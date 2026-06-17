Néstor Lorenzo alista a Colombia para romper el bloque defensivo de Uzbekistán

La selección Colombia debuta este miércoles frente a Uzbekistán, pero ¿Cómo llega preparada? ¿Qué tan inofensiva es Uzbekistán? y ¿qué debería hacer Colombia para ganar este partido?

La selección Colombia debuta este miércoles frente a Uzbekistán, pero ¿Cómo llega preparada? ¿Qué tan inofensiva es Uzbekistán? y ¿qué debería hacer Colombia para ganar este partido?

Colombia llega muy bien preparada para este compromiso, gracias a que desde el 31 de mayo Néstor Lorenzo pudo contar con el grupo completo de 26 jugadores.

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Recuerden que el primero de junio fue el día en el que se disputó el partido frente a Costa Rica, la primera prueba en la altura, para prepararse para la Ciudad de México, donde se va a jugar ese partido, y que está a 2.200 metros, versus los 2.600 de Bogotá, alturas similares.

Tras ese partido frente a Costa Rica viajaron hasta San Diego, y allí se midieron con un rival de características similares a lo que va a ser hoy Uzbekistán. Estamos hablando de Jordania, un equipo al que le gusta jugar muy cerca de su propio arco.

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La preparación en este momento completa cerca de 17 sesiones de entrenamiento con el grupo completo, haciendo la salvedad de que Jhon Córdoba va a poder jugar, si así lo requiere el cuerpo técnico dirigido por Néstor Lorenzo, porque ya está recuperado completamente de su lesión en el tendón de la corva, que es la parte posterior o la parte trasera del muslo de su pierna derecha.

Además, puede contar con Lucho Díaz, que tiene 51 partidos jugados en esta temporada, 26 goles y 23 asistencias, y con Luis Javier Suárez, 53 partidos jugados, 38 y nueve asistencias. Por ahí están las cartas de gol de Colombia, más las asistencias, por supuesto, de James Rodríguez.

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Cómo juega Uzbekistán

Pero ¿Qué tan inofensiva es Uzbekistán? Uzbekistán es dirigida por Fabio Cannavaro, campeón de la Copa del Mundo del año 2006 con la selección italiana.

Pero ¿Qué tan inofensiva es Uzbekistán? Uzbekistán es dirigida por Fabio Cannavaro, campeón de la Copa del Mundo del año 2006 con la selección italiana. Fiel a su estilo, muy italiano, le gusta protegerse muy bien; además, porque hay jugadores que no tienen una buena calidad técnica. Los jugadores colombianos son superiores a los uzbecos.

Normalmente juega con 3-4-3. Su máxima figura es Khusanov, acuérdense, el jugador del Manchester City por el cual se pagó una cifra bastante considerable. Tiene 22 años, es muy rápido, y desde él comienza a erigirse la estructura defensiva de este seleccionado, que le gusta retroceder a sus carrileros para completar cinco en el fondo. Asimismo, retrocede a sus extremos y terminan convirtiéndose en un 5-4-1. Además está Shomurodov, como su figura principal en el frente de ataque, un jugador de 1.89 metros.

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A Uzbekistán le gusta contragolpear por momentos, también les gusta tocar el balón, intentar recuperar en campo rival, y provocar a veces saques de banda o saques de puerta. La presión es alta, siempre buscan presionar hombre a hombre, siempre buscando a quien marcar.

Grosso modo, eso es a lo que juega la selección de Uzbekistán. Calidad técnica superior la del jugador colombiano, la del jugador uzbeko es más de correr, más disciplina, más de meterle intensidad, que de lo que se tiene que cuidar Colombia. Así que Uzbekistán está por debajo de Colombia, pero Colombia no puede desprotegerse, porque los contragolpes de ellos, especialmente ccon Shomurodov, pueden ser letales. Así que a cuidarse en defensa, pero atacar siempre en campo rival.

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Qué debe hacer Colombia

Colombia tiene que utilizar ciertos jugadores para poder romper espacios. Por ejemplo, como vimos a Gustavo Puerta en el partido frente a la selección de Jordania.

Ahora, ¿cómo tendría que jugarle Colombia a la selección de Uzbekistán? Sería un cinco, cuatro, uno como se defendería la selección uzbeka, en un bloque medio; es decir, en la mitad de la cancha, tirando hacia atrás.

Colombia tiene que utilizar ciertos jugadores para poder romper espacios. Por ejemplo, como vimos a Gustavo Puerta en el partido frente a la selección de Jordania. Puerta jugó de pivote para que James pudiera romper con sus lanzamientos, junto con Daniel Muñoz.

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Eso fue lo que se vio en el partido frente a la selección de Jordania, que fue bastante complicado porque planteó a veces incluso un bloque en la mitad de la cancha, y eso complicaba mucho a la selección Colombia, que a punta de toques tenía que comenzar a edificar su juego en campo rival.

Ya habíamos hablado que no se puede desproteger en defensa y allí tienen que aparecer dos figuras, Davinson Sánchez y Jhon Janer Lucumí. Balones en largo, preferiblemente no hacerlo. Toque en corto es una mejor forma de llegarle a esta seleccionado que ubicando jugadores como Gustavo Puerta, o Jhon Arias, rompiendo y habilitando por los costados o por todo el frente de ataque a Luis Javier Suárez y muy probablemente Lucho Díaz, a quien de algún modo hay que liberarlo de la marca.

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Hablamos de Gustavo Puerta, James Rodríguez y Daniel Muñoz. Recargar el ataque por esta zona liberaría espacio para que Lucho Díaz, en situación uno contra uno, pudiera ganar. Es alguna de las fórmulas que utilizó ya la selección Colombia frente a Jordania y que podría utilizar frente a la selección de Uzbekistán. El debut es este miércoles. Veremos cómo le va a nuestra selección, pero el pálpito es positivo.