las iniciativas del próximo gobierno y defender las principales reformas impulsadas de la administración Petro.

Cepeda aparece como una de las figuras con mayor protagonismo dentro de la oposición parlamentaria. El exsenador ha sostenido que las fuerzas progresistas conservan un importante respaldo ciudadano, al asegurar que cerca de la mitad del electorado apoyó las candidaturas de ese sector en las recientes elecciones.

El dirigente del Pacto Histórico aceptó además la curul en el Senado que le corresponde como segundo candidato más votado en las elecciones presidenciales. La formalización se realizó el pasado 24 de junio ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), antes de la expedición del acta E-26 que certifica oficialmente los resultados.

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Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto, luego de ganar la segunda vuelta presidencial del 21 de junio - crédito Charlie Cordero/Reuters

En el mismo trámite, Aida Quilcué aceptó la curul que le corresponde en la Cámara de Representantes como fórmula vicepresidencial de la candidatura que obtuvo la segunda mayor votación. Ambos invocaron las disposiciones contempladas en el Estatuto de la Oposición.

Horas antes de presentar la documentación ante la autoridad electoral, Cepeda reconoció públicamente el triunfo de Abelardo de la Espriella. Durante una rueda de prensa, aseguró que aceptaba el resultado del escrutinio “como un acto de responsabilidad democrática, para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos”.

Asimismo, anunció que ejercerá una oposición “democrática, vigilante y constructiva”, aunque advirtió que será “resuelta e inquebrantable” cuando se trate de defender los derechos ciudadanos y las políticas impulsadas durante el actual gobierno.

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La diferencia entre ambos candidatos fue inferior al 1% de los votos. De acuerdo con las cifras divulgadas por Cepeda, De la Espriella obtuvo 12,9 millones de votos, mientras que la candidatura del Pacto Histórico alcanzó 12,7 millones de apoyos.

Iván Cepeda reconoció la derrota en la segunda vuelta presidencial y anunció que ejercerá la oposición desde el Senado amparado en el Estatuto de la Oposición - créditoSergio Acero/Reuters

El Pacto Histórico también decidió retirar las reclamaciones que había presentado durante el escrutinio presidencial. Entre ellas se encontraban nueve solicitudes relacionadas con la votación de colombianos en el exterior y recursos radicados en 13 departamentos del país.

Los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral aprobaron dichos retiros, permitiendo avanzar hacia la certificación oficial de los resultados de las elecciones presidenciales.

Con la llegada de Cepeda al Senado y de Quilcué a la Cámara, el Pacto Histórico contará con una bancada de 69 legisladores en el próximo Congreso. Desde esa posición, el movimiento buscará mantener vigentes las principales banderas del actual gobierno, entre ellas las reformas sociales, la reforma agraria, las políticas educativas y otros programas impulsados durante la administración Petro.

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