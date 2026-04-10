Nueva pelea entre las barras bravas del fútbol colombiano: hinchas del Deportivo Pereira y Once Caldas se enfrentaron en las tribunas

El episodio de violencia se produjo mientras ambas barras compartían la misma tribuna, obligando a la suspensión temporal del partido en Yopal - crédito @MasQue11st/X

La violencia vuelve a hacer de las suyas en la Liga BetPlay, cuando se acerca la recta final. Esta vez el escenario fue el estadio Santiago de las Atalayas de Yopal, donde se disputó el clásico del Eje Cafetero entre Deportivo Pereira y Once Caldas, por la fecha 16 de la Liga BetPlay.

El partido se encontraba sin goles en ese punto y se acababa de producir la expulsión de Juan Castañeda, defensor de Once Caldas, por cortar una ocasión manifiesta de gol en el minuto 90. Esta expulsión dejó a los visitantes con un jugador menos y generó un tiro libre peligroso al cuadro Matecaña.

Sin embargo, la situación cambió radicalmente en ese punto, pues se produjo un enfrentamiento entre las barras de ambos equipos, hecho que fue captado por la transmisión de Win Sports.

Según se reportó en el canal deportivo, las hinchadas fueron ubicadas en la misma tribuna, siendo separadas por unas vallas, lo que facilitó el inicio de la reyerta en un momento en que ambos equipos buscaban la victoria, por distintos motivos: Pereira, para alejarse de los puestos bajos del descenso, y Once Caldas para afianzarse en el grupo de los ocho clasificados.

En vista de los hechos de violencia, el árbitro Alejandro Moncada, de Antioquia, ordenó la suspensión inmediata del partido, mientras que la Policía controlaba la situación y evacuaba las tribunas. Acto seguido, dio instrucciones a los jugadores para que no se retiraran del escenario deportivo, pidiéndoles tiempo para evacuar las tribunas antes de reanudar el compromiso.

Debido a la pelea entre las barras bravas de ambos clubes, las autoridades ordenaron la evacuación completa de las tribunas para el cierre del compromiso - crédito @AlejoSoche/X

Los jugadores del Pereira se fueron al vestuario, mientras que los del Blanco Blanco se quedaron en el terreno de juego, a la espera de que Moncada decidiera reanudar el partido o no.

Pese a que la Policía reportó que las garantías para reanudar el partido estaban dadas y la intención del central era jugar los tres minutos finales, el juego no se reanudó de inmediato debido a desacuerdos entre los jugadores de ambos equipos, pues mientras Pereira estaba de acuerdo con retomar, Once Caldas no, denunciando que hubo personas heridas en la pelea, sumado a lo caldeado del ambiente y la iluminación del estadio que no permitiría jugar en la noche.

Los desacuerdos entre los jugadores de ambos equipos demoraron la reanudación del partido cerca de 30 minutos - crédito captura de pantalla Win Sports

Otra situación de conflicto incluyó a Walmer Pacheco, capitán del cuadro Matecaña, pues los jugadores del cuadro Albo fueron a increparlo acusándolo de sumarse a la reyerta en las tribunas. No obstante, la transmisión de Win Sports aclaró que el futbolista intentaba proteger a los familiares que le acompañaban y observaban el partido desde la tribuna.

Pese a las reiteradas protestas de los jugadores de Once Caldas (sumado a que el preparador de arqueros Edigson “Prono” Velasquez invadió el campo de juego y demoró todavía más la reanudación), Moncada ordenó la reanudación del partido mientras efectivos de la Policía fueron ubicados alrededor de los bancos de suplentes. Los tres minutos finales se jugaron sin más novedades salvo por una chance de Jordi Monroy para el Pereira que pudo haberles dado la victoria.

Empate con sabor a poco

El duelo entre Deportivo Pereira y Once Caldas dejó como saldo un empate sin goles que no benefició a ninguno de los dos.

Durante los primeros minutos, el cuadro local tomó la iniciativa y generó varias aproximaciones peligrosas, pero debido a la falta de precisión y las intervenciones del arquero Joan Parra, no pasaron a mayores.

El segundo tiempo mantuvo el nivel de intensidad esperable en un clásico. Pereira volvió a acercarse al gol poco después de la reanudación, aunque de nuevo Parra impidió la apertura del marcador. La presión se sostenía en ambas áreas, mientras la defensa visitante resistía los avances del cuadro local.

Ahora el Once, que desperdició la oportunidad de acercarse en la lucha por el punto invisible, recibirá al Internacional de Bogotá el próximo lunes 13 de abril. Por su parte, Pereira visitará al Deportes Tolima el sábado 18 de abril.