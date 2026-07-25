Daniel Briceño afirmó que la Procuraduría “permitió que Petro se feriara el presupuesto” tras memorando de vigilancia sobre contratos

Briceño cuestionó la instrucción emitida por la Procuraduría para reforzar la vigilancia de la contratación estatal en los días previos al final del mandato de Gustavo Petro, señalando que la medida llega tarde y resulta insuficiente - crédito Colprensa

El senador Daniel Briceño cuestionó públicamente al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, tras la emisión del memorando que instruye a los procuradores regionales, provinciales y distritales a “fortalecer la vigilancia preventiva de la gestión contractual de las entidades desconcentradas del nivel nacional”.

Es decir, un monitoreo de la contratación pública ejercida desde el Gobierno Petro, a días del cierre de su periodo presidencial.

Briceño aseguró, inconforme con el memorando, que su intención no frenaría la firma de contratos y que, además, la reacción de la Procuraduría debió llegar antes.

Incluso, de manera directa, dijo que el actuar del procurador Eljach propició las firmas de otros contratos a través de decretos y resoluciones, que habrían afectado el Presupuesto de la Nación.

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Briceño le envió ácido mensaje al procurador Gregorio Eljach - crédito @Danielbricen/X

Briceño escribió: “El Procurador Eljach siempre llega tarde a todo. Permitió que Petro se feriara el presupuesto antes de irse y ahora sale con pendejaditas y pañitos de agua tibia (sic)”.

Los detalles del memorando

El documento del Ministerio Público, fechado el 24 de julio de 2026 y firmado por el viceprocurador, Julián Fernández, ordena a los funcionarios de la Procuraduría a vigilar la gestión contractual de las entidades nacionales durante el proceso de transición administrativa que concluirá el 7 de agosto de 2026 con la llegada de la nueva administración.

El objetivo es garantizar que la contratación se ajuste “a los principios constitucionales y legales, y proteger el patrimonio público”.

Memorando de la Procuraduría sobre la contratación pública - crédito Procuraduría

El memorando imparte instrucciones como la verificación del cumplimiento de los principios de la actividad contractual, la revisión de la inclusión de contratos en los planes anuales de adquisiciones y el control sobre los procedimientos en entidades con régimen especial de contratación.

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Otra de las instrucciones es “examinar que la necesidad a contratar se encuentre en los planes anuales de adquisiciones de las entidades vigiladas”, y que se verifique “el régimen de contratación y la delegación para contratar dada por el representante legal de la entidad a nivel nacional”.

El memorando indicó que los informes sobre las vigilancias preventivas iniciadas en este periodo de monitoreo deberán remitirse a la Viceprocuraduría antes del 18 de agosto, detallando hallazgos, cuantías y posibles incidencias disciplinarias.

Estos fueron las disposiciones para vigilar la contratación pública - crédito Procuraduría

Daniel Briceño dijo que pagará sus propios tiquetes para ir a la posesión de Abelardo de la Espriella en guarnición militar en el Cauca

El senador Daniel Briceño también afirmó que los gastos de traslado y estadía de los congresistas que asistan a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella en el Cauca no deberían salir de fondos públicos.

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Horas antes de su crítica al procurador, el legislador anunció que cubrirá personalmente el valor de sus tiquetes y convocó a sus colegas a asumir el mismo compromiso.

“Los colombianos no deben pagar el traslado y gastos de los congresistas que nos traslademos al Cauca para la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. Personalmente cubriré todos los costos e invito a todos los congresistas a que hagan lo mismo”, escribió.

Briceño hizo un llamado para que todos los congresistas paguen sus propios tiquetes - crédito @Danielbricen/X

El senador sostuvo, en una entrevista en el programa Piso 8 FM del periodista y humorista Jhovanoty, que si los congresistas deciden asistir a la ceremonia, deben asumir los costos con recursos propios y no esperar el reembolso por parte del Congreso o la Presidencia.

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“¿Qué están esperando todos los congresistas? Pues que les paguen los tiquetes desde el Congreso, desde la Presidencia. Pero, yo sí voy a hacerle un llamado a todos los congresistas a que si estamos votando a favor de esto, que nos metamos la mano al dril, literalmente, y que no esperemos que sea el Congreso, Cámara y Senado los que nos paguen a nosotros”.

Briceño agregó que busca dar ejemplo con su decisión y reiteró que no recibirá ningún reembolso por parte del Estado. “Yo lo voy a decir públicamente y como yo predico con el ejemplo, yo no voy a recibir nada, yo voy a pagar. Es más, los voy a comprar hoy”, concluyó.

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