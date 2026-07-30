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Investigan fuga de 10 detenidos de un centro de detención en Barranquilla: cinco siguen prófugos

Las autoridades buscan establecer cómo ocurrió la evasión, mientras el caso reaviva las alertas sobre el hacinamiento y las condiciones de seguridad en los centros de detención transitoria de la capital del Atlántico

UCJ Cordialidad, centro de detención transitoria de Barranquilla donde ocurrió la fuga de 10 personas privadas de la libertad. - crédito @alcaldiabquilla/X
UCJ Cordialidad, centro de detención transitoria de Barranquilla donde ocurrió la fuga de 10 personas privadas de la libertad. - crédito @alcaldiabquilla/X
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La Policía Metropolitana de Barranquilla investiga la fuga de 10 personas privadas de la libertad que se encontraban recluidas en la Unidad de Servicios Especializados en Convivencia y Justicia (UCJ), sede Cordialidad, ubicada en inmediaciones del barrio La Ceiba, en el suroccidente de la capital del Atlántico.

De acuerdo con información revelada por Blu Radio, los hechos se registraron durante la mañana del miércoles, cuando los detenidos habrían forzado una de las rejas del recinto y posteriormente escalaron el muro que separa las instalaciones de la vía Cordialidad, logrando salir del centro de detención.

Tras conocerse la fuga, unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla desplegaron un operativo en la zona. Según conoció el medio, cinco de los 10 fugados fueron recapturados, mientras que los otros cinco permanecen prófugos, por lo que continúan las labores de búsqueda.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de los detenidos que siguen desaparecidos ni los delitos por los cuales permanecían privados de la libertad.

La Personería de Barranquilla advirtió que el hacinamiento en centros de reclusión y URI incrementa el riesgo de fugas y alteraciones del orden. - crédito EFE/Mauricio Dueñas/Archivo
La Personería de Barranquilla advirtió que el hacinamiento en centros de reclusión y URI incrementa el riesgo de fugas y alteraciones del orden. - crédito EFE/Mauricio Dueñas/Archivo

La Personería atribuye el hecho a la crisis de hacinamiento

Tras conocerse la fuga, el personero de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, volvió a advertir sobre la situación de hacinamiento que enfrentan las cárceles, las URI y los centros de detención transitoria de la ciudad, asegurando que esta problemática ha sido denunciada por la entidad desde hace tiempo.

En declaraciones citadas por la emisora, el funcionario señaló que este tipo de hechos reflejan una problemática estructural del sistema penitenciario y judicial.

“Debemos advertir que estas situaciones han sido señaladas desde hace mucho tiempo por parte de la Personería de Barranquilla. Esto se debe a las condiciones de hacinamiento que hay en este tipo de lugares que son administrados por nuestra Policía Nacional, quien no tiene ni las capacidades ni las funciones para hacerlo. Pero al final, esto es un problema sistémico, un problema donde está fallando plenamente nuestro sistema de justicia y nuestro sistema penitenciario”, afirmó Alzate.

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El personero sostuvo que las estaciones de Policía y las URI continúan recibiendo personas privadas de la libertad debido a la falta de cupos en los establecimientos penitenciarios, situación que incrementa los riesgos de alteraciones del orden y fugas.

Dos manos con esposas aferradas a barrotes de prisión. Un fondo oscuro con una ventana rectangular luminosa borrosa.
La sobreocupación en los establecimientos penitenciarios ha generado la permanencia de detenidos en centros de detención transitoria de la ciudad. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las cifras del hacinamiento en Barranquilla

De acuerdo con información de la Personería Distrital, la crisis de sobreocupación afecta varios centros penitenciarios de Barranquilla.

La entidad indicó que la Cárcel Modelo registra un hacinamiento del 116%, al albergar 528 personas en una infraestructura con capacidad para 454 internos.

Por su parte, la Penitenciaría El Bosque presenta un hacinamiento del 130%, con 1.510 reclusos para una capacidad de 1.162.

En tanto, la Cárcel Distrital El Bosque alcanza un 139% de hacinamiento, al tener 416 personas privadas de la libertad en un establecimiento diseñado para 300.

Según la Personería, esta situación provoca que numerosos detenidos permanezcan durante largos periodos en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y otros centros de detención transitoria, espacios que no fueron concebidos para alojar internos de manera prolongada.

La fuga ocurrió horas después de un motín

El caso se registró pocas horas después de que, según confirmó la Personería de Barranquilla, se presentara un motín en la UCJ Cordialidad, hecho que dejó dos personas heridas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si ambos episodios guardan relación.

El personero de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, insistió en la necesidad de adoptar medidas para reducir el hacinamiento en los centros de reclusión. - crédito Personería Distrital de Barranquilla
El personero de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, insistió en la necesidad de adoptar medidas para reducir el hacinamiento en los centros de reclusión. - crédito Personería Distrital de Barranquilla

La propuesta de la Personería

Frente a la situación, el personero Miguel Ángel Alzate planteó como alternativa la habilitación de un pabellón recientemente inaugurado en la Penitenciaría El Bosque, el cual tendría capacidad para 400 personas privadas de la libertad.

Según explicó el funcionario, la entrada en funcionamiento de ese espacio permitiría disminuir la cantidad de detenidos que permanecen en estaciones de Policía y centros de detención transitoria, reduciendo la presión sobre estos lugares.

Mientras avanza la investigación, la Policía Metropolitana de Barranquilla mantiene la búsqueda de los cinco detenidos que continúan prófugos, con el propósito de lograr su recaptura y establecer las circunstancias que permitieron la evasión del centro de detención.

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