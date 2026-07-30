Cali entregó $208 millones en recompensas en lo que va de 2026: hubo 40 capturas y cinco bandas desarticuladas

El secretario (e) de Seguridad y Justicia Distrital informó que la colaboración ciudadana permitió 40 capturas, la desarticulación de cinco estructuras delincuenciales y reiteró las recompensas vigentes para esclarecer delitos y prevenir atentados. - crédito Alcaldía de Cali

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La Alcaldía de Cali informó que, entre enero y junio de 2026, el Distrito entregó 208 millones de pesos en recompensas a 16 ciudadanos, cuya información permitió la captura de 40 personas y la desarticulación de cinco estructuras de delincuencia común organizada, en el marco de la estrategia de recompensas liderada por la Administración Distrital en coordinación con la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el balance oficial, la información suministrada por la ciudadanía también contribuyó a la incautación de armas de fuego, munición, explosivos y más de 32 kilogramos de estupefacientes, además de facilitar el esclarecimiento de varios hechos investigados por las autoridades.

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La Administración Distrital señaló que los incentivos económicos fueron entregados a ciudadanos cuyos aportes fueron determinantes para avanzar en investigaciones relacionadas con homicidios, capturar integrantes de organizaciones delincuenciales y prevenir la comisión de otros delitos.

“La confianza de los ciudadanos ha permitido obtener resultados contundentes contra las estructuras criminales. Por eso invitamos a la comunidad a seguir denunciando, con la tranquilidad de que toda la información se maneja bajo estricta reserva”, manifestó Jorge Moreno, secretario (e) de Seguridad y Justicia Distrital.

Las capturas permitieron afectar cinco estructuras de delincuencia común organizada

Según la información entregada por la Alcaldía, durante el primer semestre de 2026 fueron afectadas las estructuras conocidas como ‘Los Agredo’, ‘Los Yakusa’, ‘Los de la Cancha’, ‘Los Calabria’ y ‘Los Jóvenes Millonarios’, señaladas por las autoridades de estar vinculadas con delitos como hurto, tráfico de estupefacientes y otras conductas delictivas.

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El Distrito indicó que la colaboración ciudadana también permitió la captura de presuntos responsables de homicidios, entre ellos los investigados por los asesinatos del líder social Mauricio ‘Pipo’ Alegría y del músico Luder Quiñónez, integrante de la orquesta de Willy García.

De igual forma, las autoridades reportaron la incautación de armas de fuego, municiones, explosivos y más de 32 kilogramos de droga, como parte de los resultados obtenidos en los operativos derivados de la información suministrada por la comunidad.

La información suministrada por ciudadanos permitió la captura de 40 personas y la desarticulación de cinco estructuras de delincuencia común organizada durante el primer semestre de 2026. - crédito Alcaldía de Santiago de Cali

16 ciudadanos recibieron recompensas por aportar información a las investigaciones

Durante un video publicado por la Alcaldía de Cali en sus redes sociales, el secretario (e) de Seguridad y Justicia Distrital destacó el papel de la denuncia ciudadana dentro de la estrategia de seguridad implementada por la Administración.

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“La denuncia ciudadana es una de las principales estrategias que tenemos desde la Secretaría de Seguridad y Justicia. Es un golpe efectivo contra la delincuencia. En lo que va del año 2026, el corte que hicimos de enero a junio, se ha logrado la captura de 40 individuos, desarticulando con estos cinco bandas delincuenciales”, afirmó Jorge Moreno.

El funcionario agregó que 16 ciudadanos suministraron información que permitió avanzar en el esclarecimiento de diferentes hechos ocurridos en la ciudad, razón por la cual recibieron recompensas económicas.

“Dieciséis ciudadanos decididamente nos han aportado información que ha ayudado en el esclarecimiento de hechos que han sido lamentables para la ciudad. Hemos entregado alrededor de 210 millones de pesos”, señaló el secretario.

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No obstante, el balance oficial de la Alcaldía precisa que el monto entregado entre enero y junio corresponde a 208 millones de pesos.

La Alcaldía de Cali entregó 208 millones de pesos en recompensas a 16 ciudadanos que aportaron información clave para las investigaciones. - crédito REUTERS/Luisa González

La Alcaldía dispone de una bolsa de $600 millones para recompensas en 2026

La Administración Distrital informó que durante 2026 cuenta con una bolsa de 600 millones de pesos destinada al pago de recompensas por información que contribuya al esclarecimiento de diferentes delitos.

De acuerdo con la Alcaldía, actualmente se ofrecen los siguientes incentivos económicos:

Hasta 100 millones de pesos por información que permita capturar a los más buscados por homicidio.

Hasta 50 millones de pesos por información relacionada con homicidios de líderes sociales.

Hasta 10 millones de pesos por datos que contribuyan al esclarecimiento de cualquier homicidio.

Incentivos dirigidos a combatir delitos ambientales y la minería ilegal en los Farallones de Cali.

Recompensa por el caso de María Camila Potosí aumentó a $200 millones

La Alcaldía de Cali también informó que incrementó a 200 millones de pesos la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del homicidio de María Camila Potosí.

Sobre este caso, Jorge Moreno aseguró que la Administración continuará apoyando las investigaciones.

“Seguiremos trabajando con todas las capacidades institucionales para conocer la verdad y avanzar en cada una de las líneas de investigación”, indicó el secretario (e) de Seguridad y Justicia Distrital.

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Durante su declaración, el funcionario reiteró el llamado a la ciudadanía para suministrar información que contribuya al esclarecimiento del crimen.

La Administración Distrital aumentó a 200 millones de pesos la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del homicidio de María Camila Potosí. - crédito TuBarco/Facebook | red social Facebook

También hay hasta $500 millones por información para evitar atentados terroristas

En el mismo pronunciamiento, Jorge Moreno recordó que la Administración Distrital ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita evitar atentados terroristas o alteraciones del orden público en Cali.

“Quiero anunciar que hay una recompensa de hasta 500 millones de pesos por cualquier información que ayude a evitar atentados terroristas o alteración del orden público en la ciudad de Cali. Es importante recalcar que esta información tiene que ser tangible”, expresó.

El funcionario indicó que la información puede ser suministrada a través de las líneas habilitadas por la Policía Nacional.

Estas son las líneas habilitadas para denunciar

La Alcaldía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de los canales oficiales de la Policía Nacional.

Las autoridades indicaron que la información puede suministrarse a las líneas 321 394 51 56, 314 360 62 93 y 123. Además, también se encuentran habilitados los correos electrónicos mecal.sijin-subjefatura@policia.gov.co y mecal.sijin@policia.gov.co.

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Según la Administración Distrital, toda la información recibida será manejada bajo estricta reserva, con el propósito de proteger la identidad de las personas que colaboren con las investigaciones.