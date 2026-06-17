Técnico de Uzbekistán elogió a la selección Colombia, previo a su debut en el Mundial 2026: “Están entre los primeros”

Fabio Cannavaro advirtió sobre el poder ofensivo de Colombia y resaltó a Luis Díaz y James Rodríguez como jugadores capaces de cambiar cualquier partido-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

La espera terminó: la selección Colombia debutó este 17 de junio de 2026 en su séptima Copa del Mundo ante Uzbekistán, en Ciudad de México, a las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

El rival asiático de la Tricolor es dirigido por el exjugador y entrenador Fabio Cannavaro, campeón del mundo en Alemania 2006 con Italia, quien condujo al equipo a su primera Copa del Mundo.

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El técnico italiano habló sobre la exigencia que tendrá el grupo K. También destacó el nivel de la selección de Portugal y de Colombia, su rival en el debut y equipo que afronta su séptima participación en el torneo.

El entrenador italiano consideró a Colombia uno de los equipos más completos del grupo y lo ubicó entre los favoritos junto a Portugal-crédito Brian Snyder/REUTERS

Ante la pregunta sobre si considera que Colombia está dentro de los favoritos para avanzar a las siguientes rondas del Mundial de 2026, Cannavaro aprovechó para elogiar el nivel del cuadro “Cafetero” y a sus principales figuras.

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“Colombia y Portugal son dos equipos que están entre los primeros veinte del ranking FIFA. Díaz y James son jugadores icónicos. Siempre es muy complicado enfrentarse a futbolistas así, porque pueden cambiar un partido en cualquier momento. Por eso, debemos tener mucho cuidado con ellos”, analizó.

Y añadió: “Colombia también cuenta con otros jugadores que pueden causar daño y marcar goles. He analizado mucho al equipo: juega bien, lucha hasta el final y no deja espacios. Tienen dos defensores muy buenos, laterales que atacan y defienden bien, y mediocampistas que luchan y también buscan el gol. En ataque tienen tres jugadores peligrosos. Es un equipo completo, y junto a Portugal, favorito en este grupo”, completó.

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Los conceptos de Fabio Cannavaro: la forma de quitarle presión a sus jugadores y el análisis de Portugal y República Democrática del Congo

Fabio Cannavaro explicó que en cada mundial de fútbol se viven situaciones diferentes-crédito Toby Melville/REUTERS-Foto de archivo

En la rueda de prensa también se le preguntó sobre la importancia de transmitir su experiencia mundialista con la selección Italia (participó en Francia 1998, Corea y Japón 2002, Alemania 2006 en la cual quedó campeón del mundo y Sudáfrica 2010), y allí el oriundo de Nápoles explicó que busca quitar la presión y la ansiedad a sus jugadores previo al primer partido de la selección asiática en su historia.

Además elogió el nivel de su otro rival en la zona del grupo K: la República Democrática del Congo:

“Gané la Copa del Mundo y jugué cuatro Mundiales, todos diferentes. Cada preparación fue distinta, con muchos rumores y situaciones. Intento quitarles presión porque enfrentamos una etapa difícil: Colombia, Portugal y Congo. La mayoría de los jugadores de Congo juegan en la Ligue 1 o la Premier League. Intento decirles que disfruten porque es la primera vez y no tenemos nada que perder, pero eso no significa que vengamos solo a divertirnos, sabemos que tenemos que luchar. Desde que llegué, intento transmitir ese mensaje, porque es muy importante. Los aficionados uzbekos piensan que podemos ganar la Copa del Mundo. Nosotros daremos nuestro mejor esfuerzo", explicó.

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Así llega la selección de Uzbekistán al Mundial de 2026

La selección de Uzbekistán jugará su primera Copa del Mundo en la historia-crédito Maxim Shemetov/REUTERS-Foto de archivo

En la última doble fecha FIFA del cuadro de los “Tigres Blancos” debería ser un tema de preocupación para el entrenador italiano Fabio Cannavaro ya que cayó ante Canadá y Países Bajos respectivamente.

En su primera salida, el 1 de junio de 2026, el combinado uzbeko cayó por 2-0 ante Canadá, uno de los anfitriones del Mundial de Norteamérica en el estadio Commonwealth de Edmonton (estado de Alabama). Los goles fueron del volante Jonathan Osorio al 58 de partido y de Jayden Nelson al 90+1 de partido.

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En su segunda presentación, pudo competir al complicar a Países Bajos, favorito a llevarse la Copa del Mundo, pese a perder por 2-1, el 8 de junio de 2026 en el Icahn Stadium de Nueva York.

El gol inicial de los neerlandeses llegó gracias al atacante Cody Gakpo al minuto 32 de tiro penal, pero al 90+2, el atacante del Persepolis de Irán Igor Sergeev empató el juego. Finalmente, el autor del primer tanto para Países Bajos volvió a anotar de tiro penal al 90+6, y le dio la victoria al cuadro neerlandés.

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