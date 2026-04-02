Deportes

El hincha del Congo que se hizo famoso y sueña con ver jugar a su selección contra Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Michel Kuka Mboladinga le hizo un homenaje a Patrice Lumumba, líder anticolonialista y el primero en ocupar el cargo de primer ministro de la República Democrática del Congo. Esto ocurrió durante la Copa Africana de Naciones en su edición 35, que se disputó entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en Marruecos

Guardar
Google icon
créditos AP Photo/Mosa'ab Elshamy | (Belga Archive) Europa Press
Kuka Mboladinga permanece inmóvil durante los 90 minutos - créditos AP Photo/Mosa'ab Elshamy | (Belga Archive) Europa Press

Luego del triunfo agónico en los tiempos extras ante su similar de Jamaica la tarde del 31 de marzo de 2026 en uno de los juegos de repechaje celebrado en México, la selección de fútbol de República Democrática del Congo volverá a disputar una Copa Mundial de Fútbol.

El equipo africano y que será el segundo rival de Colombia en la fase de grupos (ocupan el K, junto a Portugal y Uzbekistán) del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, no contó en esta ocasión con su hincha más famoso en todo el mundo: Michel Kuka Mboladinga, por culpa del problemas en su visado.

PUBLICIDAD

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ciudadano congoleño que se hizo viral durante la participación de su selección en la Copa Africana de Naciones que se desarrolló en Marruecos entre el 21 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026, y que acompañó a su selección en los cuatro partidos que disputó en fase de grupos y la fase de octavos de final, en la que fue derrotada por Argelia.

La figura de Michel Kuka Mboladinga destacó entre la multitud de una de las gradas cada vez que la transmisión oficial del torneo realizaba las tomas de los aficionados.

PUBLICIDAD

El hincha congoleño no pudo viajar a México por problemas de visado, pero desde Estados Unidos y el país vecino se trabaja para que pueda contar con el documento obligatorio para poder asistir a la Copa Mundial de Fútbol, en la que su país jugará por segunda ocasión, luego de hacerlo bajo el nombre de Zaire en 1974 - crédito REUTERS/Arsene Mpiana
El hincha congoleño no pudo viajar a México por problemas de visado, pero desde Estados Unidos y el país vecino se trabaja para que pueda contar con el documento obligatorio para poder asistir a la Copa Mundial de Fútbol, en la que su país jugará por segunda ocasión, luego de hacerlo bajo el nombre de Zaire en 1974 - crédito REUTERS/Arsene Mpiana

Allí, plantado como una estatua, inmóvil durante los 90 minutos, Mboladinga se convirtió en uno de los personajes más llamativos del certamen.

Su gesto (el brazo derecho en alto con la palma de su mano extendida), lejos de ser una simple excentricidad, constituye un homenaje al líder anticolonialista Patrice Lumumba, asesinado en 1961, y representa un mensaje profundo sobre la historia y el presente de su país.

Llamado “Lumumba” por los hinchas y los medios, Kuka Mboladinga encontró relevancia internacional cuando las imágenes suyas recorrieron portales deportivos de todo el mundo.

“Gloria a Dios, estoy muy feliz por eso”, declaró a Brut, agradecido por la visibilidad y convencido de que su presencia ayuda a promover la imagen de la República Democrática del Congo, nación que logró su independencia de Bélgica en 1960 y que atravesó décadas de guerras y conflictos en el camino hacia su soberanía.

"Lumumba" se hizo célebre en la Copa de África que se celebró entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en Marruecos - crédito REUTERS/Siphiwe Sibeko
"Lumumba" se hizo célebre en la Copa de África que se celebró entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en Marruecos - crédito REUTERS/Siphiwe Sibeko

El ritual de Michel consistió en permanecer rígido e inmutable durante todo el partido, sin dejarse llevar por la euforia de las tribunas ni por la tensión del juego.

Apenas el árbitro marcaba el final, el aficionao congoleño recuperaba la movilidad, saludaba al público y al final se mezclaba entre los hinchas que iban directo hacia él a fotografiarlo o felicitarlo.

“Soy un artista, soy un animador, por eso hago esto, es mi trabajo”, afirma quien hace doce años sostiene este singular acto, siempre con atuendos extravagantes que varían en cada fecha.

James Rodríguez, tras su llegada al Minnesota United, recibe un salario entre los 5-6 millones de dólares - crédito FCF y Reuters
Colombia y Congo jugarán por la segunda fecha del grupo K el martes 23 de junio de 2026 a partir de las 9:00 p. m. en el estadio Akron, en Zapopán (Jalisco), México - crédito FCF y Reuters

La historia de Patrice Lumumba a la que le hizo homenaje el congoleño Michel Kuka Mboladinga

El mensaje de Michel, sin embargo, remite a una de las páginas más trágicas de la historia congoleña y africana: la vida y muerte de Patrice Lumumba.

En los años sesenta, Lumumba lideró la lucha por la independencia del Congo frente a la dominación belga, denunciando la explotación, la discriminación y la represión a la que fue sometida la población local.

Al asumir como primer ministro en 1960, pronunció un discurso que marcó un hito al denunciar abiertamente las injusticias del colonialismo europeo: “Hemos visto que nuestras tierras fueron expoliadas en nombre de textos pretendidamente legales que solo reconocían el derecho del más fuerte... Hemos visto los atroces sufrimientos de quienes eran relegados por sus opiniones políticas o sus creencias religiosas; exiliados en su propia patria, con un destino verdaderamente peor que la misma muerte”.

Lumumba buscó africanizar las instituciones y romper con las estructuras coloniales, lo que lo convirtió en objetivo de la presión internacional en plena Guerra Fría.

Su gobierno duró apenas 80 días. Fue arrestado, torturado y finalmente asesinado en enero de 1961. Su cuerpo fue enterrado en la selva, exhumado y trasladado en varias ocasiones, y finalmente destruido para borrar cualquier rastro del líder.

El líder anticolonialista es una figura destacada en la historia política de la República Democrática del Congo - crédito archivo REUTERS/Justin Makangara
El líder anticolonialista es una figura destacada en la historia política de la República Democrática del Congo - crédito archivo REUTERS/Justin Makangara

Uno de los policías belgas responsables del operativo confesó en 1999 haberse quedado como “trofeo” con un diente de oro de Lumumba. Ese diente, símbolo de una historia de violencia y despojo, fue devuelto a la familia Lumumba en junio de 2022, tras una larga batalla judicial.

El regreso de la reliquia a Kinshasa, la capital congoleña, se celebró como un acto de reparación y memoria.

En los estadios donde juega la selección congoleña, la estatua viva de Michel Kuka Mboladinga busca mantener presente ese legado, promoviendo la unidad y el orgullo nacional a través del fútbol.

Temas Relacionados

Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026Colombia vs CongoMichel Kuka MboladingaPatrice LumumbaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Ambos equipos llegan a la última jornada con opciones de quedarse con el primer lugar de la zona. El conjunto norteamericano parte con ventaja gracias a su mejor diferencia de gol, mientras que los europeos necesitan una victoria para terminar en la cima

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Los mismos once, otra Colombia: cómo Néstor Lorenzo cambió el partido ante RD Congo en el Mundial, sin tocar la nómina

La Tricolor repitió el equipo que venció a Uzbekistán, pero con presión alta, juego físico y una lectura precisa del rival, dominó a Congo y selló su clasificación a octavos

Los mismos once, otra Colombia: cómo Néstor Lorenzo cambió el partido ante RD Congo en el Mundial, sin tocar la nómina

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Ambos seleccionados llegarán al cierre de la fase con realidades distintas. El conjunto africano necesitará sumar de a tres tras un inicio complicado y algunas bajas clave, mientras que el equipo asiático buscará aprovechar su ventaja en la tabla para sellar el pase a la siguiente ronda

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Daniel Muñoz fue elegido como el mejor jugador del partido Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026

El defensor del Crystal Palace de Inglaterra fue el único autor del gol del cuadro “Cafetero” en el estadio de Guadalajara

Daniel Muñoz fue elegido como el mejor jugador del partido Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026

Así fue el emotivo abrazo entre José Néstor Pékerman, James Rodríguez y Quintero tras la victoria de Colombia ante el Congo en el Mundial 2026

El exentrenador de la selección Colombia también estuvo presente en el debut mundialista del equipo, en el que venció 3-1 a Uzbekistán

Así fue el emotivo abrazo entre José Néstor Pékerman, James Rodríguez y Quintero tras la victoria de Colombia ante el Congo en el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

El Tino Asprilla convocó a una cabalgata para “despedir” al gobierno de Gustavo Petro: “Petrista que quiera venir, bienvenido”

El Tino Asprilla convocó a una cabalgata para “despedir” al gobierno de Gustavo Petro: “Petrista que quiera venir, bienvenido”

Shakira celebró el triunfo de Colombia ante República Democrática del Congo antes de su concierto

Famosa actriz de ‘Pasión de gavilanes’ reveló que volvió con su ex tras 22 años de divorcio y vive tranquila en una finca, aunque no tiene “un peso”

J Balvin y las llamadas de broma a dos leyendas del deporte estadounidense y a un colombiano: así reaccionaron

Hijo de Shakira se sabe todos los campeones de los Mundiales: la cantante lo puso a prueba

Deportes

Así reaccionaron los políticos a la victoria de Colombia frente a la RD del Congo en el Mundial 2026: “No dejemos que Petro se robe la atención”

Así reaccionaron los políticos a la victoria de Colombia frente a la RD del Congo en el Mundial 2026: “No dejemos que Petro se robe la atención”

Daniel Muñoz fue elegido como el mejor jugador del partido Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026

Así fue el emotivo abrazo entre José Néstor Pékerman, James Rodríguez y Quintero tras la victoria de Colombia ante el Congo en el Mundial 2026

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026