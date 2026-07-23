El chef Jorge Rausch se sumó a iniciativa que busca demostrar cómo con la alimentación se pueden prevenir enfermedades y mejorar la recuperación

La alimentación ha dejado de verse únicamente como un hábito cotidiano para convertirse en una herramienta clave dentro de la prevención y el tratamiento de diferentes enfermedades.
Con ese propósito, el chef colombiano Jorge Rausch decidió participar en una iniciativa que busca acercar la nutrición clínica a los hogares a través de recetas sencillas, demostrando que comer saludable también puede ser una experiencia agradable y adaptada a las necesidades de cada paciente.
La propuesta surge a partir de una realidad frecuente en quienes enfrentan enfermedades crónicas o tratamientos prolongados: muchas personas terminan percibiendo la dieta como una nueva restricción impuesta por su condición médica, lo que afecta tanto su adherencia a los tratamientos como su estado nutricional.
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Frente a ese panorama, la campaña “Cuidarte sabe bien” apuesta por transformar esa percepción mediante preparaciones diseñadas para responder a necesidades específicas sin sacrificar el sabor.
La importancia de mantener una alimentación equilibrada cuenta con respaldo científico, pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir al menos 400 gramos, o cinco porciones, de frutas y verduras al día, ya que este hábito disminuye significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles.
El organismo también sostiene que una dieta saludable, acompañada de actividad física, puede prevenir hasta el 80% de las enfermedades cardiovasculares y fortalecer el sistema inmunológico frente a infecciones respiratorias.
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A ello se suma la evidencia presentada por el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, que señala que hasta el 40% de algunos tipos de tumores podrían prevenirse mediante una alimentación adecuada y sostenida en el tiempo, reforzando la idea de que los hábitos alimenticios tienen un impacto directo sobre la salud y la calidad de vida.
En ese contexto, la organización promotora de la iniciativa decidió reunir el conocimiento médico con la experiencia culinaria de Jorge Rausch para desarrollar un recetario que incluye más de veinte preparaciones elaboradas con productos de la canasta familiar y pensadas para personas con diferentes condiciones de salud.
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Según explicaron los involucrados en el proyecto, la idea es que tanto pacientes como cuidadores encuentren alternativas prácticas para preparar alimentos acordes con las recomendaciones médicas, sin que ello represente una experiencia monótona o difícil de sostener en el tiempo.
Por esa razón, el recetario diseñado por Jorfe Rausch responde a diferentes patologías y necesidades nutricionales específicas, asegurando con él que la cocina también puede convertirse en una herramienta para mejorar el bienestar emocional de quienes enfrentan enfermedades.
“La cocina tiene el poder de conectar emociones y sanar. En esta alianza no solo buscamos enseñar recetas, sino devolverle al paciente el placer de comer, adaptándonos a sus condiciones médicas. Queremos demostrar que cuidarse también puede saber bien y que la gastronomía es un vehículo poderoso”, afirmó el reconocido chef colombiano.
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