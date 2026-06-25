Nicolás Mejía jugará su primer Abierto de Wimbledon: estos son los clasificados al cuadro principal

El tenista Nicolás Mejía es visible compitiendo en una cancha de césped durante un partido. Las imágenes muestran al jugador realizando un saque, reaccionando con los brazos levantados y también estrechando la mano de un oponente. En otra escena, Mejía celebra con los brazos en alto y, finalmente, sonríe mientras sostiene una placa o documento en la cancha. El video registra la clasificación del deportista colombiano al cuadro principal del Abierto de Wimbledon, documentando el evento.

El tenista Nicolás Mejía se convirtió por primera vez en jugador de Grand Slam al imponerse en los tres partidos de la fase clasificatoria del Abierto de Wimbledon 2026.

El bogotano, habitual de la Selección Colombia que disputa la Copa Davis, accedió por primera vez en su carrera al cuadro principal del torneo más prestigioso del tenis sobre césped.

El boleto al cuadro principal fue el resultado de tres victorias consecutivas en las canchas de Roehampton. La travesía comenzó ante el portugués Henrique Rocha, a quien Mejía superó en tres parciales con marcador de 6-4, 6-7(8) y 6-2 en un duelo que se extendió por más de dos horas y media.

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En la segunda ronda, el colombiano se impuso a Gustavo Heide con autoridad, antes de enfrentar en la ronda final al australiano Tristan Schoolkate, número 147 del mundo, a quien derrotó por 6-4 y 6-4 para sellar la clasificación al cuadro principal.

Nicolas Mejía viene destacando de sus apariciones con Colombia en Copa Davis - crédito Fedecoltenis

“Feliz, la verdad feliz, agradecido con mi familia y con mi gente que me ha apoyado. Hoy aparece mucha gente porque, obviamente, son los mejores tiempos, pero cuando las cosas no han salido bien, he tenido a mi familia y a gente muy cercana a mí que ha estado conmigo. Me siento feliz por mí y feliz por ellos también, que me han apoyado desde muy pequeño”, expresó Mejía en declaraciones para Match Tenis .

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El bogotano también lanzó un mensaje de confianza de cara al cuadro principal: “El primer objetivo era pasar la ‘qualy’; ahorita que me pongan a cualquiera encima, que me los puedo bajar a cualquiera, así que vamos con toda”, expresó.

En un tono más reflexivo, Mejía se refirió al valor de la perseverancia en el tenis profesional: “La carrera de un tenista profesional es de ir alcanzando metas y logros poco a poco. Unos antes que otros, y unos se demoran más en conseguir los sueños”. En esa línea, hizo hincapié en la importancia de jugar por primera vez en el cuadro principal del prestigioso torneo británico.

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“Claramente, Wimbledon para mí ha sido el torneo con el que más he soñado, y que sea este mi primer Grand Slam donde clasifico es demasiado especial. Cada uno tiene su tiempo; lo único que uno tiene que hacer es trabajar, trabajar y trabajar, y nunca darse por vencido, porque las cosas buenas llegan a la gente buena y a la gente que trabaja bien”, comentó.

Colombia, con tres representantes en Wimbledon

Mejía se suma a Camila Osorio y Emiliana Arango como la representación colombiana en Wimbledon 2026 - crédito Isabel Infantes/REUTERS

La clasificación de Mejía amplía la presencia colombiana en el torneo, pues el bogotano se suma a Camila Osorio y Emiliana Arango, quienes ya tenían asegurada su participación en el cuadro principal femenino del tercer Grand Slam de la temporada.

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Las dos tenistas colombianas llegan con buenas sensaciones: Arango, en particular, atraviesa un momento de forma notable tras avanzar hasta octavos de final en el torneo WTA 250 de Eastbourne, donde venció a la australiana Maya Joint, número 39 del mundo, por 7-6(2) y 6-4. El reto de la antioqueña será superar la primera ronda, pues en su debut en 2025 no pudo imponerse ante la cabeza de serie Daria Kasátkina.

Osorio buscará igualar en Wimbledon su actuación en 2021, cuando alcanzó la tercera ronda - crédito Ian Walton/REUTERS

Osorio, que viene de alcanzar la tercera ronda del Abierto de Roland Garros e igualar su mejor actuación en un Grand Slam, cayó ante Ajla Tomljanović en la primera ronda del mismo torneo, con parciales de 2-6 y 4-6. La cucuteña buscará igualar o superar lo conseguido en su primera aparición en 2021, cuando se impuso a Anna Kalinskaya y Yekaterina Aleksándrova en las dos primeras rondas, antes de caer en la tercera con la cabeza de serie, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

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El sorteo del cuadro principal se realizará este viernes 26 de junio en la sede del All England Club, fecha en la que los colombianos conocerán la zona en la que estarán ubicados de cara a la disputa de la edición 139 del torneo.