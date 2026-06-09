Atlético Nacional es el equipo que más prende televisores en Colombia: rating completo del fútbol colombiano

Atlético Nacional se ha consagrado 18 veces campeón d e la liga del fútbol profesional colombiano - crédito @NOTICIASDEVERDE/X

El medio digital Rating Colombia reveló que Atlético Nacional es el equipo con mayor sintonía en la televisión colombiana. Lo hizo a través de su cuenta de X en la tarde de este 9 de junio de 2026. El top tres lo complementa Millonarios, equipo de la ciudad de Bogotá, y América de Cali, equipo de la capital del Valle del Cauca. Esto coincide con el escalafón de los tres equipos con más títulos de liga en el fútbol profesional colombiano, que lidera Atlético Nacional con 18, le sigue Millonarios con 16 y América de Cali con 15.

Actualmente, Win Sports tiene los derechos de imagen del fútbol profesional colombiano. Su canal de Win+ y la plataforma de Win Play son en las únicas pantallas donde se puede ver de forma oficial.

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Esa es una de las cámaras con las cuales se transmite el fútbol profesional colombiano por televisión - crédito Henry Agudelo Cano / Colprensa

Los equipos con más rating en la historia de la televisión privada

Atlético Nacional Millonarios América de Cali Junior de Barranquilla Independiente Santa Fe Deportivo Cali Deportivo Independiente Medellín Deportes Tolima Once Caldas Cúcuta Deportivo

De los equipos tradicionales del fútbol colombiano resalta la ausencia de Deportes Quindío y Unión Magdalena, campeones del fútbol colombiano que, a pesar de que actualmente están en la segunda división, estuvieron muchos años en la liga colombiana.

Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali lideran el escalafón de los equipos con más rating de televisión del fútbol colombiano, según Rating Colombia - crédito @ratingcolombia/X

De acuerdo con la plataforma de medición, el partido del fútbol profesional más visto históricamente en la televisión abierta nacional fue la final del Torneo Apertura 2014, disputada entre Atlético Nacional y Junior. Este encuentro, transmitido por el Canal RCN, registró un récord absoluto de sintonía en televisión nacional con 16.2 puntos de rating.

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Sin embargo, en el ámbito de la televisión cerrada y canales premium, el récord histórico lo ostenta el partido América de Cali vs. Atlético Nacional. Este clásico de la Liga Betplay marcó un hito de audiencia para un canal pago colombiano, alcanzando 3.8 puntos de rating en Win Sports+.

Win Sports tiene los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano - crédito Millonarios FC

¿Cómo se mide el rating de televisión?

De acuerdo con la Universidad de Quilmes en su sitio web, el rating de televisión se mide a través de dispositivos electrónicos llamados audímetros o people meters, instalados por empresas especializadas (como Kantar Ibope Media o Nielsen) en una muestra representativa de hogares. Estos aparatos registran qué canal se está viendo, a qué hora y quiénes están presentes en la habitación. El proceso de medición es el siguiente:

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Selección de la muestra: la empresa encuestadora elige un grupo de hogares que sea un reflejo estadístico de la población total (considerando variables como nivel socioeconómico, tamaño de la familia y ubicación). Registro de datos: El people meter está conectado a la televisión y registra el minuto a minuto de la señal que se reproduce. Cuenta con un control remoto especial donde cada miembro de la familia tiene asignado un botón, indicando exactamente quién está viendo la pantalla. Transmisión y procesamiento: Los datos se envían diariamente (e incluso en tiempo real) a la central de la empresa de medición, donde se procesan para generar los reportes de audiencia que se entregan a los canales de televisión y anunciantes.

Conceptos clave en la medición

Punto de rating: Es el porcentaje del total de la audiencia potencial (o población total) que está sintonizando un programa específico. Por ejemplo, en una población de un millón de personas, 1 punto de rating equivale al 1% de esa audiencia (es decir, 10.000 personas).

Share (Cuota de pantalla): Es el porcentaje de televisores que están encendidos en un momento dado y sintonizan un canal específico, dejando de lado los televisores apagados.

Para la medición de Rating Colombia, se tuvo en cuenta la cantidad de participación de cada equipo en los partidos que más alto índice de rating generaron.

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