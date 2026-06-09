Deportes

En tanqueta, así salieron los jugadores del Junior del estadio Atanasio Girardot tras coronarse campeones del fútbol colombiano ante Atlético Nacional

La frustración de los hinchas Verdolagas por perder la final se trasladó a las inmediaciones del estadio, en donde hubo enfrentamientos con agentes de la Undmo y riñas entre asistentes

Guardar
Google icon

Los desmanes en las afueras del estadio de Medellín ocasionaron que los jugadores y el cuerpo técnico tuvieran que ser trasladados por la Policía - crédito Jefersson Martínez/Instagram

Junior, campeón de la Liga I-2026, salió del estadio Atanasio Girardot en una tanqueta de la Undmo de la Policía Nacional junto con periodistas de Barranquilla tras la final en Medellín, debido a los disturbios que se registraron en las tribunas y en los alrededores del escenario.

La Policía dispuso dos tanquetas para trasladar al plantel, al cuerpo técnico, directivos y a los enviados de los medios de comunicación hasta el aeropuerto, desde donde viajaron en un vuelo chárter a Barranquilla.

PUBLICIDAD

La tensión se produjo después de que Junior se coronara bicampeón de la liga pese a perder 1-0 el partido de vuelta ante Atlético Nacional, ya que había ganado 3-0 en la ida y cerró la serie con un 3-1 global. En las graderías, la frustración de los aficionados locales derivó en reclamos a los jugadores y a los directivos del club antioqueño.

Mientras los futbolistas y el cuerpo técnico rojiblanco empezaban a celebrar la duodécima estrella, la hinchada de Nacional cantó: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Ese coro acompañó la salida de los jugadores verdolagas del terreno de juego en medio de un clima de desazón.

PUBLICIDAD

Peleas entre hinchas de Nacional, luego de terminada la Final entre Atlético Nacional vs. Junior FC - crédito Barras Bravas/Facebook

Los incidentes no se concentraron en un solo punto, hubo peleas entre aficionados en la tribuna occidental y también enfrentamientos en el límite entre las tribunas norte y oriental, donde algunas personas se golpearon con los tubos de las banderas repartidas antes del encuentro.

En uno de esos episodios, un grupo reducido de hombres golpeó en repetidas ocasiones a un asistente que, al parecer, era seguidor de Junior. El personal de logística intervino para contener esa agresión y evacuar de las graderías a la persona golpeada.

También hubo un intento de invasión al campo. Un hincha de Nacional trató de llegar al sector donde los jugadores de Junior celebraban el título, pero fue detenido por personal de logística y seguridad cuando se armaba la tarima para la premiación de Dimayor. Esta situación también sucedió durante el calentamiento de los equipos, antes del inicio de la gran final.

La frustración por la final perdida se reflejó en el intento de invasión al terreno de juego por parte de hinchas de Nacional - crédito captura de video EL Colombiano/Toque Sports
La frustración por la final perdida se reflejó en el intento de invasión al terreno de juego por parte de hinchas de Nacional - crédito captura de video EL Colombiano/Toque Sports

Los abucheos alcanzaron además a la dirigencia del club local, un grupo de personas insultó a los directivos de Nacional desde la tribuna occidental y les gritó que se fueran de la institución cuando abandonaban el lugar.

Fuera de las graderías también hubo episodios que obligaron a reforzar el operativo. En la parte exterior de la tribuna norte estalló pólvora y miembros de la Undmo intervinieron.

Juan José Peleaz, comentarista de Win Sports, terminó con corte en su mano por hincha que rompió el vidrio de la cabina de transmisión

Win Sports condenó la violencia en el estadio Atanasio Girardot durante la final de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1 entre Atlético Nacional y Junior - crédito @WinSportsTV / X
Win Sports condenó la violencia en el estadio Atanasio Girardot durante la final de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1 entre Atlético Nacional y Junior - crédito @WinSportsTV / X

Win Sports repudió el ataque contra su equipo durante la final entre Atlético Nacional y Junior en el estadio Atanasio Girardot, donde el comentarista Juan José Peláez resultó herido y el agresor fue aprehendido, según informó el canal en un comunicado sobre un episodio que volvió a poner en primer plano la violencia en los escenarios del fútbol colombiano.

La final de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1, disputada el lunes 8 de junio en Medellín, reunió a más de 44.000 espectadores. En ese contexto ocurrió la agresión que dejó a Peláez con un corte profundo en un dedo de la mano, de acuerdo con lo dicho por el comentarista Carlos Antonio Vélez y con el reporte posterior del canal.

El hecho se produjo después de que el árbitro Carlos Betancur anulara por fuera de lugar un gol de Andrés Román a los 30 minutos del primer tiempo,. La jugada desató euforia en la tribuna y, en medio de esa reacción, un aficionado rompió el vidrio protector de la cabina donde estaba el equipo de transmisión de Win Sports.

La cadena deportiva sostuvo en su comunicado que la cabina fue blanco de un ataque que puso en riesgo la integridad de sus periodistas y dejó lesionado a Peláez. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el responsable fue identificado y aprehendido poco después del incidente.

Temas Relacionados

Junior CampeónAtlético NacionalEstadio Atanasio GirardotFinal Liga BetPlayColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del juego de la “Tricolor” que puede definir el título

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán en Asunción asegurar el título tras obtener el cupo al Mundial de Brasil 2027

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del juego de la “Tricolor” que puede definir el título

Alfredo Morelos habló tras errar el tiro penal en la final de la Liga BetPlay entre Nacional y Junior: “Hay que dar la cara”

El delantero del cuadro “Verdolaga” también explicó que habló con el volante Edwin Cardona para tomar la decisión de quien sería encargado del cobro del tiro penal

Alfredo Morelos habló tras errar el tiro penal en la final de la Liga BetPlay entre Nacional y Junior: “Hay que dar la cara”

Copa Mundial de la FIFA 2026: si piensa asistir a los partidos, este es el manual de comportamiento para que no arruine su viaje

Recuerde que el personal de seguridad podrá decidir quién entra y quién no, según el comportamiento previo que observen los encargados en los accesos al estadio. Por eso, siga al pie de la letra las recomendaciones y evite protagonizar actos bochornosos

Copa Mundial de la FIFA 2026: si piensa asistir a los partidos, este es el manual de comportamiento para que no arruine su viaje

Los mejores memes tras la derrota de Atlético Nacional contra el Junior en la final del fútbol colombiano: “Mondá pidieron, mondá llevaron”

El equipo dirigido por Alfredo Arias se consagró campeón y llegó a su estrella numero 12 tras vencer en el global 3-1 a Atlético Nacional, dirigido por Diego Arias

Los mejores memes tras la derrota de Atlético Nacional contra el Junior en la final del fútbol colombiano: “Mondá pidieron, mondá llevaron”

Este es el premio económico que se llevó Junior FC por ser bicampeón del fútbol colombiano

El cuadro barranquillero aseguró 3 millones de dólares en 2027 por disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores el próximo año y recibió el premio otorgado por la Conmebol

Este es el premio económico que se llevó Junior FC por ser bicampeón del fútbol colombiano
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano explica por qué apareció con Blessd en un video tras su pelea pública: “Monetizamos todos”

Aida Victoria Merlano explica por qué apareció con Blessd en un video tras su pelea pública: “Monetizamos todos”

Dominica Duque habló sobre su relación con Alejandro Estrada y cómo terminaron: “Decidimos seguir caminos diferentes”

Famosa actriz que se mostró movilizándose en bus reveló que a los actores en Colombia les pagan bien, pero les va mal: “Tengo que sobrevivir todo el año”

Lenny Tavárez y Justin Quiles anuncian concierto en Bogotá: fecha, precios y lo que se sabe

Así fue el homenaje que Atlético Nacional le rindió a Yeison Jiménez en el Atanasio Girador en Medellín: “Con el corazón”

Deportes

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del juego de la “Tricolor” que puede definir el título

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del juego de la “Tricolor” que puede definir el título

Junior salió del estadio Atanasio Girardot en tanqueta tras coronarse campeón del fútbol colombiano ante Atlético Nacional

Alfredo Morelos habló tras errar el tiro penal en la final de la Liga BetPlay entre Nacional y Junior: “Hay que dar la cara”

Copa Mundial de la FIFA 2026: si piensa asistir a los partidos, este es el manual de comportamiento para que no arruine su viaje

Los mejores memes tras la derrota de Atlético Nacional contra el Junior en la final del fútbol colombiano: “Mondá pidieron, mondá llevaron”