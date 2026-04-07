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Este es el avión en el que se transportará la selección Colombia al Mundial 2026

Este avión especialmente identificado con la frase: “Aerolínea oficial de las selecciones Colombia”, marca el inicio del viaje del equipo nacional hacia el torneo internacional

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La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF
La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF

La aerolínea Avianca y la Federación Colombiana de Fútbol presentaron este 7 de abril de 2026 la aeronave dedicada que trasladará a la Selección Colombia rumbo a la copa del mundo. El acto de presentación contó con la participación de representantes de ambas entidades.

Este avión especialmente identificado con la frase: “Aerolínea oficial de las selecciones Colombia”, marca el inicio del viaje del equipo nacional hacia el torneo internacional.

La iniciativa fue revelada por ambas organizaciones el mismo día del evento, reafirmando el apoyo logístico y simbólico para la Tricolor en la recta final hacia la competencia mundialista.

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Un vistazo exclusivo a la presentación del avión de Avianca, la aerolínea oficial que transportará a la Selección Colombia. Con un diseño especial y los colores de la bandera, esta aeronave lleva los sueños de todo un país - crédito FCF

La ministra de Deporte, Patricia Duque, participó en el lanzamiento de la nueva alianza entre Avianca y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que busca fortalecer la conectividad aérea para el Mundial 2026. El convenio, presentado este martes, apunta a facilitar el acceso de los colombianos a los partidos y actividades relacionadas con la selección durante la próxima Copa del Mundo.

La vicepresidenta de comunicaciones de Avianca, Carolina Cortés, detalló la oferta para las personas que viajen a la cita orbital: “De los dieciséis destinos, de las dieciséis sedes donde se va a jugar, diez las opera directamente Avianca y los otros seis los operamos a través de aliados”, explicó.

Esta organización, según la directiva, implica que la mayoría de las sedes están cubiertas por la propia Avianca, mientras que el resto depende de la cooperación con otras empresas del sector.

Presentación oficial del avión de la selección Colombia para el Mundial 2026 - crédito @MinDeporteCol/X
Presentación oficial del avión de la selección Colombia para el Mundial 2026 - crédito @MinDeporteCol/X

A propósito de estas alianzas, Cortés destacó la estrategia comercial de la aerolínea al indicar: “Tenemos alianzas comerciales, que tenemos códigos compartidos con otras aerolíneas”. Esto permite a los aficionados de la selección colombiana y de otros equipos acceder a todos los estadios participantes desde distintos puntos de Colombia.

La ejecutiva enfatizó la invitación a los consumidores locales: “Todo aquel que quiera llegar a ver un partido de la sele o de otras selecciones, pues lo va a poder hacer directamente desde Colombia y ojalá sea con nosotros”, reforzando el foco en facilitar la conectividad y la preferencia por la empresa.

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