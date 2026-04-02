El hincha del Congo que se hizo famoso y sueña con ver jugar a su selección contra Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Kuka Mboladinga permanece inmóvil durante los 90 minutos - créditos AP Photo/Mosa'ab Elshamy | (Belga Archive) Europa Press

Luego del triunfo agónico en los tiempos extras ante su similar de Jamaica la tarde del 31 de marzo de 2026 en uno de los juegos de repechaje celebrado en México, la selección de fútbol de República Democrática del Congo volverá a disputar una Copa Mundial de Fútbol.

El equipo africano y que será el segundo rival de Colombia en la fase de grupos (ocupan el K, junto a Portugal y Uzbekistán) del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, no contó en esta ocasión con su hincha más famoso en todo el mundo: Michel Kuka Mboladinga, por culpa del problemas en su visado.

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El ciudadano congoleño que se hizo viral durante la participación de su selección en la Copa Africana de Naciones que se desarrolló en Marruecos entre el 21 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026, y que acompañó a su selección en los cuatro partidos que disputó en fase de grupos y la fase de octavos de final, en la que fue derrotada por Argelia.

La figura de Michel Kuka Mboladinga destacó entre la multitud de una de las gradas cada vez que la transmisión oficial del torneo realizaba las tomas de los aficionados.

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El hincha congoleño no pudo viajar a México por problemas de visado, pero desde Estados Unidos y el país vecino se trabaja para que pueda contar con el documento obligatorio para poder asistir a la Copa Mundial de Fútbol, en la que su país jugará por segunda ocasión, luego de hacerlo bajo el nombre de Zaire en 1974 - crédito REUTERS/Arsene Mpiana

Allí, plantado como una estatua, inmóvil durante los 90 minutos, Mboladinga se convirtió en uno de los personajes más llamativos del certamen.

Su gesto (el brazo derecho en alto con la palma de su mano extendida), lejos de ser una simple excentricidad, constituye un homenaje al líder anticolonialista Patrice Lumumba, asesinado en 1961, y representa un mensaje profundo sobre la historia y el presente de su país.

Llamado “Lumumba” por los hinchas y los medios, Kuka Mboladinga encontró relevancia internacional cuando las imágenes suyas recorrieron portales deportivos de todo el mundo.

“Gloria a Dios, estoy muy feliz por eso”, declaró a Brut, agradecido por la visibilidad y convencido de que su presencia ayuda a promover la imagen de la República Democrática del Congo, nación que logró su independencia de Bélgica en 1960 y que atravesó décadas de guerras y conflictos en el camino hacia su soberanía.

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"Lumumba" se hizo célebre en la Copa de África que se celebró entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en Marruecos - crédito REUTERS/Siphiwe Sibeko

El ritual de Michel consistió en permanecer rígido e inmutable durante todo el partido, sin dejarse llevar por la euforia de las tribunas ni por la tensión del juego.

Apenas el árbitro marcaba el final, el aficionao congoleño recuperaba la movilidad, saludaba al público y al final se mezclaba entre los hinchas que iban directo hacia él a fotografiarlo o felicitarlo.

“Soy un artista, soy un animador, por eso hago esto, es mi trabajo”, afirma quien hace doce años sostiene este singular acto, siempre con atuendos extravagantes que varían en cada fecha.

Colombia y Congo jugarán por la segunda fecha del grupo K el martes 23 de junio de 2026 a partir de las 9:00 p. m. en el estadio Akron, en Zapopán (Jalisco), México - crédito FCF y Reuters

La historia de Patrice Lumumba a la que le hizo homenaje el congoleño Michel Kuka Mboladinga

El mensaje de Michel, sin embargo, remite a una de las páginas más trágicas de la historia congoleña y africana: la vida y muerte de Patrice Lumumba.

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En los años sesenta, Lumumba lideró la lucha por la independencia del Congo frente a la dominación belga, denunciando la explotación, la discriminación y la represión a la que fue sometida la población local.

Al asumir como primer ministro en 1960, pronunció un discurso que marcó un hito al denunciar abiertamente las injusticias del colonialismo europeo: “Hemos visto que nuestras tierras fueron expoliadas en nombre de textos pretendidamente legales que solo reconocían el derecho del más fuerte... Hemos visto los atroces sufrimientos de quienes eran relegados por sus opiniones políticas o sus creencias religiosas; exiliados en su propia patria, con un destino verdaderamente peor que la misma muerte”.

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Lumumba buscó africanizar las instituciones y romper con las estructuras coloniales, lo que lo convirtió en objetivo de la presión internacional en plena Guerra Fría.

Su gobierno duró apenas 80 días. Fue arrestado, torturado y finalmente asesinado en enero de 1961. Su cuerpo fue enterrado en la selva, exhumado y trasladado en varias ocasiones, y finalmente destruido para borrar cualquier rastro del líder.

El líder anticolonialista es una figura destacada en la historia política de la República Democrática del Congo - crédito archivo REUTERS/Justin Makangara

Uno de los policías belgas responsables del operativo confesó en 1999 haberse quedado como “trofeo” con un diente de oro de Lumumba. Ese diente, símbolo de una historia de violencia y despojo, fue devuelto a la familia Lumumba en junio de 2022, tras una larga batalla judicial.

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El regreso de la reliquia a Kinshasa, la capital congoleña, se celebró como un acto de reparación y memoria.

En los estadios donde juega la selección congoleña, la estatua viva de Michel Kuka Mboladinga busca mantener presente ese legado, promoviendo la unidad y el orgullo nacional a través del fútbol.