Son más de 10 los jugadores que pretende nacionalizar la República Democrática del Congo para la Copa Mundial de la FIFA 2026: estos son los nombres

Dilane Bakwa es uno de los jugadores que la Federación de la República Democrática del Congo busca reclutar para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Chris Radburn/REUTERS

La República Democrática del Congo prepara una estrategia inédita para el Mundial de 2026: la Federación Congoleña de Fútbol ha iniciado gestiones para nacionalizar a 10 futbolistas que actualmente militan en clubes europeos y que no tienen cabida en sus selecciones nacionales.

Con menos de setenta días para el inicio del torneo, la selección africana, recientemente clasificada en el repechaje tras vencer a Jamaica por 1-0, busca reforzarse de cara a enfrentar a Colombia, Portugal y Uzbekistán en el grupo K.

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Este movimiento no tiene precedentes recientes para la República Democrática del Congo, que regresa a una Copa del Mundo tras 52 años de ausencia. El próximo partido mundialista será el segundo de la historia para el país, que en 1974 participó bajo el nombre de Zaire. La Federación ha concentrado sus esfuerzos en captar talento no convocado por sus países de origen, especialmente de ligas europeas, para reforzar su plantel con miras a competir a un nivel superior en la cita mundialista.

Cedric Bakambu y Chancel Mbemba son algunos de los jugadores importantes en clubes de Europa que permanecen en su país celebrando la clasificación al Mundial 2026 - crédito Federación Congoleña de Fútbol

Entre los nombres que encabezan la lista de potenciales convocados aparecen jugadores con experiencia en clubes de primer nivel internacional. Figuras como Yoane Wissa, Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Cédric Bakambu y Axel Tuanzebe se mencionan como piezas clave que podrían aportar tanto solidez defensiva como capacidad ofensiva a la selección.

Sin embargo, la apuesta va más allá de estos nombres. La Federación ha identificado a una decena de futbolistas elegibles, entre los que se encuentran:

Warren Bondo (Cremonese).

Willy Kambwala (Villarreal).

Arnaud Kalimuendo (Eintracht Frankfurt).

Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).

Samuel Mbangula (Werder Bremen).

Jordy Makengo (Friburgo).

Antoni Milambo (Brentford).

Dilane Bakwa (Nottingham Forest).

Marc Bola (Watford).

Bradley Locko (Brest).

Obed Nkambadio (Paris FC).

Jean-Victor Makengo (Lorient).

Alonzo Engwanda (Utrecht).

Anthony Musaba (Fenerbahçe).

Estos son los premios que recibieron los jugadores de RD del Congo por clasificar al Mundial

Los jugadores mundialistas recibieron tres importantes premios de mano del presidente de la República Democrática del Congo - crédito REUTERS/ Arsene Mpiana

El presidente Félix Tshisekedi anunció que los jugadores y cuerpo técnico de la República Democrática del Congo recibirán un vehículo todoterreno nuevo, una bonificación económica y un terreno tras asegurar la clasificación al Mundial, según informó la web Africa Soccer.

Después de 52 años sin acceder a las fases finales del torneo, el mandatario encabezó en el Palacio del Pueblo una ceremonia en reconocimiento al desempeño del equipo nacional, según la misma fuente.

Durante el acto, Tshisekedi destacó los esfuerzos realizados por los jugadores y señaló que espera que la participación congoleña en la cita mundialista se convierta en una constante: “De ahora en adelante, la participación en el Mundial debe ser habitual”.

Reclamos de equipos europeos ante FIFA por la ausencia de los jugadores de RD del Congo tras el repechaje al Mundial

Olivier Létang, presidente del Lille, junto a directivos de West Ham y técnicos de clubes españoles, denuncian la retención de jugadores por parte de la Federación Congoleña, mientras exigen el cumplimiento de los reglamentos FIFA ante la ausencia de futbolistas clave en sus equipos - crédito Arsene Mpiana/REUTERS

El presidente del Lille, Olivier Létang, expresó públicamente su descontento tras la retención de Chancel Mbemba: “La Federación Congoleña de Fútbol ha decidido unilateralmente bloquear a los jugadores hasta el lunes, a pesar de que el reglamento de la FIFA es claro. El jugador debería haber estado en Lille el jueves por la tarde”, declaró Létang.

El West Ham, de Inglaterra, avanza en la preparación de una demanda formal ante la FIFA. El club exige compensación económica por la ausencia de Aaron Wan-Bissaka, quien no pudo disputar el encuentro de cuartos de final de la FA Cup ante el Leeds United debido a su permanencia obligada en la República Democrática del Congo. La demanda destaca el principio de protección de los clubes, quienes asumen los salarios de los futbolistas y dependen de su disponibilidad en fechas clave.

En España, Real Betis, Espanyol y Elche elevaron una queja conjunta ante LaLiga, exigiendo una respuesta firme y el estricto cumplimiento de los reglamentos internacionales. El entrenador del Espanyol, Manolo González, sintetizó la desconcertante situación: “La selección congoleña no autorizó a Bikél a volver tras la clasificación... Nunca he vivido esto. Es una situación que escapa a mi control”, manifestó González al ser consultado por la ausencia de Leandro Bikél y su preocupación ante un partido frente al Betis.