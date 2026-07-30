Cierre de la calle 19 con avenida Caracas por obras del Metro de Bogotá: fechas, horarios, desvíos y cambios en el Sitp

La Secretaría de Movilidad autorizó el cierre total de la Calle 19 con avenida Caracas por obras del viaducto. La medida regirá desde el 30 de julio de 2026, durante un mes, entre las 11:00 p. m. y las 4:00 a. m. - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

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La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre total de la intersección de la avenida Calle 19 con avenida Caracas, en Bogotá, para permitir las actividades de izaje de vigas tipo U que hacen parte de la construcción del viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

De acuerdo con la entidad, la medida comenzará el 30 de julio de 2026 y se extenderá durante un mes, con cierres programados entre las 11:00 p. m. y las 4:00 a. m..

La intervención implicará cambios temporales en la movilidad del sector, por lo que la Secretaría de Movilidad definió desvíos para vehículos particulares, modificaciones en los recorridos de varias rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y ajustes en algunos paraderos.

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Desvíos para vehículos particulares

Los conductores que transiten por la avenida Calle 19 en sentido occidente-oriente deberán tomar la carrera 17 hacia el norte, continuar por la calle 24 al oriente y posteriormente tomar la carrera 13 al sur, donde podrán retomar su recorrido habitual por la avenida Calle 19.

Para quienes se movilicen en sentido oriente-occidente, la Secretaría Distrital de Movilidad estableció dos alternativas.

La primera consiste en tomar la carrera 13A al norte, continuar por la calle 22 al occidente y luego seguir por la carrera 17 al sur, desde donde podrán reincorporarse al recorrido habitual.

La segunda opción será tomar la carrera 10 al norte y continuar por la avenida Calle 26 hacia el occidente.

La medida, autorizada por la Secretaría Distrital de Movilidad, modificará temporalmente la movilidad en el centro de la capital con ajustes en la circulación de vehículos particulares, rutas del transporte público y pasos peatonales mientras se desarrollan las intervenciones. - crédito Metro de Bogotá

Cambios en las rutas del Sitp

De acuerdo con Caracol Radio, el cierre también ocasionará modificaciones temporales en el recorrido de varias rutas zonales del Sitp.

Las rutas 97, L519, 99, L325, A704, L602, 143, A336, C1, A153, A127, A535, L304, 120, K307, 7 y L422, cuando circulen por la avenida Calle 19 en sentido occidente-oriente, deberán tomar la carrera 17 al norte, continuar por la calle 24 al oriente y luego la carrera 13 al sur, para retomar posteriormente la avenida Calle 19.

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En sentido oriente-occidente, también tendrán modificaciones las rutas 97, K325, 99, H602, C153, C127, K336, G519, 143, H704, C1, G535, D218, K304, K307, 7 y F422.

En estos casos, los buses deberán tomar la carrera 13A al norte, continuar por la calle 22 al occidente y posteriormente la carrera 17 al sur, donde retomarán su recorrido habitual.

Varias rutas zonales modificarán temporalmente sus recorridos y algunos paraderos serán reubicados mientras se desarrollan las obras. - crédito Sitp

Otras rutas también tendrán recorridos temporales

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que otras rutas del Sitp también modificarán sus recorridos mientras permanezca vigente el cierre.

Las rutas A324 y A501, que circulan desde el sur por la carrera 17 y toman la avenida Calle 19 hacia el oriente, deberán continuar por la carrera 17 al norte, seguir por la calle 24 al oriente y luego por la carrera 13 al sur, para retomar posteriormente la avenida Calle 19.

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La ruta 621 deberá tomar la calle 22 al occidente, continuar por la carrera 17 al sur y posteriormente incorporarse nuevamente a la avenida Calle 19 hacia el occidente.

Por su parte, las rutas K324 y G501 deberán tomar la carrera 13A al norte, continuar por la calle 22 al occidente y seguir por la carrera 17 al sur.

Entretanto, la ruta A151 circulará por la carrera 13A al norte, continuará por la calle 22 al occidente y seguirá por la carrera 17 al norte, donde retomará su recorrido habitual.

Paraderos del Sitp serán reubicados

Como parte del plan de manejo de tránsito, algunos paraderos del SITP cambiarán temporalmente de ubicación.

Los paraderos 250B00 y 250A00, ubicados sobre el costado sur de la avenida Calle 19 entre las carreras 15 Bis y 17, serán trasladados a la carrera 17 entre las calles 22A y 22D.

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Asimismo, el paradero 241B00 será reubicado en el paradero 241A00, localizado sobre el costado sur de la avenida Calle 19 entre las carreras 13 y 12.

Los peatones deberán utilizar el sendero habilitado al sur de la intersección, con apoyo de auxiliares de tránsito durante el cierre. - crédito IA

Paso para peatones durante las obras

La Secretaría informó que los peatones que necesiten cruzar la avenida Caracas deberán hacerlo a través del sendero peatonal habilitado al sur de la intersección con la avenida Calle 19, el cual contará con apoyo de auxiliares de tránsito.

La entidad recomendó a peatones, conductores y usuarios del Sitp transitar únicamente por las zonas habilitadas, respetar la señalización de obra y atender las indicaciones de los auxiliares de tránsito mientras se desarrollan las actividades.

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Asimismo, recordó a los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público que el ascenso y descenso de los buses deberá realizarse exclusivamente en los paraderos establecidos, de acuerdo con las modificaciones implementadas durante el cierre.

Con estas medidas, la Secretaría Distrital de Movilidad busca facilitar la ejecución de las actividades programadas para la construcción del viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá, mientras se mantiene la operación de la movilidad en el sector mediante los desvíos y ajustes temporales definidos para vehículos particulares, transporte público y peatones.