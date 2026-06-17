Deportes

Técnico de Uzbekistán elogió a la selección Colombia, previo a su debut en el Mundial 2026: “Están entre los primeros”

El excampeón del mundo con la selección de Italia en 2006 elogió el nivel y la calidad de los jugadores “Cafeteros” previo a la primera participación del cuadro asiático en Copas del Mundo a lo largo de la historia

Guardar
Google icon
Fabio Cannavaro advirtió sobre el poder ofensivo de Colombia y resaltó a Luis Díaz y James Rodríguez como jugadores capaces de cambiar cualquier partido-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS
Fabio Cannavaro advirtió sobre el poder ofensivo de Colombia y resaltó a Luis Díaz y James Rodríguez como jugadores capaces de cambiar cualquier partido-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

La espera terminó: la selección Colombia debutó este 17 de junio de 2026 en su séptima Copa del Mundo ante Uzbekistán, en Ciudad de México, a las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

El rival asiático de la Tricolor es dirigido por el exjugador y entrenador Fabio Cannavaro, campeón del mundo en Alemania 2006 con Italia, quien condujo al equipo a su primera Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

El técnico italiano habló sobre la exigencia que tendrá el grupo K. También destacó el nivel de la selección de Portugal y de Colombia, su rival en el debut y equipo que afronta su séptima participación en el torneo.

El entrenador italiano consideró a Colombia uno de los equipos más completos del grupo y lo ubicó entre los favoritos junto a Portugal-crédito Brian Snyder/REUTERS
El entrenador italiano consideró a Colombia uno de los equipos más completos del grupo y lo ubicó entre los favoritos junto a Portugal-crédito Brian Snyder/REUTERS

Ante la pregunta sobre si considera que Colombia está dentro de los favoritos para avanzar a las siguientes rondas del Mundial de 2026, Cannavaro aprovechó para elogiar el nivel del cuadro “Cafetero” y a sus principales figuras.

PUBLICIDAD

“Colombia y Portugal son dos equipos que están entre los primeros veinte del ranking FIFA. Díaz y James son jugadores icónicos. Siempre es muy complicado enfrentarse a futbolistas así, porque pueden cambiar un partido en cualquier momento. Por eso, debemos tener mucho cuidado con ellos”, analizó.

Y añadió: “Colombia también cuenta con otros jugadores que pueden causar daño y marcar goles. He analizado mucho al equipo: juega bien, lucha hasta el final y no deja espacios. Tienen dos defensores muy buenos, laterales que atacan y defienden bien, y mediocampistas que luchan y también buscan el gol. En ataque tienen tres jugadores peligrosos. Es un equipo completo, y junto a Portugal, favorito en este grupo”, completó.

Los conceptos de Fabio Cannavaro: la forma de quitarle presión a sus jugadores y el análisis de Portugal y República Democrática del Congo

Fabio Cannavaro explicó que en cada mundial de fútbol se viven situaciones diferentes-crédito Toby Melville/REUTERS-Foto de archivo
Fabio Cannavaro explicó que en cada mundial de fútbol se viven situaciones diferentes-crédito Toby Melville/REUTERS-Foto de archivo

En la rueda de prensa también se le preguntó sobre la importancia de transmitir su experiencia mundialista con la selección Italia (participó en Francia 1998, Corea y Japón 2002, Alemania 2006 en la cual quedó campeón del mundo y Sudáfrica 2010), y allí el oriundo de Nápoles explicó que busca quitar la presión y la ansiedad a sus jugadores previo al primer partido de la selección asiática en su historia.

Además elogió el nivel de su otro rival en la zona del grupo K: la República Democrática del Congo:

“Gané la Copa del Mundo y jugué cuatro Mundiales, todos diferentes. Cada preparación fue distinta, con muchos rumores y situaciones. Intento quitarles presión porque enfrentamos una etapa difícil: Colombia, Portugal y Congo. La mayoría de los jugadores de Congo juegan en la Ligue 1 o la Premier League. Intento decirles que disfruten porque es la primera vez y no tenemos nada que perder, pero eso no significa que vengamos solo a divertirnos, sabemos que tenemos que luchar. Desde que llegué, intento transmitir ese mensaje, porque es muy importante. Los aficionados uzbekos piensan que podemos ganar la Copa del Mundo. Nosotros daremos nuestro mejor esfuerzo", explicó.

Así llega la selección de Uzbekistán al Mundial de 2026

La selección de Uzbekistán jugará su primera Copa del Mundo en la historia-crédito Maxim Shemetov/REUTERS-Foto de archivo
La selección de Uzbekistán jugará su primera Copa del Mundo en la historia-crédito Maxim Shemetov/REUTERS-Foto de archivo

En la última doble fecha FIFA del cuadro de los “Tigres Blancos” debería ser un tema de preocupación para el entrenador italiano Fabio Cannavaro ya que cayó ante Canadá y Países Bajos respectivamente.

En su primera salida, el 1 de junio de 2026, el combinado uzbeko cayó por 2-0 ante Canadá, uno de los anfitriones del Mundial de Norteamérica en el estadio Commonwealth de Edmonton (estado de Alabama). Los goles fueron del volante Jonathan Osorio al 58 de partido y de Jayden Nelson al 90+1 de partido.

En su segunda presentación, pudo competir al complicar a Países Bajos, favorito a llevarse la Copa del Mundo, pese a perder por 2-1, el 8 de junio de 2026 en el Icahn Stadium de Nueva York.

El gol inicial de los neerlandeses llegó gracias al atacante Cody Gakpo al minuto 32 de tiro penal, pero al 90+2, el atacante del Persepolis de Irán Igor Sergeev empató el juego. Finalmente, el autor del primer tanto para Países Bajos volvió a anotar de tiro penal al 90+6, y le dio la victoria al cuadro neerlandés.

Temas Relacionados

Selección ColombiaFabio CannavaroSelección Colombia Mundial 2026Uzbekistán vs. ColombiaSelección UzbekistánColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Uzbekistán, Mundial 2026 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K

En el Estadio Azteca, la tricolor dirigida por Néstor Lorenzo afronta su primer partido mundialista tras ocho años de ausencia, ante Los Lobos Blancos, debutantes en la competición bajo el mando del campeón mundial italiano Fabio Cannavaro

Colombia vs. Uzbekistán, Mundial 2026 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K

Mundial 2026, EN VIVO: últimas noticias de hoy, 17 de junio, lo que dejó la goleada de Argentina, el minuto a minuto de la jornada y la previa del debut de Colombia

Los campeones del mundo arrancaron con el pie derecho y, junto a un Lionel Messi formidable, vencieron 3-0 a Argelia. Hoy, Croacia-Inglaterra, Portugal y Colombia hacen sus presentaciones en el cierre de la primera fecha

Mundial 2026, EN VIVO: últimas noticias de hoy, 17 de junio, lo que dejó la goleada de Argentina, el minuto a minuto de la jornada y la previa del debut de Colombia

Partidos del Mundial 2026, hoy miércoles 17 de junio: fixture y horarios completos de la fecha

La jornada contempla el debut de tres de los equipos favoritos a llevarse la Copa del Mundo como Inglaterra, Croacia y Portugal, mientras que la selección Colombia volverá a estar presente en el certamen tras ocho años de ausencia

Partidos del Mundial 2026, hoy miércoles 17 de junio: fixture y horarios completos de la fecha

Thomas Partey quedó fuera del debut de Ghana, Gobierno de Canadá confirmó que no permitirá el ingreso del africano

A pesar de la apelación que hizo la Selección de Ghana, el capitán de la nación africana no podrá jugar ante Panamá el 17 de junio

Thomas Partey quedó fuera del debut de Ghana, Gobierno de Canadá confirmó que no permitirá el ingreso del africano

Roberto Martínez salió al paso de los rumores sobre su futuro como seleccionador de Portugal: “Es un hecho”

En rueda de prensa, el español confirmó la baja de Rúben Dias para el debut del cuadro luso ante Congo Democrático en Houston

Roberto Martínez salió al paso de los rumores sobre su futuro como seleccionador de Portugal: “Es un hecho”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi reveló el motivo oculto de su salida de ‘Buen Día, Colombia’: “No estaba siendo feliz”

Violeta Bergonzi reveló el motivo oculto de su salida de ‘Buen Día, Colombia’: “No estaba siendo feliz”

Piter Albeiro reaccionó a la detención del activista Beto Coral en Estados Unidos: “Los que hemos sido víctimas de este señor”

Westcol tuvo problemas para entrar a México con su equipo para el partido de la selección Colombia: “Nos retuvieron”

Fanático de Andrés Franco terminó dormido en un árbol durante un concierto en una plaza pública del Tolima

Majida Issa habría decidido darse una nueva oportunidad en el amor con un viejo conocido: esto es lo que se sabe

Deportes

Selección Colombia vs. Uzbekistán, EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut en el Grupo K del Mundial 2026

Selección Colombia vs. Uzbekistán, EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut en el Grupo K del Mundial 2026

Partidos del Mundial 2026, hoy miércoles 17 de junio: fixture y horarios completos de la fecha

Thomas Partey quedó fuera del debut de Ghana, Gobierno de Canadá confirmó que no permitirá el ingreso del africano

Roberto Martínez salió al paso de los rumores sobre su futuro como seleccionador de Portugal: “Es un hecho”

Excapitán de la Selección Colombia aseguró que “sí era gol de Yepes” en Brasil 2014: “Hubo una explicación, pero los colombianos no la creen mucho”