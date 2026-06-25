Lumumba Vea, el “hincha estatua” de RD Congo, emocionó a los colombianos con varios mensajes de cariño

El popular hincha reconocido por quedarse inmóvil en los partidos de su selección posó junto a una colombiana con la bandera de la República Democrática del Congo y junto a una persona que vestía de palenquera en el estadio - crédito Lumumba Vea / Instagram

Lumumba Vea, el seguidor de República Democrática del Congo conocido como el “hincha estatua”, volvió a atraer la atención durante el Mundial 2026, pues se convirtió en tendencia durante y después del partido contra la Selección Colombia, debido a su curiosa forma de apoyar a su equipo y su cordialidad para atender a sus fanáticos, que iban a alentar al equipo rival.

Tras el encuentro compartió varios videos a través de sus redes sociales en los que demuestra el apoyo recibido por parte de los colombianos durante su paso por el Estadio Guadalajara el martes 23 de junio en el partido que terminó 1-0 a favor de Colombia.

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En su cuenta de Instagram, el famoso hincha compartió cómo durante el entretiempo frente a Colombia, su notoriedad se extendió más allá de su selección, pues los aficionados colombianos se acercaron a saludarlo y a pedirle fotos, mientras descansaba de ser una “estatua humana” en cada partido.

Lumumba Vea se volvió tendencia a nivel mundial y sus palabras para los colombianos conmovieron en redes sociales - crédito Eloisa Sanchez / REUTERS

En uno de los videos, el hombre compartió cómo una persona vestida de palenquera, con los típicos colores de Colombia y una canasta de frutas en la cabeza se le acercó y lo abrazó con fuerza para después tomarse una fotografía con él.

Para acompañar ese video escribió lo siguiente: “La unidad global depende de pequeños gestos realizados con amor y respeto mutuo. Conmovido por la estima y el respeto que los colombianos profesan al hombre que encarna la imagen del panafricanista Patrice Emery Lumumba”.

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Sin embargo, este no fue el único video que compartió, pues en otra publicación mostró un encuentro que definió como “muy conmovedor” al conocer a una mujer colombiana que lo recibió con mucho cariño a las afueras del estadio.

Su mensaje indica lo siguiente: “Este momento 🥰Es muy conmovedor conocer a una mujer colombiana de esa edad que tiene a nuestro país en tan alta estima. Vino con nuestra bandera para recibirme. Gracias por mostrar tanto amor. Gracias a todos los colombianos por la pasión compartida”.

El hincha que iba vestido de palenquera y con un "black face" fue criticado por los internautas, aunque Lumumba Vea le envió un mensaje de cariño - crédito @Jpr_39 / X

Entre los comentarios de los internautas se destacan algunos como: “Respeto, gracias por estar allí”, “Ese traje es típico son las palenqueras. Si vas a Cartagena, Colombia, vas a ver todo lo que tenemos en común con ustedes” y “Siento una profunda admiración por usted. Gracias por su mensaje; realmente me llegó al corazón. Colombia y el Congo son naciones hermanas”.

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Además, otros llenaron de elogios a Lumumba Vea por su labor con mensajes como: “¡Señor! ¡Soy colombiano y estoy aquí para agradecerle a usted y a su país! Qué grupo de atletas tan extraordinario. ¡Sin duda, los mejor vestidos de la Copa del Mundo!“ y ”Soy argentino. Hoy, mientras viajaba en tren, vi a dos personas viendo videos sobre la vida de Lumumba. El mundo está descubriendo su historia gracias a su maravilloso trabajo. Gracias".

La representación del famoso hincha ha llamado la atención de personas en todo el mundo - crédito Francisco Guasco/EFE

Quién es el hincha estatua que acompaña a la República Democrática del Congo

Detrás del personaje está Michel Nkuka Mboladinga, que se hizo viral por ver los partidos de la selección de la República Democrática del Congo completamente inmóvil, con la mano levantada, mientras el estadio canta y alienta.

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El hincha tiene un particular atuendo que adoptó como sello: en el duelo contra Colombia llevó un saco rojo con corbata del mismo color, camisa amarilla y pantalón celeste, una combinación pensada para representar los colores de la bandera de su país.

El mundo entero está conociendo la historia de Patrice Lumumba, el ex primer ministro de la República Democrática del Congo, que fue asesinado - crédito Ulises RUIZ / AFP

El personaje se construyó como un homenaje a Patrice Lumumba, figura ligada al proceso de independencia y convertido en símbolo tras su asesinato en 1961. En varias de sus apariciones, el famoso hincha también realiza gestos que aluden a la persecución del líder africano, como cubrirse la boca o representar una ejecución.