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Iván Cepeda denunciará penalmente a Efraín Cepeda por señalarlo de pertenecer a grupos ilegales: “Violencia en mi contra”

El líder de oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella aseguró que interpondrá la denuncia contra el presidente del Partido Conservador en la Fiscalía General de la Nación

Iván Cepeda y Efraín Cepeda - crédito Colprensa
El anuncio de Iván Cepeda se dio a través de su cuenta oficial de X - crédito Colprensa
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Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, lanzó duras acusaciones contra el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, después de liderar movilizaciones en rechazo a la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.

“El tema de la seguridad no es menor. La paz total fue el embeleco para proteger a los grupos armados y que votaran por Iván Cepeda. Es más guerrillero que Gustavo Petro. Y votaron por él, pero no les alcanzó. La voluntad del pueblo colombiano es más grande”, indicó Cepeda a los medios de comunicación.

Por este motivo, el líder opositor al gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Efraín Cepeda.

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Iván Cepeda, senador de la República, anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Efraín Cepeda - crédito Colprensa
Iván Cepeda, senador de la República, anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Efraín Cepeda - crédito Colprensa

“Anuncio que interpondré denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, contra el señor Efraín Cepeda Sarabia (sic)”, afirmó Cepeda en su cuenta oficial de X.

El excandidato presidencial señaló que tomó la decisión tras las declaraciones del exsenador de la República el 7 de agosto de 2026, a las que calificó como “calumniosas y mendaces”.

“Emprenderé esta acción penal a causa de las declaraciones públicas que hizo el pasado 7 de agosto en las que, en forma calumniosa y mendaz, me acusa de pertenecer a organizaciones armadas ilegales (sic)”, señaló.

Según Iván Cepeda, ese tipo de declaraciones incita a la violencia en su contra y puede agravar las amenazas contra su vida.

“Estas mentirosas acusaciones propician la violencia en mi contra y agravan las amenazas contra mi vida (sic)”, indicó.

Iván Cepeda - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda señaló que tomó la decisión de denunciar a Efraín Cepeda tras declaraciones en su contra, a las que calificó como “calumniosas y mendaces” - crédito @IvanCepedaCast/X

Iván Cepeda indicó que espera que la Fiscalía General de la Nación llame a Efraín Cepeda para “responder sus actos ante la justicia”.

Espero que la Fiscalía, a la mayor brevedad, llame al señor Cepeda Sarabia, acostumbrado a gozar de impunidad, a responder por sus actos ante la justicia (sic)”, afirmó.

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¿Qué dijo Efraín Cepeda?

Horas antes de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, encabezó manifestaciones públicas en rechazo al arribo del abogado colombiano a la Casa de Nariño.

En su intervención en Barranquilla, Cepeda, quien fue candidato presidencial y actualmente lidera la oposición, expuso su decisión de adoptar la desobediencia civil como un mecanismo democrático ante lo que describe como una amenaza significativa para la institucionalidad.

Esta postura del senador ha suscitado numerosas respuestas en distintos sectores políticos. Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, respondió de forma contundente al discurso de Cepeda. El dirigente conservador, al hablar con medios nacionales, enumeró varios desafíos que, a su juicio, dejó el gobierno de Gustavo Petro para el país.

El senador Efraín Cepeda ofreció un balance de los que fue la legislatura de Colombia en el periodo 2024-2025 - crédito @EfrainCepeda/X
Efraín Cepeda lanzó duras acusaciones contra el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda - crédito @EfrainCepeda/X

Entre sus principales objeciones figura la política de “paz total”, a la que calificó como una estrategia engañosa orientada a favorecer a grupos armados. “El tema de la seguridad no es menor. La paz total fue el embeleco para proteger a los grupos armados y que votaran por Iván Cepeda”, expresó Efraín Cepeda durante su intervención ante la prensa.

El presidente del Partido Conservador fue más allá en sus críticas y lanzó un comentario directo sobre el papel de Cepeda en la política nacional: “(Iván Cepeda) es más guerrillero que Gustavo Petro. Y votaron por él, pero no les alcanzó. La voluntad del pueblo colombiano es más grande”, afirmó.

Efraín Cepeda también abordó propuestas expuestas por Cepeda en Barranquilla, refiriéndose especialmente a la problemática de la extorsión. “Y decía ahora que acabar con la extorsión es la mejor reforma tributaria, porque hoy están azotados los comercios, la industria, los vendedores informales y los tenderos, por ejemplo”, comentó.

Finalmente, cuestionó la coherencia de la propuesta de conformar un gabinete de oposición, considerando contradictoria la idea de no reconocer al presidente electo y, al mismo tiempo, organizar una alternativa administrativa frente al gobierno entrante.

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