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Max Verstappen se va en contra de Juan Pablo Montoya durante el GP de Canadá en la Fórmula 1: “Dice tantas tonterías”

El piloto de RedBull Racing ha contemplado incluso tomar un año sábatico por las recientes modificaciones en el reglamento, que le ha restado protagonismo a él y su monoplaza

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Max Verstappen por cuatro años consecutivos del campeonato de Fórmula 1 entre 2021 y 2024 - crédito Mathieu Belanger/REUTERS
Max Verstappen por cuatro años consecutivos del campeonato de Fórmula 1 entre 2021 y 2024 - crédito Mathieu Belanger/REUTERS

Max Verstappen respondió con dureza a Juan Pablo Montoya después de que el ex piloto colombiano pidiera una suspensión en la Fórmula 1 por sus críticas al reglamento de 2026, un cruce que expone la tensión que provocaron los cambios técnicos de la categoría y el rechazo público del neerlandés a la mayor carga eléctrica de los futuros autos.

Montoya incluso planteó una sanción concreta: sumar siete u ocho puntos a la superlicencia de Verstappen para dejarlo al borde de una fecha de suspensión. Lo dijo durante una participación en el pódcast Chequered Flag de la BBC tras el Gran Premio de Miami.

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La respuesta de Verstappen llegó en una entrevista con De Telegraaf. “No sé cuál es su problema. Tampoco me importa mucho alguien que habla tantas tonterías”, dijo el piloto de Red Bull Racing. El campeón neerlandés también cuestionó que Montoya tenga espacio en el entorno de la categoría: “Simplemente no entiendo por qué a tipos así les paga la dirección de Formula 1, ya que a veces trabaja para ellos”.

Montoya pidió una sanción por las críticas de Verstappen al reglamento de 2026

Juan Pablo Montoya sigue el día a día de la Fórmula 1, debido a que acompaña a su hijo que corre en la Fórmula 2 - crédito Marco Bello/REUTERS
Juan Pablo Montoya sigue el día a día de la Fórmula 1, debido a que acompaña a su hijo que corre en la Fórmula 2 - crédito Marco Bello/REUTERS

La crítica de Montoya partió del tono con el que Verstappen se refirió a las nuevas reglas. Según Motorsport, el colombiano sostuvo que un piloto puede discrepar con los cambios técnicos, pero no desacreditar de ese modo al deporte en el que compite.

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“Hay que respetar el deporte. Para mí, lo que estaban haciendo los pilotos… me parece bien que no te gusten las regulaciones, pero la forma en que hablabas de aquello de lo que vives y de tu propio deporte, deberías ser… debería haber consecuencias por eso”, dijo Montoya en Chequered Flag. Cuando le preguntaron cuál debía ser esa consecuencia, respondió: “Suspenderlo”.

El expiloto colombiano desarrolló luego esa idea con una penalización sobre la licencia. “Sí, añádele siete puntos a la licencia, ocho puntos a la licencia… Hagas lo que hagas después, vas a quedar suspendido. Y te garantizo que todo el mensaje sería diferente. No estoy diciendo ‘no seas franco’, pero no vengas y llames a un coche de F1 un Mario Kart”, afirmó el histórico piloto colombiano.

Verstappen interpretó los dichos del colombiano como una búsqueda de visibilidad. “Seguro que no quieres a alguien así en el paddock que suelta tanta basura, ¿verdad? Creo que es un caso de: ‘Digo algo diferente de todos los demás, así que soy relevante’”, dijo a De Telegraaf.

Juan Pablo Montoya compartió sus reflexiones sobre la pretemporada de la Fórmula 1 2026 en Bahréin - crédito @jpmonty2/Instagram y Hamad I Mohammed/REUTERS
Juan Pablo Montoya compartió sus reflexiones sobre la pretemporada de la Fórmula 1 2026 en Bahréin - crédito @jpmonty2/Instagram y Hamad I Mohammed/REUTERS

También restó impacto personal a la controversia. “No me molesta tanto; es su problema. Vivo mi vida y no dejaré que eso me influya”.

El neerlandés cerró su respuesta a Montoya con una referencia más amplia a cómo administra sus relaciones en el paddock. “Sí, a veces me resulta fácil leer a la gente. Y alguien te transmite una sensación determinada, buena o mala. he terminado con alguien, realmente he terminado con esa persona. Si alguien no hace más que soltar tonterías y tiene motivos negativos, lo veo enseguida”.

Estas declaraciones se produjeron en un momento en que Verstappen confirmó que seguirá en la Fórmula 1 y descartó tomarse un año sabático, aunque persisten dudas sobre su futuro a largo plazo con Red Bull.

Así va Max Verstappen en la temporada 2026 de la Fórmula 1

Max Verstappen perdió protagonismo en una temporada dominada por Mercedes Benz y los autos de McLaren - crédito Jennifer Gauthier/REUTERS
Max Verstappen perdió protagonismo en una temporada dominada por Mercedes Benz y los autos de McLaren - crédito Jennifer Gauthier/REUTERS
  1. Kimi Antonelli (Italia - Mercedes Benz): 106 puntos.
  2. George Rusell (Gran Bretaña - Mercedes Benz): 88 puntos.
  3. Charles Leclerc (Ferrari - Francia): 63 puntos.
  4. Lando Norris (McLaren - Gran Bretaña): 58 puntos.
  5. Lewis Hamilton (Ferrari - Gran Bretaña): 54 puntos.
  6. Oscar Piastri (McLaren - Australia): 48 puntos.
  7. Max Verstappen (RedBull Racing - Países Bajos): 28 puntos.
  8. Oliver Bearman (Haas Team - Gran Bretaña): 17 puntos.

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