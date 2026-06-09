Los mejores memes tras la derrota de Atlético Nacional contra el Junior en la final del fútbol colombiano: “Mondá pidieron, mondá llevaron”

Atlético Nacional y Alfredo Morelos fueron los centros de los memes en las redes sociales - crédito Jairo Cassiani/Colprensa/Win Sports

El Junior de Barranquilla se convirtió en el nuevo campeón del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) tras vencer a Atlético Nacional 3-1 en el global.

El equipo dirigido por Alfredo Arias ganó 3-0 el partido de ida frente al conjunto antioqueño. En el encuentro de vuelta, los dirigidos por Diego Arias se impusieron en el Atanasio Girardot a los rojiblancos por la mínima diferencia. Este resultado permitió al equipo de Barranquilla conquistar su estrella número 12.

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Tras el partido, las redes sociales se llenaron de memes sobre la derrota de Atlético Nacional, con especial énfasis en el jugador Alfredo Morelos, quien celebró un gol al rival que fue anulado y falló el penal que habría dejado al equipo verdolaga a un gol de empatar la serie.

Divertidos memes se compartieron en redes sociales

Alfredo Morelos erró el penal que permitía acercarse a Junior para empatar la serie - crédito @OutofcontextFPC/X

Teófilo Gutiérrez se convirtió en el jugador con más títulos en el fútbol colombiano - crédito @SanMarinoTeam/X

Junior se convirtió en el bicampeón del Fútbol Profesional Colombiano - crédito @OutOfJunior/X

Alfredo Morelos botó el penal en el encuentro que se llevó a cabo en el Atanasio Girardot - crédito @ExIncognitoP/X

Los hinchas del Junior disfrutar el título del equipo - crédito @Opinion1924/X

Alfredo Morelos es el centro de burlas tras botar el penal contra el Junior - crédito @ExIncognitoP/X

Daniel Alejandro Rivera se burló de Alfredo Morelos luego de que este le celebrara un gol anulado - crédito @PTiburona/X

Alfredo Morelos se vio afectado tras botar el penal en la final - crédito @Jotape88065715/X

Junior de Barranquilla llegó a su estrella número 12 - crédito @ExIncognitoP/X

Alfredo Morelos fue el centro de burlas tras la derrota de Atlético Nacional - crédito @josegnandez/X

Daniel Muñoz es hincha de Nacional, mientras que Luis Díaz es hincha del Junior - crédito @canterano_/X

Detalles de la final

Junior se consagró campeón de la Liga BetPlay I-2026 tras superar a Atlético Nacional con un global de 3-1, logrando así su segundo título consecutivo en el fútbol colombiano.

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La definición se selló en el estadio Atanasio Girardot, donde Nacional generó varias ocasiones durante el primer tiempo, pero no consiguió reducir la diferencia. Andrés Román marcó de cabeza, aunque el gol fue invalidado por fuera de juego; Milton Casco estrelló un disparo contra el poste izquierdo y Alfredo Morelos ejecutó un tiro libre que también pegó en el palo.

La serie se empezó a definir desde el inicio del encuentro de ida, cuando Brayan Castrillón aprovechó un rebote cedido por el arquero Harlen Castillo tras un remate de Cristian Barrios, abriendo el marcador a los seis minutos. Más adelante, Jhomier Guerrero recuperó el balón, avanzó por la banda derecha y asistió a Luis Fernando Muriel, quien amplió la ventaja con un potente disparo.

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El tercer tanto se produjo en el segundo tiempo a través de un penal sancionado por una falta de Haydar sobre Muriel. El delantero ejecutó el cobro a la derecha de Castillo, mientras el arquero eligió el lado opuesto.

Atlético Nacional descontó en la vuelta, cuando Edwin Cardona, que ingresó tras el entretiempo, anotó desde el punto penal después de una jugada iniciada por Andrés Sarmiento. El equipo local pudo haber igualado el partido luego de que Silveira cometiera falta sobre Morelos, pero el delantero erró el penal lanzando el balón por encima del arco. En los minutos finales, el VAR revisó una posible mano de Fabian Ángel en el área, pero el árbitro determinó que no hubo infracción y el juego continuó sin cambios.

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El entrenador uruguayo Alfredo Arias sumó su segundo campeonato como director técnico del equipo barranquillero. Tras el triunfo, compartió las lecciones que le dejó la campaña 2026-I y manifestó su deseo de continuar obteniendo títulos en el fútbol colombiano.

El entrenador uruguayo Alfredo Arias sumó su segundo campeonato como director técnico del equipo barranquillero -crédito David Jaramillo/Colprensa

Después de obtener el duodécimo trofeo para Junior y lograr el bicampeonato en el país, Arias resaltó en conferencia de prensa el papel decisivo de sus futbolistas en la obtención del campeonato. El entrenador enfatizó que los jugadores son los responsables de alcanzar los objetivos y que cada logro tiene sentido gracias a su esfuerzo. Con el próximo reto en mente, Arias manifestó su intención de buscar un nuevo título junto al plantel.

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“La sensación es la misma, que yo creo que el, el mérito es de los quien tengo al lado y todos sus compañeros. Siempre son los jugadores, los jugadores, los que hacen y logran cosas, y los importantes. Ahora vamos por el tricampeonato”, dijo.

Y agregó: “Fue un semestre duro, muy muy duro, por los viajes, por la competencia internacional, porque nos cortaron la nómina a 25 jugadores, por las lesiones. Sabíamos que si hacíamos un gol este partido se terminaba, pero fallamos las oportunidades que tuvimos y permitimos que un equipo como Nacional, impulsado por la emoción de su afición, se agrandara y se acercara con mucho peligro. Pero diosito nos ayudó y hoy somos bicampeones”.

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Palmarés del Junior

Liga (12 títulos) : 1977, 1980, 1993, 1995, 2004-II, 2010-I, 2011-II, 2018-II, 2019-I, 2023-II, 2025-II y 2026-I.

Copa Colombia (2 títulos) : 2015, 2017.

Superliga (2 títulos): 2019, 2020.