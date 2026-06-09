Deportes

Estos serían los jugadores que saldrían de Atlético Nacional tras perder la final contra Junior FC

Al menos seis jugadores de los de la actual plantilla del equipo Verdolaga quedarían por fuera para el segundo semestre, sumando al entrenador Diego Arias

Guardar
Google icon
-crédito David Jaramillo/Colprensa
-crédito David Jaramillo/Colprensa

Tras perder la final de la Liga BetPlay I-2026 ante Junior de Barranquilla y quedar sin torneo internacional, después de caer en la fase previa de la Copa Sudamericana, Atlético Nacional empezó a definir sus primeras salidas para el segundo semestre.

El rearmado incluye futbolistas que terminan contrato el 30 de junio y un cambio proyectado en el cuerpo técnico de Diego Arias. Entre los movimientos que analiza el club también aparece una posible venta al exterior de Juan Manuel Rengifo por cerca de USD 4 millones.

PUBLICIDAD

La base de las primeras bajas está en los jugadores cuyo vínculo contractual expira y para los que no existe interés de renovación por parte de la dirigencia. Es el caso de Dayron Asprilla y César Haydar. En la lista también aparece el nombre de Edwin Cardona entre los que están próximos a terminar su contrato, pero su rol de líder en la plantilla podría permitir la renovación del contrato.

Dairon Asprilla
El delantero Dairon Asprilla no le fue bien con Nacional ante Cruz Azul - crédito Atlético Nacional

Uno de los casos especiales es el del volante argentino Juan Bauzá, quien llegó a préstamo en julio de 2025 por un año. Al terminar su vínculo, debe regresar al FC U Craiova de Rumania, club dueño de sus derechos deportivos.

PUBLICIDAD

Adicionalmente, el portero Harlem “chipi chipi” Castillo y Alfredo Morelos deberán definir la continuidad en el club al tener contratos que vencen al final del 2026. Kilian Toscano y Joan Castro son jugadores de Atlético Nacional que están a préstamo en otros clubes y deberán reportarse en la pretemporada Verdolaga o definir su futuro antes de julio.

David Ospina se despidió de Atlético Nacional tras la clasificación a la final

-crédito David Jaramillo/Colprensa
David Ospina se va de Atlético Nacional tras conseguir su cuarto título en el segundo ciclo con la camiseta Verdolaga - crédito David Jaramillo/Colprensa

David Ospina confirmó el 26 de mayo de 2026 que no seguirá en Atlético Nacional cuando venza su contrato en junio, una salida que coincide con su incorporación inmediata a la Selección Colombia para el Mundial 2026 y que le impedirá jugar la final de la Liga BetPlay I 2026.

La despedida quedó marcada tras la victoria 3-1 sobre Deportes Tolima en el estadio Atanasio Girardot, un resultado que clasificó al equipo a la final de la Liga BetPlay.

Ospina, de 37 años, confirmó ante los medios que el partido disputado el 23 de mayo de 2026 ante Tolima fue el último con la camiseta verdolaga. “Me siento muy emocionado por haber conseguido el paso a la final. Espero que podamos sumar otra estrella para nuestro club. Como mencionas, este fue mi último partido con Nacional, ya que mi contrato termina en junio. Estoy agradecido con la hinchada. Ahora quiero disfrutar con la selección y después analizaré mi futuro junto a mi familia, esperando las propuestas que puedan surgir para tomar una decisión”, dijo.

Diego Arias asumió la derrota mientras crecen las dudas sobre su continuidad

-crédito David Jaramillo/Colprensa
Diego Arias fue campeón de la Copa Colombia en 2025 con Atlético Nacional como entrenador - crédito David Jaramillo/Colprensa

La salida no se limitaría al plantel, se esperan cambios en el cuerpo técnico de Diego Arias y que la dirigencia ya trabajaba en la contratación de un entrenador con mayor recorrido internacional. El joven entrenador asumió públicamente la responsabilidad por la derrota en la final: “Lo intentamos cada día. Lo intentamos después de vivir momentos duros durante el semestre y al siguiente día volvimos a hacerlo con más ganas y mayor determinación”.

El técnico sostuvo además: “Nosotros hacemos todos los días lo mejor posible para acercarnos al éxito. Hacer las cosas bien no garantiza el éxito, pero sí lo acerca; hacerlas mal sí garantiza el fracaso”. También añadió: “Así como somos responsables cuando el equipo tiene buenas presentaciones, también lo somos cuando no se consiguen los resultados. Estamos ahí cuando hace sol y cuando llueve”.

Arias señaló que la principal autocrítica del semestre pasa por la competitividad en los partidos decisivos. “Hicimos una buena cantidad de puntos y terminamos primeros en la reclasificación, pero en la final no logramos ganar y ahí también nos hacemos responsables”, afirmó al mismo medio.

Temas Relacionados

Atlético NacionalLiga BetPlayDiego AriasEdwin CardonaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los interrogantes que mantiene Néstor Lorenzo antes del debut de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Gustavo Puerta, Santiago Arias y Willer Ditta son algunos de los jugadores que no eran titulares antes de la convocatoria, pero que ante Costa Rica y Jordania se abrieron un cupo en el once inicial

Los interrogantes que mantiene Néstor Lorenzo antes del debut de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Esta es la fecha en la que iniciará el segundo campeonato de la Liga BetPlay en 2026

Para el segundo semestre del fútbol colombiano volverán a jugarse 19 fechas y regresará el formato de cuadrangulares, en donde los finalistas provendrán de una fase de grupos

Esta es la fecha en la que iniciará el segundo campeonato de la Liga BetPlay en 2026

Portugal vs. Nigeria: hora y dónde ver el último amistoso de Cristiano Ronaldo previo a su debut en el Mundial 2026

Los lusos buscarán despedirse de su gente con una victoria previo al debut ante RD Congo

Portugal vs. Nigeria: hora y dónde ver el último amistoso de Cristiano Ronaldo previo a su debut en el Mundial 2026

Inauguración del Mundial FIFA 2026: hora y dónde ver en Colombia

El duelo inaugural se juega tras una ceremonia de 90 minutos en el estadio Azteca de Ciudad de México, con música en vivo y el estreno del show oficial del torneo en tres países sede

Inauguración del Mundial FIFA 2026: hora y dónde ver en Colombia

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del juego de la “Tricolor” que puede definir el título

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán en Asunción asegurar el título tras obtener el cupo al Mundial de Brasil 2027

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del juego de la “Tricolor” que puede definir el título
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro confirmó dos nuevas fechas de su gira de conciertos en Colombia: Cali y Bucaramanga, las elegidas

Ryan Castro confirmó dos nuevas fechas de su gira de conciertos en Colombia: Cali y Bucaramanga, las elegidas

Ricky Martin, Andrés Calamaro y Caifanes encabezan el cartel del Festival Cordillera 2026 en Bogotá: este es el cartel completo

Yina Calderón reaccionó al anuncio de matrimonio de Norma Nivia y Mateo Varela: “Les hice la vida imposible”

Ryan Castro paralizó el barrio Obrero de Cali: más de 10.000 seguidores se reunieron para ver al artista

Laura Tobón anunció que está embarazada de su segundo hijo: “No hay pánico ni miedo”

Deportes

Los interrogantes que mantiene Néstor Lorenzo antes del debut de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los interrogantes que mantiene Néstor Lorenzo antes del debut de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Esta es la fecha en la que iniciará el segundo campeonato de la Liga BetPlay en 2026

Portugal vs. Nigeria: hora y dónde ver el último amistoso de Cristiano Ronaldo previo a su debut en el Mundial 2026

Inauguración del Mundial FIFA 2026: hora y dónde ver en Colombia

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del juego de la “Tricolor” que puede definir el título