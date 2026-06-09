En tanqueta, así salieron los jugadores del Junior del estadio Atanasio Girardot tras coronarse campeones del fútbol colombiano ante Atlético Nacional

Los desmanes en las afueras del estadio de Medellín ocasionaron que los jugadores y el cuerpo técnico tuvieran que ser trasladados por la Policía - crédito Jefersson Martínez/Instagram

Junior, campeón de la Liga I-2026, salió del estadio Atanasio Girardot en una tanqueta de la Undmo de la Policía Nacional junto con periodistas de Barranquilla tras la final en Medellín, debido a los disturbios que se registraron en las tribunas y en los alrededores del escenario.

La Policía dispuso dos tanquetas para trasladar al plantel, al cuerpo técnico, directivos y a los enviados de los medios de comunicación hasta el aeropuerto, desde donde viajaron en un vuelo chárter a Barranquilla.

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La tensión se produjo después de que Junior se coronara bicampeón de la liga pese a perder 1-0 el partido de vuelta ante Atlético Nacional, ya que había ganado 3-0 en la ida y cerró la serie con un 3-1 global. En las graderías, la frustración de los aficionados locales derivó en reclamos a los jugadores y a los directivos del club antioqueño.

Mientras los futbolistas y el cuerpo técnico rojiblanco empezaban a celebrar la duodécima estrella, la hinchada de Nacional cantó: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Ese coro acompañó la salida de los jugadores verdolagas del terreno de juego en medio de un clima de desazón.

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Peleas entre hinchas de Nacional, luego de terminada la Final entre Atlético Nacional vs. Junior FC - crédito Barras Bravas/Facebook

Los incidentes no se concentraron en un solo punto, hubo peleas entre aficionados en la tribuna occidental y también enfrentamientos en el límite entre las tribunas norte y oriental, donde algunas personas se golpearon con los tubos de las banderas repartidas antes del encuentro.

En uno de esos episodios, un grupo reducido de hombres golpeó en repetidas ocasiones a un asistente que, al parecer, era seguidor de Junior. El personal de logística intervino para contener esa agresión y evacuar de las graderías a la persona golpeada.

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También hubo un intento de invasión al campo. Un hincha de Nacional trató de llegar al sector donde los jugadores de Junior celebraban el título, pero fue detenido por personal de logística y seguridad cuando se armaba la tarima para la premiación de Dimayor. Esta situación también sucedió durante el calentamiento de los equipos, antes del inicio de la gran final.

La frustración por la final perdida se reflejó en el intento de invasión al terreno de juego por parte de hinchas de Nacional - crédito captura de video EL Colombiano/Toque Sports

Los abucheos alcanzaron además a la dirigencia del club local, un grupo de personas insultó a los directivos de Nacional desde la tribuna occidental y les gritó que se fueran de la institución cuando abandonaban el lugar.

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Fuera de las graderías también hubo episodios que obligaron a reforzar el operativo. En la parte exterior de la tribuna norte estalló pólvora y miembros de la Undmo intervinieron.

Juan José Peleaz, comentarista de Win Sports, terminó con corte en su mano por hincha que rompió el vidrio de la cabina de transmisión

Win Sports condenó la violencia en el estadio Atanasio Girardot durante la final de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1 entre Atlético Nacional y Junior - crédito @WinSportsTV / X

Win Sports repudió el ataque contra su equipo durante la final entre Atlético Nacional y Junior en el estadio Atanasio Girardot, donde el comentarista Juan José Peláez resultó herido y el agresor fue aprehendido, según informó el canal en un comunicado sobre un episodio que volvió a poner en primer plano la violencia en los escenarios del fútbol colombiano.

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La final de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1, disputada el lunes 8 de junio en Medellín, reunió a más de 44.000 espectadores. En ese contexto ocurrió la agresión que dejó a Peláez con un corte profundo en un dedo de la mano, de acuerdo con lo dicho por el comentarista Carlos Antonio Vélez y con el reporte posterior del canal.

El hecho se produjo después de que el árbitro Carlos Betancur anulara por fuera de lugar un gol de Andrés Román a los 30 minutos del primer tiempo,. La jugada desató euforia en la tribuna y, en medio de esa reacción, un aficionado rompió el vidrio protector de la cabina donde estaba el equipo de transmisión de Win Sports.

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La cadena deportiva sostuvo en su comunicado que la cabina fue blanco de un ataque que puso en riesgo la integridad de sus periodistas y dejó lesionado a Peláez. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el responsable fue identificado y aprehendido poco después del incidente.