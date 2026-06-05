Colombia ya tiene un día de descanso en honor a la Virgen de Chiquinquirá: así quedó el ranking de los países con más festivos en la Ocde

Colombia tendrá 19 festivos oficiales en 2026 tras la ley que declaró el 9 de julio como Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá - crédito VisualesIA/ScribNews

Colombia tendrá 19 festivos oficiales a partir de 2026 tras la sanción de la ley que declaró el 9 de julio como Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, una decisión que lo deja como el país con más feriados entre los miembros de la Ocde y que, en un año de reducción de la jornada laboral, restará cerca de 152 horas de trabajo efectivo si se toma como referencia una jornada diaria de ocho horas.

El nuevo escenario laboral también incluye un cambio legal desde el 15 de julio de 2026: la jornada máxima semanal bajará de 44 a 42 horas, según la normativa de reducción gradual del tiempo de trabajo. Con ese ajuste y el calendario de feriados, el promedio anual de trabajo quedará cerca de 40 horas semanales efectivas.

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Con la incorporación de esa fecha, Colombia supera a Japón y Lituania, que tienen 17 días festivos al año. Detrás aparecen Eslovaquia con 15; Corea del Sur, Luxemburgo y Turquía con 14; y Bélgica, República Checa y Finlandia con 13.

En el otro extremo del bloque, Canadá registra cuatro feriados nacionales y Suiza cinco, mientras Alemania, Dinamarca, México y Suecia tienen siete, de acuerdo con los datos consignados en el texto fuente. La diferencia muestra dos esquemas de descanso: Colombia distribuye más días libres a través de festivos a lo largo del año, mientras otras economías concentran más tiempo en vacaciones legales continuas.

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Colombia quedará en 2026 como el país de la OCDE con más festivos, por encima de Japón y Lituania, que tienen 17 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La nueva festividad fue creada por una ley sancionada por el Gobierno que convierte el 9 de julio en una celebración nacional en honor a la Virgen de Chiquinquirá, considerada la patrona de Colombia.

La norma reconoce la importancia histórica, cultural, turística y religiosa del municipio boyacense de Chiquinquirá y autoriza actos conmemorativos, recursos para conservar su patrimonio histórico y cultural, y la producción de contenidos audiovisuales sobre su historia.

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Colombia tendrá 19 festivos oficiales en 2026 tras la sanción de la ley que declaró el 9 de julio como Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, una decisión que lo deja como el país con más feriados entre los miembros de la Ocde y que, en un año de reducción de la jornada laboral, restará cerca de 152 horas de trabajo efectivo si se toma como referencia una jornada diaria de ocho horas.

La Ley Emiliani trasladará el nuevo festivo del 9 de julio al lunes 13 de julio de 2026 para trabajadores del sector público y privado - crédito Visuales IA

El nuevo escenario laboral también incluye un cambio legal desde el 15 de julio de 2026: la jornada máxima semanal bajará de 44 a 42 horas, según la normativa de reducción gradual del tiempo de trabajoe. Con ese ajuste y el calendario de feriados, el promedio anual de trabajo quedará cerca de 40 horas semanales efectivas.

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La nueva festividad fue creada por una ley sancionada por el Gobierno que convierte el 9 de julio en una celebración nacional en honor a la Virgen de Chiquinquirá, considerada la patrona de Colombia.

La norma reconoce la importancia histórica, cultural, turística y religiosa del municipio boyacense de Chiquinquirá y autoriza actos conmemorativos, recursos para conservar su patrimonio histórico y cultural, y la producción de contenidos audiovisuales sobre su historia.

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Por aplicación de la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, el descanso no se tomará el 9 de julio sino el lunes siguiente. En 2026, por lo tanto, el nuevo puente festivo será el lunes 13 de julio para trabajadores de los sectores público y privado.

A esos 19 feriados se suman 15 días hábiles de vacaciones remuneradas garantizados por la legislación colombiana. En total, los trabajadores cuentan con 34 días de descanso formal al año entre vacaciones y feriados obligatorios.

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El nuevo festivo coincidirá con un mercado laboral presionado por la productividad, el recargo del 90% en días de descanso obligatorio y la ampliación de la jornada nocturna - crédito David R. Martin/AP

Ese volumen de días libres no convierte a Colombia en el país con más descanso total de la Ocde. Francia alcanza 41 días al combinar 30 días de vacaciones legales con 11 festivos, y también aparecen por delante varias economías europeas con esquemas vacacionales más amplios, como Austria con 25 días de vacaciones, Luxemburgo con 26, y Dinamarca y Suecia con 25.

El efecto de los feriados no modifica la duración legal de la semana laboral, pero sí reduce las horas efectivamente trabajadas durante el año. Según el cálculo incluido en el texto fuente, 2026 tendrá 2.236 horas teóricas de trabajo antes de descontar festivos, y esa cifra bajará a unas 2.084 horas al restar los 19 días no laborables.

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En el segundo semestre, además, habrá 72 horas menos laborales por los nueve festivos de ese período, según el mismo cálculo. El cambio coincide con la entrada en vigor de disposiciones de la reforma laboral aprobada en 2025, que elevó el recargo por trabajo en días de descanso obligatorio y amplió la jornada nocturna desde las 7:00 p. m..

En Colombia, los 19 festivos y los 15 días hábiles de vacaciones sumarán 34 días de descanso formal al año en 2026 - crédito VisualesIA

Juliana Morad Acero, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, explicó en entrevista con La República: “Llega en un momento de presión acumulada sobre el tiempo de trabajo. La jornada máxima legal baja a 42 horas semanales en su última fase, y al mismo tiempo el recargo dominical y festivo sube a 90% desde julio”.

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Morad agregó que el impacto será mayor en sectores intensivos en mano de obra y de operación continua, como manufactura, comercio, logística y salud. Según su explicación en el texto fuente, la pérdida combina la producción no realizada en las empresas que cierran y el sobrecosto por recargos en las que sí operan.

La discusión sobre más festivos también se cruza con la productividad. Según datos de la Ocde, Colombia genera cerca de USD 21 por hora trabajada, medidos por PIB por hora ajustado por paridad de poder adquisitivo, frente a un promedio del organismo de USD 71.

En los primeros lugares de ese indicador aparecen Irlanda con USD 151 por hora trabajada, Noruega con USD 132 y Luxemburgo con USD 125, según la Ocde.