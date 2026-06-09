Este es el premio económico que se llevó Junior FC por ser bicampeón del fútbol colombiano

Junior llegó a 12 estrellas con el bicampeonato conseguido en el segundo semestre del 2025 y el primer bimestre del 2026 - crédito Junior FC

Junior de Barranquilla recibirá USD 500.000 por ganar el primer semestre de la Liga BetPlay I-2026, un premio entregado por la Conmebol a través de la Federación Colombiana de Fútbol que se suma a la clasificación directa del club a la Copa Libertadores 2027. El equipo dirigido por Alfredo Arias aseguró ese ingreso tras imponerse en la final ante Atlético Nacional y alcanzar su estrella número 12.

La cifra equivale a un poco más de 1.800 millones de pesos colombianos, mismo valor que el club barranquillero ya había recibido después de consagrarse en el torneo de clausura de 2025.

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El premio que recibirá Junior hace parte de una política de la Confederación Sudamericana de Fútbol vigente desde 2022 para fortalecer los torneos nacionales. De acuerdo con la página oficial de la Conmebol, “la Confederación Sudamericana de Fútbol destina anualmente USD 1.000.000 a cada Asociación Miembro, con el objetivo de aumentar la competitividad de los torneos locales y fortalecer a los clubes, según lo establecido por el Consejo de la CONMEBOL”.

Afiche de la Copa Conmebol Libertadores anunciando al Junior FC como club clasificado al torneo continental para el 2027 - crédito Junior FC

Además, por jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores se otorga 1.000.000 de dólares por partido jugado en condición de local, por lo que serán 3.000.000 al final de esa instancia, siempre y cuando no haya sanciones por cobrar de parte del Comité Disciplinario de la Conmebol. También, por cada victoria en 2026 se entregaban 340.000 dólares por mérito deportivo. Por lo que los premios económicos para el campeón de Colombia pueden aumentar a 13.000 millones de pesos colombianos.

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Así fue la final del Junior vs. Nacional, que le dio su decimosegunda estrella al Tiburón

Junior FC por cuarta vez en la historia levantó el título de Liga como visitante en el estadio Atanasio Girardot - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla se consagró campeón de la Liga BetPlay 2026-I tras perder 1-0 ante Atlético Nacional en Medellín, pero sostener la ventaja del partido de ida para imponerse 1-3 en el marcador global. El título le dio al equipo dirigido por Alfredo Arias su estrella número 12 y su segundo bicampeonato, después del que había logrado en 2018-II y 2019-I.

Junior había ganado 3-0 el primer partido y en el Atanasio Girardot soportó la presión de Nacional, que solo pudo descontar con un gol de Edwin Cardona a los 55 minutos. La oportunidad que pudo alterar el rumbo de la final llegó inmediatamente después del 1-0. Alfredo Morelos dispuso de un penal para Atlético Nacional, pero remató afuera.

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El partido terminó con tensión en el cierre. Juan Zapata y Jesús Rivas vieron la tarjeta roja a los 96 minutos, en un encuentro que también tuvo amonestaciones para Kevin Cataño, Juan David Ríos, Jhomier Guerrero, Guillermo Paiva y Marlos Moreno.

Así quedó el cuadro de campeones de Liga en el fútbol colombiano

Alfredo Arias logró el bicampeonato tras el fracaso con Deportivo Cali, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín en anteriores campeonatos - crédito David Jaramillo/Colprensa

Desde 1948 se realiza el campeonato profesional de primera división en Colombia, siendo suspendido solamente en 1989 por el asesinato del juez Álvaro Ortega, en medio de las finales de dicha edición, además de que en 2002 se pasó a los torneos semestrales para entregar dos campeones.

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Atlético Nacional: 18 estrellas. Millonarios: 16 estrellas. América de Cali: 15 estrellas. Junior de Barranquilla: 12 estrellas. Santa Fe: 10 estrellas. Deportivo Cali: 10 estrellas. Independiente Medellín: 6 estrellas. Once Caldas: 4 estrellas. Deportes Tolima: 3 estrellas. Atlético Bucaramanga: 1 estrella. Boyacá Chicó: 1 estrella. Unión Magdalena: 1 estrella. Cúcuta Deportivo: 1 estrella. Deportivo Pasto: 1 estrella. Deportes Quindío: 1 estrella.

Así quedó la tabla de los más veces campeones en Colombia

Atlético Nacional: 37 (18 Ligas, 2 Libertadores, 1 Recopa, 2 Merconortes, 2 Interamericanas, 8 Copas Colombia, 4 Superligas).

Millonarios: 22 (16 Ligas, 3 Copas Colombia, 2 Superligas, 1 Merconorte).

Independiente Santa Fe: 19 (10 Ligas, 1 Sudamericana, 1 Suruga Bank, 2 Copas Colombia, 5 Superligas).

América de Cali: 17 (15 Ligas, 1 Merconorte, 1 Torneo Primera B).

Junior FC: 16 (12 Ligas, 2 Copas Colombia, 2 Superligas).

Deportivo Cali: 12 (10 Ligas, 1 Copa Colombia, 1 Superliga).

Independiente Medellín: 9 (6 Ligas, 3 Copas Colombia).

Once Caldas: 5 (4 Ligas, 1 Libertadores).

Deportes Tolima: 5 (3 Ligas, 1 Copa Colombia, 1 Superliga).

Pasto, Quindío, Cúcuta, Magdalena, Boyacá Chicó, Pereira, Bucaramanga: 1 (1 Liga cada uno).