Cortes de agua en Bogotá, hoy martes

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

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El suministro de agua será suspendido temporalmente en diversas zonas de la ciudad, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de obras provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este martes 4 de agosto.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Usaquén.Barrios: Estrella del Norte, Las Orquídeas.Lugar: De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 151 a la Calle 164.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: Alfonso López, Berlín, La Catedral, Palenque, Pastrana, Pastranita, San Patricio, Tocarema.Lugar: De la Avenida 1 de Mayo (Transversal 78H) a la Carrera 78, entre la Calle 41 Sur a la Avenida Calle 43 SurDe la Avenida 1 de Mayo (Transversal 78H Bis, Transversal 78J, Transversal 78L) a la Carrera 78, entre la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 54 SurDe la Avenida 1 de Mayo (Transversal 78H) a la Transversal 78H Bis A, entre la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 45 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

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Localidad: Kennedy.Barrios: Argelia II, Bosa, Carmelo Sur, Casa Blanca Sur, Class, Class Roma, El Carmelo, El Class, El Danubio Azul, La Paz Kennedy, Portal de Cali, Sinaí.Lugar: De la Avenida Carrera 80 a la Carrera 82G Bis, entre la Calle 54 Sur a la Calle 58A Sur De la Carrera 82A Bis a la Avenida Carrera 86, entre la Calle 54 Sur a la Calle 60 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Engativá.Barrios: Villa Gladys, Marandú, Sabanas del Dorado, Engativá.Lugar: De la Calle 63 a la Calle 70, entre la Carrera 111C a la Carrera 125.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

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Localidad: San Cristóbal.Barrios: Quinta Ramos, Sosiego.Lugar: De la Calle 17 Sur a la Calle 11 Sur, entre la Carrera 6 a la Carrera 10.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Ejido, Industrial Centenario, Gorgonzola.Lugar: De la Avenida Carrera 36 a la Avenida Carrera 50, entre la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 20.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Rafael Uribe Uribe.Barrios: Pradera II, Santa Lucia.Lugar: De la Diagonal 49A Bis B Sur a Diagonal 46 Sur, entre la Avenida Carrera 14 a la Transversal 13J.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

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Localidad: Ciudad Bolivar.Barrios: Naciones Unidas.Lugar: De la Calle 71 Sur a la Calle 78 Bis A Sur, entre la Transversal 18J a la Carrera 20.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Tejar.Lugar: De la Avenida Carrera 68 a la Carrera 52C, entre la Calle 37 Sur a la Avenida Calle 26 Sur.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Chapinero, Santafé, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Usaquén y Chapinero.Barrios: Baja Presión: Granada, María Cristina, La Salle, Chapinero Central, Marly, Cataluña, Sucre, Parque Nacional, Sagrado Corazón, La Merced, Samper, La Perseverancia, San Martín, San Diego y La MacarenaSin Servicio: Parque Nacional, El Paraíso, Ingemar, Siberia Urbano II, Siberia Central, Siberia Urbano Iii, Siberia Rural, Siberia II, Ingemar Oriental I, Siberia Urbano Y Siberia.Chapinero Central, Chapinero Occidental, Marly, Quesada, Palermo, Sucre, Santa Teresita, La Magdalena, Sagrado Corazón, Teusaquillo, Armenia, Estrella, La Soledad, Las Américas, Florida, Santa Fe, Samper Mendoza, Usatama, Colseguros, El Listón, Paloquemao, Voto Nacional, La Sabana, Ricaurte, La Pepita, La Estanzuela, Eduardo Santos, El Vergel, El Progreso, San Antonio, Restrepo, Restrepo Occidental, Olaya, San José Sur, Gustavo Restrepo, Granjas San Pablo y San José Sur.Usaquén, Santa Ana, Escuela de Caballería I, Sosiego, Páramo Urbano IV, Escuela de Caballería II, Seminario, Chicó Norte II Sector, Chicó Norte, El Chicó, La Cabrera, El Retiro, El Nogal, Espartillal, Porciúncula, Quinta Camacho, Chapinero Norte y Chapinero Central.Lugar: De la Calle 68 a la Avenida Calle 26, entre la Avenida Carrera 14 (Avenida Caracas a la Carrera 3De la Calle 60Bis a la Calle 33, entre la Carrera 3 a la Carrera 8 Este.De la Avenida Calle 63 a la Diagonal 45 Sur, entre la Avenida Carrera 30 a la Carrera 13De la Calle 123ª a la Calle 60, entre la Avenida Carrera 14 (Avenida Caracas) a la Carrera 2.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

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Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.