Guia definitiva para ver en Colombia los partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

A menos de un mes para la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, ya están definidos los canales y cableoperadores que llevarán a los colombianos las emociones de los partidos. Los dos canales de televisión abierta más importantes del país tendrán 35 partidos, incluyendo todos los de la selección Colombia.
El canal licenciatarío para Colombia que tendrá los 104 partidos de la Copa del Mundo será DSports, por lo que los que deseen tenerlos tendrán que contratar los servicios de DirecTV o adquirir la membresía de DGO, señal por streaming de la empresa.
Para Colombia, ESPN a través del paquete premium de Disney + transmitirá 30 partidos, incluidos los tres partidos de la selección Colombia en la fase de grupos. Mientras que Win Sports transmitirá 25 duelos, ninguno de estos serán los que juegue la Tricolor
Jueves, 11 de junio 2026
- 2:00 p. m.: México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México (DSports - Gol Caracol - RCN Fútbol y Disney +)
- 9:00 p. m.: Corea del Sur vs. República Checa – Grupo A - Estadio Guadalajara (DSports - Win Sports)
Viernes, 12 de junio 2026
- 2:00 p. m.: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina – Grupo B - Toronto Stadium (DSports - Win Sports - Disney +)
- 8:00 p. m.: Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - Los Angeles Stadium (DSports - Gol Caracol - RCN Fútbol y Disney +)
Sábado, 13 de junio 2026
- 2:00 p. m.: Qatar vs. Suiza – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium (DSports - Win Sports)
- 5:00 p. m.: Brasil vs. Marruecos – Grupo C - Nueva York/Nueva Jersey Stadium (DSports - Gol Caracol - RCN Fútbol y Disney +)
- 8:00 p. m.: Haití vs. Escocia – Grupo C - Boston Stadium (DSports)
- 11:00 p. m.: Australia vs. Turquía – Grupo D - BC Place Vancouver (DSports)
Domingo, 14 de junio 2026
- 12:00 p. m.: Alemania vs. Curazao – Grupo E - Houston Stadium (DSports)
- 2:00 p. m.: Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Dallas Stadium (DSports - Gol Caracol - RCN Fútbol - Disney +)
- 6:00 p. m.: Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Philadelphia Stadium (DSports - Win Sports - Disney +)
- 9:00 p. m.: Suecia vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey (DSports)
Lunes, 15 de junio 2026
- 11:00 a. m.: España vs. Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium (DSports - Gol Caracol - RCN Fútbol y Disney +)
- 2:00 p. m.: Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Seattle Stadium (DSports)
- 5:00 p. m.: Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H - Miami Stadium (DSports - Win Sports - Disney +)
- 8:00 p. m.: Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Los Angeles Stadium (DSports)
Martes, 16 de junio 2026
- 2:00 p. m.: Francia vs. Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium (DSports)
- 5:00 p. m.: Irak vs. Noruega – Grupo I - Boston Stadium (DSports - Win Sports)
- 8:00 p. m.: Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium (DSports - Gol Caracol - RCN Fútbol y Disney +)
- 11:00 p. m.: Austria vs. Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium (DSports)
Miércoles, 17 de junio 2026
- 12:00 p. m.: Portugal vs. República Democrática del Congo – Grupo K - Houston Stadium (DSports)
- 3:00 p. m.: Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Dallas Stadium (DSports - Win Sports)
- 6:00 p. m.: Ghana vs. Panamá – Grupo L - Toronto Stadium (DSports)
- 9:00 p. m.: Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México (DSports - Gol Caracol - RCN Fútbol y Disney +)
Jueves, 18 de junio 2026
- 11:00 a. m.: República Checa vs. Sudáfrica – Grupo A - Atlanta Stadium (DSports)
- 2:00 p. m.: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina – Grupo B - Los Angeles Stadium (DSports - Gol Caracol - RCN Fútbol y Disney +)
- 5:00 p. m.: Canadá vs. Qatar – Grupo B - BC Place Vancouver (DSports)
- 8:00 p. m.: México vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Guadalajara (DSports - Win Sports)
Viernes, 19 de junio 2026
- 2:00 p. m.: Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle Stadium (DSports)
- 5:00 p. m.: Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium (DSports - Gol Caracol - RCN Fútbol)
- 7:30 p. m.: Brasil vs. Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium (DSports)
- 10:00 p. m: Turquía vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium (DSports - Win Sports)
Sábado, 20 de junio 2026
- 12:00 p. m.: Países Bajos vs. Suecia – Grupo F - Houston Stadium (DSports - Win Sports)
- 3:00 p. m.: Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium (DSports - Gol Caracol - RCN Fútbol y Disney +)
- 7:00 p. m.: Ecuador vs. Curazao – Grupo E - Kansas City Stadium (DSports - Win Sports - Disney +)
- 11:00 p. m.: Túnez vs. Japón – Grupo F - Estadio Monterrey (DSports)
Domingo, 21 de junio 2026
- 11:00 a. m.: España vs. Arabia Saudita – Grupo H - Atlanta Stadium (DSports - Win Sports - Disney +)
- 2:00 p. m.: Bélgica vs. Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium (DSports - Gol Caracol - RCN Fútbol y Disney +)
- 5:00 p. m.: Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium (DSports)
- 8:00 p. m.: Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G - BC Place Vancouver (DSports)
Lunes, 22 de junio 2026
- 12:00 p. m.: Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium (DSports - Gol Caracol - RCN Fútbol y Disney +)
- 4:00 p. m.: Francia vs. Irak – Grupo I - Philadelphia Stadium (DSports)
- 7:00 p. m.: Noruega vs. Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium (DSports - Win Sports)
- 10:00 p. m.: Jordania vs. Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium (DSports)
Martes, 23 de junio 2026
- 12:00 p. m.: Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium (DSports - Win Sports)
- 3:00 p. m.: Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Boston Stadium (DSports)
- 6:00 p. m.: Panamá vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium (DSports)
- 9:00 p. m.: Colombia vs. República Democrática del Congo – Grupo K - Estadio Guadalajara (DSports - Gol Caracol - RCN Fútbol y Disney +)
Miércoles, 24 de junio 2026
- 2:00 p. m.: Suiza vs. Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver (DSports)
- 2:00 p. m.: Bosnia y Herzegovina vs. Qatar – Grupo B - Seattle Stadium (DSports)
- 5:00 p. m.: Escocia vs. Brasil – Grupo C - Miami Stadium (DSports - Gol Caracol - RCN Fútbol y Disney +)
- 5:00 p. m.: Marruecos vs. Haití – Grupo C - Atlanta Stadium (DSports)
- 8:00 p. m.: República Checa vs. México – Grupo A - Estadio Ciudad de México (DSports - Win Sports)
- 8:00 p. m.: Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Monterrey (DSports)
Jueves, 25 de junio 2026
- 3:00 p. m.: Ecuador vs. Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium (DSports - Gol Caracol - RCN Fútbol y Disney +)
- 3:00 p. m.: Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E- Philadelphia Stadium (DSports)
- 6:00 p. m.: Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Kansas City Stadium (DSports - Win Sports)
- 6:00 p. m.: Japón vs. Suecia – Grupo F - Dallas Stadium (DSports)
- 9:00 p. m.: Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D (EE.UU. #3) - Los Angeles Stadium (DSports)
- 9:00 p. m.: Paraguay vs. Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium (DSports)
Viernes, 26 de junio 2026
- 2:00 p. m.: Noruega vs. Francia – Grupo I - Boston Stadium (DSports - Win Sports)
- 2:00 p. m.: Senegal vs. Irak – Grupo I - Toronto Stadium (DSports)
- 7:00 p. m.: Uruguay vs. España – Grupo H - Estadio Guadalajara (DSports - Gol Caracol - RCN Fútbol y Disney +)
- 7:00 p. m.: Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - Houston Stadium (DSports)
- 10:00 p. m.: Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - BC Place Vancouver (DSports)
- 10:00 p. m.: Egipto vs. Irán – Grupo G - Seattle Stadium (DSports)
Sábado, 27 de junio 2026
- 4:00 p. m.: Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium (DSports)
- 4:00 p. m.: Croacia vs. Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium (DSports)
- 6:30 p. m.: Colombia vs. Portugal – Grupo K - Miami Stadium (DSports - Gol Caracol - RCN Fútbol y Disney +)
- 6:30 p. m.: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium (DSports)
- 9:00 p. m.: Jordania vs. Argentina – Grupo J - Dallas Stadium (DSports - Win Sports - Disney +)
- 9:00 p. m.: Argelia vs. Austria – Grupo J - Kansas Stadium (DSports)
