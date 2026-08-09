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Colombiano fue expulsado de Polonia por hacer saludo nazi en un museo

El caso, ocurrido en julio implicó multa, deportación y veto migratorio durante cinco años para el responsable

La expulsión de un ciudadano colombiano de 34 años de Polonia fue consecuencia de haber realizado el saludo nazi durante una visita a Auschwitz-Birkenau - crédito Policía de Małopolskiej
La expulsión de un ciudadano colombiano de 34 años de Polonia fue consecuencia de haber realizado el saludo nazi durante una visita a Auschwitz-Birkenau - crédito Policía de Małopolskiej
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La expulsión de un ciudadano colombiano tras un incidente en el memorial de Auschwitz-Birkenau generó repercusiones tanto en Polonia como internacionalmente.

El hombre, de 34 años, fue detectado por el personal del museo haciendo el saludo nazi durante una visita el 15 de julio, lo que fue considerado por las autoridades como una promoción pública del nazismo y una profanación de un lugar dedicado a la memoria de las víctimas del Holocausto, según reportó Notes From Poland.

La intervención fue inmediata. Tras la señal de alerta de los guardias del museo, la policía local de Oświęcim detuvo al visitante y confiscó el teléfono móvil con el que se había capturado la imagen. El colombiano, que residía y trabajaba en la región de Wielkopolska, había solicitado a su acompañante que le tomara una foto realizando el gesto, lo que constituyó la principal prueba material en la investigación policial.

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El visitante, residente en la región de Wielkopolska, fue detectado por el personal de seguridad del museo mientras posaba para una fotografía haciendo el gesto prohibido - crédito @Straz_Graniczna / X
El visitante, residente en la región de Wielkopolska, fue detectado por el personal de seguridad del museo mientras posaba para una fotografía haciendo el gesto prohibido - crédito @Straz_Graniczna / X

Sanciones y procedimiento de expulsión

La policía imputó al implicado por dos delitos: promoción pública del nazismo y profanación de un monumento conmemorativo. El propio acusado admitió los hechos y se sometió a la sanción correspondiente. Notes From Poland confirmó que el castigo incluyó una multa de 2.000 zlotys (aproximadamente 460 euros) y la publicación de su veredicto.

El hombre fue entregado a la Guardia Fronteriza de Polonia para ejecutar su deportación. A la vez, le fue prohibido el reingreso a Polonia y al espacio Schengen por cinco años. El guardia fronterizo responsable sostuvo que la medida era “de aplicación inmediata” y respondía a “consideraciones de seguridad y orden público, así como a los intereses de la República de Polonia”.

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La decisión incluyó su traslado a un centro para extranjeros en la ciudad de Przemyśl, donde permaneció bajo custodia hasta la salida definitiva del país.

El contexto legal: tolerancia cero y protección de la memoria histórica

La policía de Oświęcim imputó al implicado por promover públicamente el nazismo y profanar un monumento conmemorativo - crédito @kwpkrakow / X
La policía de Oświęcim imputó al implicado por promover públicamente el nazismo y profanar un monumento conmemorativo - crédito @kwpkrakow / X

La legislación polaca se muestra inflexible ante la apología del nazismo, especialmente en lugares protegidos como Auschwitz. Difundir ideologías totalitarias o realizar gestos asociados al fascismo puede ser castigado con multas económicas o hasta tres años de cárcel.

El incidente del colombiano refuerza la política de tolerancia cero frente a actos que banalizan o insultan la memoria de las víctimas y es que en Polonia está prohibido el saludo debido a que promueve ideologías racistas y antisemitas.

El marco europeo refuerza este enfoque. Países como Alemania y Austria tienen regulaciones similares. En Alemania, la difusión de símbolos o propaganda nazi supone penas de prisión. En Austria, la exaltación del nazismo está explícitamente prohibida y puede conllevar sanciones severas. Estas medidas se justifican por el compromiso institucional de prevenir el resurgimiento de ideologías totalitarias y proteger la memoria histórica.

El proceso culminó con una multa de 2.000 zlotys, la deportación inmediata del sancionado y la prohibición de reingreso a Polonia y al espacio Schengen durante cinco años - crédito @lovegoodphoto - auschwitzmemorial / Instagram
El proceso culminó con una multa de 2.000 zlotys, la deportación inmediata del sancionado y la prohibición de reingreso a Polonia y al espacio Schengen durante cinco años - crédito @lovegoodphoto - auschwitzmemorial / Instagram

La prohibición del saludo nazi responde a la necesidad de evitar la trivialización de los crímenes del Holocausto y de salvaguardar la dignidad humana y los derechos fundamentales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que limitar estos símbolos no vulnera la libertad de expresión, pues glorificar regímenes genocidas constituye un abuso de derecho incompatible con los valores democráticos.

Antecedentes recientes en el memorial de Auschwitz

El Museo de Auschwitz ha enfrentado otros episodios de conductas sancionables en los últimos años. A principios de julio la fiscalía polaca acusó a un ciudadano alemán de origen iraní por negar el Holocausto durante una visita. En 2025, un adolescente israelí fue multado por hacer el saludo fascista en el mismo lugar.

Auschwitz-Birkenau, el mayor campo de concentración, fue establecido por la Alemania nazi en 1940 y se transformó en un símbolo del Holocausto. Allí por lo menos 1,1 millones de personas fueron asesinadas en el campo, la mayoría de ellas judías. El memorial exige respeto absoluto y las autoridades insisten en que no se tolerarán actos que ofendan la memoria de las víctimas.

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