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El trabajo que más buscan los colombianos en Google rompe con las profesiones tradicionales

Un estudio de Remitly revisó consultas hechas en Google y reveló una profesión que gana terreno entre quienes quieren vivir de proyectos propios

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Google REUTERS/Carlos Jasso/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Google REUTERS/Carlos Jasso/Archivo
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Las aspiraciones laborales de los colombianos están cambiando y el trabajo más deseado en 2026 ya no está necesariamente ligado a una oficina, una empresa tradicional o una profesión clásica. Según un estudio de Remitly, basado en búsquedas hechas en Google, la ocupación que más interés despierta en el país es ser YouTuber.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, el informe analizó consultas relacionadas con frases como “cómo ser...” o “cómo convertirse en...” para identificar qué profesiones generan mayor curiosidad en distintos países. En Colombia, la creación de contenido digital ocupó el primer lugar.

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El resultado muestra cómo plataformas como YouTube se han convertido en una referencia profesional para miles de personas que imaginan su futuro frente a una cámara, produciendo videos, construyendo audiencias y generando ingresos a partir de contenidos propios.

La tendencia no es exclusiva de Colombia. El mismo resultado se registró en México, Argentina, Chile, Perú y España, lo que evidencia el peso que tiene la creación de contenido en el mundo hispanohablante y el atractivo que genera como alternativa laboral.

FILE PHOTO: Persona con celular y el logo de YouTube . REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
FILE PHOTO: Persona con celular y el logo de YouTube . REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La creación de contenido gana espacio

Detrás del interés por ser YouTuber está el éxito de creadores que han logrado convertir sus canales en proyectos profesionales. Muchos producen videos sobre entretenimiento, videojuegos, cocina, tecnología, viajes o educación, y han transformado esas audiencias en una fuente de ingresos.

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La monetización por publicidad, las alianzas con marcas y otras formas de negocio digital han hecho que esta ocupación sea vista como una opción real, especialmente por las nuevas generaciones. Para muchos, no se trata solo de fama, sino de independencia, creatividad y posibilidad de trabajar desde cualquier lugar.

El estudio también refleja una búsqueda de profesiones con mayor libertad. En lugar de depender exclusivamente de estructuras laborales tradicionales, muchas personas aspiran a construir proyectos propios, manejar sus horarios y desarrollar una identidad digital que pueda convertirse en sustento económico.

Sin embargo, la idea de ser YouTuber también tiene retos. Aunque desde afuera puede parecer una ocupación sencilla, consolidar un canal exige constancia, estrategia, conocimiento de audiencias, edición, comunicación, manejo de redes y capacidad para sostener contenidos durante largo tiempo.

No todos quienes comienzan logran convertirlo en una carrera rentable. La competencia por la atención es alta y las plataformas cambian con frecuencia sus reglas, formatos y algoritmos. Aun así, el interés sigue creciendo porque representa una posibilidad laboral conectada con los hábitos digitales actuales.

Gente buscando trabajo
Gente buscando trabajo

Una tendencia que cambia el mapa laboral

El ranking de Remitly no mide cuántas personas ya trabajan como YouTubers, sino qué profesión despierta más búsquedas e interés en cada país. Por eso, el dato funciona como una señal de aspiración: muestra qué tipo de ocupación aparece en el imaginario laboral de los usuarios.

El Consejo Regional del Trabajo y Promoción del Empleo se reúne para abordar la crisis laboral que afecta a los jóvenes profesionales en Arequipa, buscando soluciones urgentes. (Andina)
Jóvenes buscando trabajo . (Andina)

En otras regiones, las profesiones más buscadas fueron distintas. El informe menciona intereses por ser piloto, empresario, escritor, médico o abogado, lo que demuestra que las aspiraciones cambian según el contexto cultural, económico y tecnológico de cada país.

En el caso colombiano, el liderazgo de YouTuber abre una conversación sobre las habilidades que empiezan a ganar valor. Producción audiovisual, narrativa digital, edición, análisis de métricas, construcción de comunidades y relación con marcas se vuelven competencias cada vez más relevantes.

También plantea preguntas sobre educación y empleo. Si miles de personas quieren vivir de internet, el mercado laboral tendrá que reconocer mejor estas nuevas ocupaciones y sus exigencias. Crear contenido no es únicamente grabar videos: implica emprender, comunicar, administrar ingresos y sostener una relación constante con la audiencia.

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