Estos serían los jugadores que saldrían de Atlético Nacional tras perder la final contra Junior FC

-crédito David Jaramillo/Colprensa

Tras perder la final de la Liga BetPlay I-2026 ante Junior de Barranquilla y quedar sin torneo internacional, después de caer en la fase previa de la Copa Sudamericana, Atlético Nacional empezó a definir sus primeras salidas para el segundo semestre.

El rearmado incluye futbolistas que terminan contrato el 30 de junio y un cambio proyectado en el cuerpo técnico de Diego Arias. Entre los movimientos que analiza el club también aparece una posible venta al exterior de Juan Manuel Rengifo por cerca de USD 4 millones.

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La base de las primeras bajas está en los jugadores cuyo vínculo contractual expira y para los que no existe interés de renovación por parte de la dirigencia. Es el caso de Dayron Asprilla y César Haydar. En la lista también aparece el nombre de Edwin Cardona entre los que están próximos a terminar su contrato, pero su rol de líder en la plantilla podría permitir la renovación del contrato.

El delantero Dairon Asprilla no le fue bien con Nacional ante Cruz Azul - crédito Atlético Nacional

Uno de los casos especiales es el del volante argentino Juan Bauzá, quien llegó a préstamo en julio de 2025 por un año. Al terminar su vínculo, debe regresar al FC U Craiova de Rumania, club dueño de sus derechos deportivos.

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Adicionalmente, el portero Harlem “chipi chipi” Castillo y Alfredo Morelos deberán definir la continuidad en el club al tener contratos que vencen al final del 2026. Kilian Toscano y Joan Castro son jugadores de Atlético Nacional que están a préstamo en otros clubes y deberán reportarse en la pretemporada Verdolaga o definir su futuro antes de julio.

David Ospina se despidió de Atlético Nacional tras la clasificación a la final

David Ospina se va de Atlético Nacional tras conseguir su cuarto título en el segundo ciclo con la camiseta Verdolaga - crédito David Jaramillo/Colprensa

David Ospina confirmó el 26 de mayo de 2026 que no seguirá en Atlético Nacional cuando venza su contrato en junio, una salida que coincide con su incorporación inmediata a la Selección Colombia para el Mundial 2026 y que le impedirá jugar la final de la Liga BetPlay I 2026.

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La despedida quedó marcada tras la victoria 3-1 sobre Deportes Tolima en el estadio Atanasio Girardot, un resultado que clasificó al equipo a la final de la Liga BetPlay.

Ospina, de 37 años, confirmó ante los medios que el partido disputado el 23 de mayo de 2026 ante Tolima fue el último con la camiseta verdolaga. “Me siento muy emocionado por haber conseguido el paso a la final. Espero que podamos sumar otra estrella para nuestro club. Como mencionas, este fue mi último partido con Nacional, ya que mi contrato termina en junio. Estoy agradecido con la hinchada. Ahora quiero disfrutar con la selección y después analizaré mi futuro junto a mi familia, esperando las propuestas que puedan surgir para tomar una decisión”, dijo.

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Diego Arias asumió la derrota mientras crecen las dudas sobre su continuidad

Diego Arias fue campeón de la Copa Colombia en 2025 con Atlético Nacional como entrenador - crédito David Jaramillo/Colprensa

La salida no se limitaría al plantel, se esperan cambios en el cuerpo técnico de Diego Arias y que la dirigencia ya trabajaba en la contratación de un entrenador con mayor recorrido internacional. El joven entrenador asumió públicamente la responsabilidad por la derrota en la final: “Lo intentamos cada día. Lo intentamos después de vivir momentos duros durante el semestre y al siguiente día volvimos a hacerlo con más ganas y mayor determinación”.

El técnico sostuvo además: “Nosotros hacemos todos los días lo mejor posible para acercarnos al éxito. Hacer las cosas bien no garantiza el éxito, pero sí lo acerca; hacerlas mal sí garantiza el fracaso”. También añadió: “Así como somos responsables cuando el equipo tiene buenas presentaciones, también lo somos cuando no se consiguen los resultados. Estamos ahí cuando hace sol y cuando llueve”.

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Arias señaló que la principal autocrítica del semestre pasa por la competitividad en los partidos decisivos. “Hicimos una buena cantidad de puntos y terminamos primeros en la reclasificación, pero en la final no logramos ganar y ahí también nos hacemos responsables”, afirmó al mismo medio.